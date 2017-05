De Trump a Macron

Mundo convulso, crisis partidarias y emblemas nuevos

Que los partidos estn en crisis es una evidencia inequvoca del presente en la poltica, aqu y en el mundo entero. Lo que pas en EEUU con la victoria de Trump, y en Francia con la victoria de Macron, son acontecimientos que ponen en evidencia no solamente la crisis de representacin de los partidos, sino de los bipartidismos.

La crisis tiene que ver con muchos factores, pero el ms resaltante es que los mismos han perdido identidad en trminos programticos e ideolgicos. En Europa los partidos que se llaman socialistas no son socialistas y no se diferencian en nada a los partidos conservadores. La tendencia por lo que se ve, es la de que hay un proceso de convergencia hacia proyectos conservadores que buscan desesperadamente capear la tormenta sistmica, y en contrapartida no aparecen signos alternativos claros.

Esos proyectos conservadores absolutamente no estn encontrando una salida a los grandes problemas consecuentes de un proceso de crisis que en Europa se manifiesta en la creciente tasa de desempleo y crisis migratoria, dos variables concomitantes. Las crisis cclicas del capitalismo suelen producir este tipo de escenarios, lo que promueve la aparicin de partidos ultranacionalistas. Sin embargo la crisis de representacin actual de los partidos como referentes polticos, es consecuencia de un proceso de larga data que va ms all de la coyuntura actual en crisis.

Amrica Latina

Amrica Latina no est exenta de esta crisis de representacin de los partidos. Tambin los bipartidismos estn en proceso de quiebre. Slo que a diferencia de Europa, los signos de regresin conservadora, no tienen un tinte populista que busca demaggicamente resolver los problemas de la desocupacin, sino que son directamente neo liberales y consecuentemente, antipopulares. Esto a la visa de lo que pasa en Argentina y Brasil con los gobiernos de Macri y Temer respectivamente. Los proyectos neoconservadores vienen con un guin brutal que no hace sino atizar los nimos de la opinin pblica. Tarifazos, tributacin regresiva, postergacin de polticas sociales, son algunos de los signos del repertorio neo conservador en Amrica Latina.

Mientras tanto, asistimos a un escenario mundial en progresiva convulsin, hasta el punto de arriesgar la integridad de la especie humana. EEUU envuelta en una creciente tensin internacional que abarca desde Ucrania, pasando por los pases blticos, el mar meridional de China, la crisis de medio oriente, hasta la pennsula de Corea, con un debilitamiento progresivo de su aliado principal, Europa. Esta vorgine en que est envuelta EEUU, dificulta el control de su tradicional patio trasero. Una regin que al mismo tiempo, est fuertemente inficionada por inversiones de China y Rusia.

Este confuso escenario no tiene la precisin de la bipolaridad de los tiempos de la guerra fra en que las disputas de reas de influencia eran bien identificables. Hoy los polos en conflicto cruzan las reas que antes eran infranqueables. La deslocalizacin de inversiones de las multinacionales industriales norteamericanas y europeas, no hicieron sino apuntalar a China para convertirse actualmente en potencia, y hoy casi no hay un Estado latinoamericano en el que no haya cuantiosas inversiones Chinas, y en menor medida, rusas.

Paraguay

Paraguay est encuadrado en este confuso y convulsionado escenario mundial. Rusia es el principal comprador de carne de Paraguay, y hace unas semanas Paraguay firm un acuerdo de cooperacin militar con Rusia, y ms tarde un acuerdo de cooperacin de Rusia en programas de aprovechamiento nuclear con fines pacficos.

El partido cartista en ciernes

Mientras tanto Horacio Cartes est trabajando denodadamente en la construccin de un partido cartista. Proyecto que fue facilitado por quienes por todos los medios, trataron de evitar que el actor que lo poda impedir, sea eliminado de la compulsa electoral.

El partido cartista se propone quebrantar los pilares del partido colorado, que se sustenta en el clientelismo prebendario. El partido cartista se propone una conduccin estatal compuesta por los que l considera tcnicos, para dar una imagen modernizante hacia la consolidacin de un modelo neoliberal que ira a poner en riesgo la soberana nacional, pero sin la participacin de los histricos cuadros y militantes colorados.

Perspectivas

Las perspectivas en un escenario mundial, regional y nacional, tan confuso y convulsionado, son muy sombras y hasta si se quiere, catastrficas. Sin embargo quiz estemos asistiendo a una coyuntura que pueda ofrecer una oportunidad para la consolidacin de procesos de cambios emancipatorios en Amrica Latina, en vista de las tremendas tensiones sociales que provocar ineluctablemente esta crisis sistmica en curso.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.