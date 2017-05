Las bambalinas de la alta poltica contadas por un forastero prodigioso: Yanis Varoufakis

Adultos en la habitacin

El diario

Una vez Yanis Varoufakis me compr un gin tnic. Y una vez su esposa me sirvi una taza de t. Y aunque evit muchas de mis preguntas, como suelen hacer los ministros de Finanzas, nunca me minti descaradamente. Y fui su presentador en dos eventos. Enumero estas transacciones por lo que estoy a punto de decir: Varoufakis ha escrito una de las mejores autobiografas polticas de todos los tiempos. Podra compararla a la de Alan Clark por su honestidad, a la de Denis Healey por sus ataques a antiguos aliados y, como manual para explorar los peligros del arte de gobernar, seguramente tiene la misma estatura que la biografa de Lyndon B. Johnson escrita por Robert Caro.

Sin embargo, el libro de Varoufakis sobre la crisis que ha marcado a Grecia desde 2010 hasta hoy se encuadra en una categora propia: es la historia entre bastidores de la poltica de primer nivel contada por un forastero. Varoufakis comenz como un outsider, tanto de la lite poltica como de la extrema izquierda griega, luego se meti dentro y acab abandonndolo todo abruptamente despus de que su antiguo aliado, el primer ministro griego Alexis Tsipras, le pidiera la dimisin en julio de 2015.

Varoufakis escenifica su dilema durante la crisis con una ancdota reveladora. Estaba en Washington para reunirse con Larry Summers, el antiguo secretario del Tesoro de los Estados Unidos y confidente de Barack Obama. Summers le pregunt a bocajarro: Quieres estar dentro o fuera? Los de fuera priorizan la libertad de contar su versin de la verdad. El precio es que son ignorados por los de dentro, que toman las decisiones importantes, le advirti Summers.

Los polticos electos tienen poco poder; el verdadero poder lo tienen Wall Street y una red de fondos de inversin, multimillonarios y dueos de medios de comunicacin, y el arte de permanecer en la poltica es poder reconocer este hecho e intentar lograr hacer algo sin alterar el sistema. sa era la oferta. Varoufakis no slo la rechaz, sino que al escribir sobre ella en detalle nos protege de la estupidez de las fantasas ocasionales de la izquierda de que el sistema construido por el neoliberalismo puede de alguna forma inclinarse o ceder ante nuestros deseos de justicia social.

En este libro, Varoufakis ofrece una de las descripciones ms detalladas y precisas del poder moderno, un logro an ms importante que su deseo de justificar su propio accionar durante la crisis griega. Explica cmo se construye la red del poder moderno, con el agotamiento de haber pasado tantas noches en fros hoteles y salas de reuniones mal iluminadas. Aris obtiene un prstamo del banco de Zorba; Zorba le perdona el prstamo, pero la empresa constructora de Zorba obtiene un contrato en un ministerio de Aris. Al hijo de Aris le dan trabajo en la cadena de televisin de Zorba, que por alguna razn siempre est en bancarrota y por eso no puede pagar impuestos; y as.

La clave de estas redes de poder es la exclusin y la turbiedad, escribe Varoufakis. A medida que se va intercambiando informacin sensible, alianzas de dos personas se van vinculando con otras alianzasinvolucrando a conspiradores que conspiran de hecho, sin ser conspiradores conscientes. En el proceso de contar su historia, Varoufakis no slo revela secretos, sino que son secretos gordos y jugosos.

El primer secreto es que no slo Grecia estaba en la bancarrota cuando la UE la rescat en 2010 y que el rescate fue diseado para salvar a los bancos franceses y alemanes sino que Angela Merkel y Nicolas Sarkozy lo saban; y saban que sera un desastre.

Esta acusacin no es nueva, fue lanzada en su momento por activistas de izquierdas y economistas de derechas contra la lite financiera. Pero Varoufakis la confirma con citas, algunas recogidas de cintas de conversaciones que grab en ese momento sin que lo supieran los otros participantes.

Incluso ahora, dos aos despus de las ltimas elecciones griegas, este libro trasciende el inters acadmico. Grecia sigue aplastada por una deuda de miles de millones de euros que no puede pagar. Por las decisiones que se tomaron en 2010 y 2011, al rescatar bancos privados y endosarles deudas enormes a los pases europeos del norte, sern los contribuyentes franceses y alemanes los que acabarn pagando la deuda griega cuando inevitablemente sea perdonada.

La segunda revelacin es que miembros de la familia de Varoufakis fueron amenazados violentamente cuando, con una multitud controlando las calles y plazas, l comenz a alinearse con aquellos que denunciaban que el rescate era inviable. Varoufakis afirma que esas amenazas, que se efectuaron de forma annima, por telfono y con una calma oligrquica, fueron la causa de su salida de Grecia hacia Estados Unidos.

Como resultado, cuando regres, mientras comenzaba a apoyar activamente al partido de izquierda radical Syriza, Varoufakis vivi la crisis como un outsider, pero en un sentido diferente. Cuando le pidieron que hablara ante la multitud que ocupaba la Plaza Sntagma en mayo-junio de 2011, recuerda: La ltima vez que haba hablado ante una manifestacin haba sido en Nottinghamshire, ante un piquete de mineros en huelga en 1984.

Estaba a punto de unirse a un grupo de polticos de izquierdas liderado por Tsipras y secundado por su jefe de Gabinete formado en Glasgow, Nikos Pappas en la lucha por acabar con el neoliberalismo. Pero tena poca experiencia en la izquierda griega organizada y ellos lo vean como un neoliberal.

Los logros acadmicos de Varoufakis se haban basado en la aplicacin de la teora de juegos a la economa. As que, cuando dise la estrategia de confrontacin de Syriza, fue explcito: el enemigo tena que creer que Syriza estaba preparado para incumplir pagos, o para salir de la zona euro, lo suficiente como para convencer a los poderosos de la UE de renegociar los prstamos que estaban por vencer y evitar que hicieran estallar el sistema bancario griego.

Esto funcion, aunque el precio fue un gran retroceso retrico y la retirada del programa nacional de Syriza en febrero de 2015. Pero en julio fall porque, habiendo luchado y ganado la campaa emocional del referndum, Tsipras eligi hacer concesiones ante la posibilidad de una guerra civil griega.

Entrevist a Varoufakis la noche en que ganaron el referndum. Pareca asombrado por la magnitud de la victoria (en el libro confiesa que esperaba una derrota) y seguro de que le dara a Tsipras las municiones para enfrentarse a Troika. Sin embargo, ahora est claro que los dos calcularon mal. Varoufakis entendi por la autoridad del ministro de Economa alemn, Wolfgang Schuble que Alemania no intentara sacar a Grecia del euro. Para cuando hicieron justamente eso, dos semanas de bancos cerrados y desarrollo al borde del colapso haban llevado la apuesta a un todo o nada.

Cuando le echaron, Varoufakis se libr de tener prontuario, aunque el precio que pag fue, una vez ms, un autoexilio de la poltica activa en Grecia. Si, tal como parece posible, la situacin escala hacia el desplome econmico, su voz junto con la de los comunistas veteranos antieuro que se separaron de Syriza podra ser lo nico que quede de una izquierda que pueda darle la batalla final al fascismo y la dictadura.

Pero yo sigo creyendo que Tsipras hizo bien en ceder ante el ultimtum de la UE y que Varoufakis tuvo parte de la culpa por la forma en que dise la estrategia del juego. Para Tsipras, y para la generacin de exdetenidos y vctimas de torturas que reconstruyeron la izquierda griega despus de 1974, permanecer en el poder como un escudo abollado contra la austeridad era preferible a entregarle el poder a un grupo de polticos mafiosos respaldados por una horda enardecida de jvenes millonarios bien vestidos.

Al final, el gobierno de Tsipras result no ser un escudo muy efectivo para proteger a la clase trabajadora griega, pero s al ms de un milln de refugiados sirios que llegaron a las costas griegas en las semanas tras la rendicin econmica. Las fuerzas armadas griegas, el poder judicial y la polica estn llenas de personas a quienes les encantara ver hundirse las pateras y poder deportar en masa o encerrar a los supervivientes.

Aunque la forma en que Syriza manej la inmigracin masiva fue por momentos equivocada, en el momento crucial, de julio a diciembre de 2015, el gobierno de izquierdas de Grecia ofreci un refugio para aquellas personas que huan del terror y la destruccin. Un gobierno conservador y de derechas le hubiera dado a los sirios un recibimiento mucho peor.

En ese contexto, el relato de Varoufakis de la historia de Tsipras debe ser cuestionado. Varoufakis argumenta que Tsipras es propenso a la frivolidad, la melancola y la indecisin y que est determinado a probar que no es una estrella fugaz. Pero a diferencia de Varoufakis, Tsipras construy un partido capaz de vencer a la lite poltica que ha dejado a Grecia sin riqueza y sin credibilidad y ha sido capaz de gobernar. Tsipras junto a Pappas, su jefe de Gabinete, a quien Varoufakis describe correctamente como muy influyente en los acontecimientos construy algo que l pens que sobrevivira a una derrota.

Varoufakis construy una reputacin, no un partido. De hecho, el mundo de los partidos de activistas apiados contra las ventanas lluviosas de cafeteras suburbanas, de repartir folletos, de huelgas y manifestaciones anti-fascistas est ausente en su libro.

Si la izquierda mundial, que estuvo de buena racha entre 2011 y 2013, quiere recuperar terreno, necesita lderes como Tsipras, que encuentren pensadores y ejecutores como Varoufakis y que los estimulen. Pero sobre todo necesita hablarle al pueblo en el idioma que nace de aos de lucha para construir un partido y un movimiento.

Traducido por Luca Balducci

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/Varoufakis-mejores-biografias-politicas-historia_0_640087101.html