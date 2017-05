Monedas alternativas

Cmo pueden las criptomonedas conseguir la estabilidad y evitar la inflacin?

El salmn contracorriente

Marko Ahtisaari (CC)

Las criptomonedas son un misterio para la mayora de las personas. Por qu una idea tan revolucionaria es todava tan desconocida, o incluso temida, por la mayora de la gente?, por qu tan pocas personas utilizan este tipo de monedas? Los especuladores y los partidarios de las alternativas monetarias se apuntaron en manada al Bitcoin, queran ser los primeros y hacerlo grande, pero los usuarios reales, aquellos que compran y venden en la vida diaria, se han quedado atrs.

Existen muchas razones por las que se ha dado esta situacin, sin embargo, una de las principales barreras para la adopcin masiva de las criptomonedas es su volatilidad. Por qu los precios cambian tanto? Generalmente se debe a la oferta y a la demanda. La mayora de las criptomonedas tiene una oferta fija total y, sin embargo, la demanda es incierta y est en constante fluctuacin debido a la especulacin. Aunque, por supuesto, es ms fcil plantear el problema que encontrar soluciones.

La estabilidad monetaria no es una necesidad nica de las criptomonedas. Cualquier moneda necesita estabilidad para ser utilizada como un medio de intercambio. Si los precios suben y/o bajan mucho, la poblacin general evitar utilizar estas monedas para sus transacciones diarias. El hecho de que las personas no estn acostumbradas a considerar las criptomonedas como dinero real se evidencia cuando las acumulan con la esperanza de que los precios suban de manera abrupta o evitan utilizarlas por el miedo de que pierdan valor.

Lo impredecible de los precios tiene unas consecuencias todava peores si observamos los estragos que esto causa en los servicios monetarios regulares como las remesas, la conversin monetaria o el uso de los cajeros automticos. Los cajeros Bitcoin pueden cargar hasta un 15% simplemente por cambiar a una moneda fiat .

Este hecho va en contra del propsito original de las criptomonedas, que en un inicio era ofrecer alternativas ms baratas y flexibles que otras formas de pago. Si las criptomonedas no tienen ninguna ventaja sobre el dinero estatal, por qu la van a usar la gente comn?

La volatibilidad del Bitcoin ha sido un hecho desde el principio. Qu hemos aprendido en estos diez aos? Por qu las criptomonedas no han resuelto el problema de la fluctuacin de precios?

La naturaleza humana siempre es la causa de todos los males. Es difcil estabilizar los precios en un mundo donde las personas prefieren gratificaciones inmediatas revendiendo su dinero por el mayor precio posible. Sin un plan pormenorizado desde el inicio, es difcil recuperarse de los efectos de la especulacin.

Cuando iniciamos una criptomoneda desde cero, lo que se necesita son unos pilares slidos. Con esto, una moneda puede crecer y autocorregirse a medida que crece.

La primera pieza del puzle es ser capaz de predecir la demanda de una manera fiable. La incertidumbre en torno a la demanda es la principal causa de las fluctuaciones en los precios, ya que el comportamiento de los usuarios es desconocido para el resto. Tener pensada una manera para incentivar la demanda es una de las mejores maneras para resolver este problema.

Sin embargo, el reto a la hora de predecir la demanda son los especuladores que crean demanda falsa. Debido a que la mayora de las transacciones con criptomonedas son online, es extremadamente fcil invertir en ellas y, por tanto, la mayora de la masa monetaria caer en manos de los especuladores. Este es el principal problema: con tanta especulacin, el precio de las criptomonedas no refleja su oferta y demanda real.

Simplemente se convierte en una burbuja a punto de estallar y nadie quiere arriesgar su dinero ganado tan duramente.

Tradicionalmente, la solucin del problema de la estabilidad era la creacin de un Banco Central. El gobierno poda alterar la oferta monetaria a voluntad, y de esta manera, generar inflacin. Las criptomonedas estn descentralizadas por definicin, sin embargo - y esto es parte de sus ventajas sin un Banco Central necesitan un enfoque totalmente nuevo cuando se pretende reducir la volatilidad. Necesitan ser capaces de hacer esto sin comprometer la libertad de las personas usuarias y sin provocar inflacin.

Y si existiera una moneda que anima a las personas a cooperar? Y si la gente sintiera una inclinacin mayor por el crecimiento, en lugar de por la avaricia? Un modelo ideal sera que una red de negocios y servicios cooperativos se coordinaran entre ellos como si fueran una nica unidad. La moneda sera modelada democrticamente por esta cooperativa. Todas las personas usuarias tendran incentivos para ayudar a la red para crecer como un todo, y el uso de blockchainayudara a convertir este proceso en justo.

En lugar de la especulacin online rampante, las personas usuarias finales visitaran las oficinas locales de cambio para comprar y vender la moneda. La comunidad como un todo votara cundo incrementar el precio de la moneda, lo que revertira en una comunidad democrtica y evitar la escalada de precios.

Mirarse a los ojos puede suponer una diferencia importante. El intercambio cara a cara en locales de confianza significa que esa venta de moneda puede ser limitada de una manera ms sencilla, y ese simple acto puede funcionar como un acelerador de la demanda. Las personas en primera lnea, viendo en persona la demanda real de la moneda, pueden votar para incrementar los precios. La existencia de localizaciones estables para intercambiar la moneda da consistencia y elimina el juego de adivinanzas sobre dnde comprar y vender divisa.

Las ventajas no son meramente econmicas. Las criptomonedas no tienen buena reputacin por su tendencia a atraer mala gente. Los negocios ilegales o no ticos tendern a ser votados fuera de las redes cooperativas con intercambios cara a cara, lo que pude ser una buena manera para conseguir legitimidad. Evidentemente no se puede evitar que ese tipo de negocios existan, pero nunca seran parte de la cooperativa.

Este tipo de modelo tan solo pueden funcionar si hay muchos ms intercambios locales que online. Esto significara que los intercambios locales determinaran el precio de la moneda.

Empezar el marketing demasiado temprano puede ser un desastre. El marketing inicial puede ser muy potente, sin embargo, debe ser manejado con cuidado. Por un lado, es lgico que los fundadores quieren atraer las inversiones desde el inicio. Esto incrementara el precio de la moneda desde el inicio y ayudara a pagar la infraestructura necesaria, as como incrementar el crecimiento. Por otro lado, histricamente, los inversores en criptomonedas han sido de muy baja calidad, son especuladores que suponen una desgracia para las monedas ya que asustan a los consumidores del da a da.

Las aportaciones de capital son necesarias para mantener la moneda estable en caso de especulacin, y conseguir dichas aportaciones puede ser una tarea titnica. Tomemos Bitcoin como ejemplo: con una capitalizacin del mercado de 18 mil millones, ser necesario un grandsimo capital para conseguir un suelo estable.

Las criptomonedas se encuentran todava en su infancia, y no sabemos a dnde llevar el camino cuando sean adultas. Cul es su lnea de meta? Cul ser el final del juego? La mayora de las criptomonedas tienen pocas opciones fuera de los caprichos del mercado, as que no podemos saber dnde terminarn. Sin embargo, existe un buen puado de monedas interesantes que han invertido en estrategias especficas que las dirigen hacia puntos muy claros.

Esta estrategia est centrada en poner en valor los productos y servicios nicos que estn asociados a la moneda. De esta manera, se podra decir que la moneda est respaldada con algo que las personas quieren. Por ejemplo, la red MaidSafe incentiva a los usuarios a proveer algo de valor a la red, como espacio para almacenar, y ofrece el uso de aplicaciones y servicios a cambio de monedas. Esto provoca una mayor cooperacin de manera natural. Las personas quieren crear valor y canalizar sus esfuerzos hacia el crecimiento del dinero que tienen en comn.

Similar a la estrategia de la App central, este mtodo establece inicialmente una base para los usuarios, y posteriormente, la moneda. Bitshares y las startups asociadas es un buen ejemplo de esto. Distintas redes con monedas variantes como Steemit y los STEEM o Peerplays y sus tokens han creado poco a poco sus bases de usuarios y su sistema de intercambio de base y ahora estn planificando adoptar una moneda central con Bitshares, lo cual les permite crear una base estable antes de empezar a poner en comn los recursos.

La mejor manera de que una moneda construya todos esos pilares para su fundacin es el bootstrapp, un conjunto de herramientas de cdigo abierto para diseo de sitios y aplicaciones web. Al igual que una startup, una moneda como esta necesitara una base de usuarios que crean en una misin comn. Necesitar que todo el mundo en el sistema sea capaz de ver el valor inherente e la moneda, y entender que podra valer mucho ms que el valor por el que era intercambiada al inicio.

Un ejemplo de estos esfuerzos por movilizar a las bases es FairCoin. Una moneda establecida y liderada por FairCoop, cuya estrategia es crear un ecosistema donde las empresas y negocios cooperen para dar a las personas el mximo valor. Es una moneda creada desde la base para incentivar los intereses de las personas usuarias a largo plazo, en lugar de la avaricia a corto.

FairCoin se focaliz desde el inicio en crear una infraestructura para todos los usuarios. Gracias a la fuerte relacin entre los miembros de la cooperativa, pueden tener miles de cajeros, tarjetas de dbito e intercambios que hace la adopcin masiva mucho ms fcil.

Un enfoque como este permite a la moneda crear lentamente un background sin la necesidad de estar en el foco y sufrir la avalancha de especuladores que aparecen con las monedas, lo cual ofrece una gran ventaja de estabilidad desde el inicio, a pesar de que crea el problema de que Faircoin arranque con menos capital que la mayora de las monedas. Al contrario que otras criptomonedas, no puede apoyarse en CoinMarketCap para aumentar los precios de una manera artificial (los efectos de la especulacin).

Echemos un vistazo a los hard forks (en este caso el trmino fork se refiere la introduccin de cambios intencionados en la implementacin del cdigo Bitcoin) que parece que amenazan el horizonte del Bitcoin. Como si las cosas no fueran suficientemente complicadas, ahora podran aparecer dos cadenas de bloques en competicin para minar la moneda. Existen todava muchas barreras tcnicas para que el BicCoin sea adoptado por los usuarios generales y el hard fork es una aadida, lo que hace todava el precio ms incierto, veneno para las monedas.

Sin embargo, si existe una comunidad grande y una cooperativa encima de una cadena de bloques inmutable, que ocurra un hard fork es extremadamente improbable e innecesario. Las criptomonedas como MaidSafe, Bitshares, o FairCoin representan a comunidades slidas que estn incentivadas para cooperar en lugar de para especular. Esto significa que la moneda puede valer mucho ms que su valor de mercado, que su valor inherente es mucho mayor que el del sistema en s mismo, lo que produce que las personas usuarias tengan muy pocas razones para la desafeccin de la propia comunidad. Un hard fork significara dejar de lado los mltiples beneficios de la cooperativa, as que la gente prefiere mantener su fidelidad a la versin original de la moneda. Cuando algo ms profundo que la simple codicia une a una comunidad, los hard forks no ocurren tan a menudo.

Los precios estables no ocurren por accidente. No son un milagro del mercado, sino que requieren unos pilares cuidadosamente planificados. Una moneda estable, necesita primero un ecosistema estable.

A pesar de que es muy tentador para el mercado inyectar capital para hacer subir los precios en los periodos crticos e iniciales, generalmente es mejor esperar. La publicidad es como abrir la Caja de Pandora e invitar al mundo a mirar. Algunos de esos usuarios estarn interesados en la moneda, pero otros sern especuladores indeseables como sanguijuelas. Para que una moneda sea estable, necesita ser utilizada por el 99%, no por un puado de inversores.

Una moneda necesita crecer con la gente, no pasar por encima. Slo es necesario echar un vistazo al Bitcoin y a sus precios inflados. La gente corriente no puede ya ni minar la moneda ni esperar a utilizarla en sus transacciones diarias sin tasas altsimas o sin asumir riesgos. El Bitcoin se ha abandonado a los especuladores.

Con una moneda verdaderamente estable, se puede conseguir un tipo de cambio, remesas, retiradas de efectivo en cajeros y otros servicios financieros con tasas ms bajas que en los sistemas fiat. En otras palabras, puede ser utilizada como dinero. Esto es lo que realmente atraer a la audiencia general y lo que, de facto, les incentivar para dar el paso y utilizar una criptomoneda.

Traduccin de Genoveva Lpez Morales

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Como-pueden-las-criptomonedas