Venezuela

El Ejecutivo debate con pueblos originarios proyecto de extraccin de coltn en el Arco Minero

avn

Caracas, 06 May. AVN.- Los ministros de Pueblos Indgenas, Aloha Nez, y Desarrollo Minero Ecolgico, Jorge Arreaza, presentaron este viernes un proyecto de exploracin y explotacin de coltn en yacimientos ubicados en el Arco Minero del Orinoco, en asamblea con lderes y representantes de ocho comunidades indgenas que histricamente habitan esta regin del Sur del pas.



La iniciativa a ejecutar en esta zona del estado Bolvar ser ejecutada mediante tcnicas que ocasionen el menor impacto ambiental posible, y fue debatido y sometido a consulta con las comunidades originarias en la parroquia Los Pijiguaos de esa entidad, inform el Ministerio para el Desarrollo Ecolgico mediante nota de prensa.



"Si ustedes nos dijeran que no, no pudiramos hacerlo. Tenemos que ir a trabajar en conjunto con nuestros pueblos indgenas para que logremos avanzar en el desarrollo econmico de esta regin", asever Arreaza, citado en el boletn.



El proyecto, que ser ejecutado por la empresa mixta Oro Azul, contar con una inversin de ms de 31 millones de dlares, con una produccin estimada anual de 6.000 toneladas de tantalio, mineral concentrado en el coltn, por un periodo de 10 aos.



La exploracin de yacimientos de coltn se enmarca en las acciones del Motor Minero de la Agenda Econmica Bolivariana, impulsada por el Ejecutivo Nacional para construir un aparato productivo diversificado, que logre superar el modelo rentista y monoproductor que sign la economa venezolana durante un siglo.



El Arco minero es una regin de gran riqueza mineral, cuyo desarrollo se ha propuesto el Estado desde el ao pasado.





AVN - 2017

