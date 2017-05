Ex Jesuita responde a Beatriz Snchez sobre su opinin respecto de las forestales en territorio Mapuche

La probable prxima Presidenta de Chile, Beatriz Snchez, dijo en Temuco, respecto a las forestales en Wallmapu:

Qu desilusin!

Una opinin si se me permite:

Seora Beatriz, en la Cordillera de Nahuelbuta hay aproximadamente 100 mil hectreas en manos de Forestal Mininco (Grupo Matte) y Arauco (Grupo Angelini), que son territorio usurpado al Pueblo Mapuche y que la dictadura le regal a estos dos grupos econmicos, que cometieron el grave delito de destruir el bosque nativo para sustituirlo por pino y eucalipto, afectando gravemente uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad en el mundo, y que es patrimonio de la Nacin Mapuche.

Para llegar las forestales no dialogaron con la comunidad que est alrededor, se hizo con la bota militar, y las comunidades quedaron sitiadas, afectndose no slo material sino espiritualmente.

Actualmente hay aproximadamente 1800 efectivos policiales, armados hasta los dientes, ejerciendo medidas de proteccin en este conflicto, y por ah va a tener que empezar seora. Hay una nueva zona policial, con una cadena de mando y escalafones, con pertrechos militares comprados ad hoc para mantener este conflicto varios aos ms. Por ah va a tener que empezar, antes de hablar de dilogo, va a tener que hablar de desmilitarizacin, y cmo lo va a hacer para desmilitarizar, porque tendra que buscarle pega a esos 1800 pacos, y ver qu hacer con los juguetitos de guerra, que son harto caros.

Seora Beatriz, ac va a tener que ser ms radical. No se trata de un crecimiento distinto. Ac va a tener que mojarse, el conflicto por aqu no est para amarillismos, en el plano forestal en Wallmapu hay que echar marcha atrs, hay que decrecer (ay! horror! Eso no est en los planes de de ninguna izquierda). S seora, hay que decrecer, decrecer para recuperar la biodiversidad, los coihuales, los huallentales de la cordillera de nahuelbuta hay que recuperarlos, los ngen seora, los ngen no le van a dar rentabilidad, le van a dar espiritualidad, y eso por donde le busque no va a ser rentable. Son 100 mil hectreas que va a tener que sacar de los clculos de productividad, aunque no le guste.

Esas 100 mil hectreas no son necesarias para crear trabajo.Las faenas de las forestales son mecanizadas y el 75% de la plata se va del territorio, a medida que aumenta la productividad forestal, disminuyen los puestos de trabajo. El movimiento mapuche ha avanzado en control territorial, en faenas forestales autnomas donde el bosque dura 100 veces ms que lo que le dura a la forestal, y la plata queda dentro, y difcilmente va a venir la izquierda a ensearle al movimiento mapuche un modelo productivo.

Si de verdad cree en la Plurinacionalidad, no es necesario que traiga un proyecto econmico. Llvese el ejrcito de ocupacin no ms, y deje hacer. Si ustedes en el Frente Amplio se creen con capacidad para gobernar su pas, dejen que el Movimiento Mapuche gobierne el suyo.

