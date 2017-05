Medio millar de personas marchan a pie contra el cementerio nuclear Villar de Caas

Marcha a pie contra en cementerio nuclear Villar de Caas. E.P.

EUROPA PRESS. Unas 500 personas, segn los organizadores, han participado este domingo en la VIII marcha a pie a Villar de Caas desde Casalonga, convocadas por la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca y el Movimiento Ibrico Antinuclear (MIA), para posicionarse en contra de la instalacin en la localidad del Almacn Temporal de Residuos Nucleares (ATC) y combustible gastado.

Una marcha que ha transcurrido en un ambiente festivo, segn ha indicado la portavoz de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, Mara Andrs, quien ha sealado que ha sido un da de reencuentro y participacin de "mucha gente".

Andrs ha explicado que entre las razones que les han llevado a convocar esta manifestacin est el hecho, como dicen "alto y claro cada ao", de que "nadie" les pregunt ni les ha tenido en cuenta. "No queremos un cementerio nuclear ni que Villar de Caas sea el apoyo de la apertura a fuentes de energa nuclear en este pas".

"Es una carrera de fondo y todava tiene mucho recorrido", ha sostenido, para agregar que este proyecto "est todava en paales" y que "no tiene ningn permiso para poder trabajar toda la parte nuclear". "El ATC ni est ni por el momento se le espera", ha recalcado.

Sobre las ltimas de cisiones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto a la ZEPA de El Hito, Andrs ha dicho que "es importante" tener en cuenta que "siempre ha habido un grupo importante con la intencin de que este proyecto salga adelante".

"Pero la realidad es que no tiene declaracin de impacto ambiental, no tiene permiso de construccin del Consejo de Seguridad Nuclear ni permisos municipales, con lo cual no puede seguir adelante, ha dicho, para aadir que son "optimistas" porque creen que es "un error" hacer el ATC en Villar de Caas.

En la marcha ha participado el director provincial de la Consejera de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Joaqun Cuadrado, quien ha afirmado que Cuenca "es smbolo de naturaleza y una instalacin como el ATC sera un lastre para el futuro de la provincia".

Por esa razn, ha sealado que el Gobierno regional "dar la batalla hasta el final para que el ATC no se instale en nuestra regin y continuar anteponiendo los valores medioambientales a los intereses nucleares".

Cuadrado ha asegurado que la Junta de Comunidades "apuesta por un modelo de desarrollo diferente, basado en un modelo energtico renovable" y que la instalacin de un cementerio nuclear en Villar de Caas "perjudicar seriamente a sectores que ahora mismo son claves para la economa provincial".

En este sentido, ha afirmado que el ATC "no es una lotera, como nos han querido vender, sino una hipoteca para muchos, muchos aos, que vamos a pagar entre todos", ha remarcado. Adems, ha explicado que los tcnicos de la Consejera "llevan mucho tiempo trabajando para catalogar los valores naturales de esta zona y todos los informes avalan esa ampliacin del espacio protegido" y ha reconocido el trabajo de la Plataforma y MIA.

Tambin ha participado varios miembros de IU, entre ellos el coordinador regional, Juan Ramn Crespo, y el coordinador provincial, Jacobo Medianero, quien ha dicho que esta manifestacin "vuelve a mostrar que son muchos los factores que hacen inviable el cementerio nuclear, entre ellos la disconformidad social con el mismo".

"Una movilizacin que, como ha quedado patente, vuelve a crecer y tiene que ser un elemento clave para que no nos condenen a albergar los residuos nucleares de toda Espaa", ha sealado, para pedir a la ciudadana "que acte contra el ATC sin esperar a ver qu sucede en unos u otros procesos judiciales o tramitaciones administrativas que, estando bien, no pueden ser la nica oposicin al basurero.

Adems, Medianero ha recordado los argumentos que, a da de hoy, son ms que conocidos por todos, como "la poca idoneidad de los terrenos (cada vez ms patentes) la falta todava de declaracin de impacto ambiental, la posible revisin del POM de la localidad o la proliferacin de almacenes individuales que hacen menos necesario una instalacin tan costosa como sta".

Desde el PSOE regional tambin se ha pronunciado al respecto la diputada del Grupo Socialista en las Cortes, Carmen Torralba, quien ha querido dejar claro que tanto desde el Ejecutivo regional como desde la formacin poltica "vamos a seguir trabajando y haciendo todo lo posible para que ni en esta localidad conquense ni en ningn otro lugar de la regin nos traigan la basura nuclear".

Para la diputada del Grupo socialista, "el medioambiente tiene que estar muy por encima de cualquier proyecto nuclear", a lo que ha aadido que el modelo que defienden los socialistas y casi todos los ciudadanos en esta regin, "menos los dirigentes del PP", se basa en la obtencin de energa a travs de fuentes sostenibles y renovables.

"Est claro que esta eleccin fue poltica y pensando en los intereses del PP y de Cospedal ms que en los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha", ha apuntado, para agregar que el ATC puede "servir de tapn a otros desarrollos como el turstico o el agrcola porque la cercana de un cementerio nuclear ahuyenta cualquier otro tipo de inversin".

