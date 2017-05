El presidente de Estados Unidos y el "Estado profundo"

Diario Por esto! (Mrida)

El hecho de que Donald Trump fuera electo presidente de los Estados Unidos pese a ser severamente objetado por los medios de prensa, el partido demcrata e incluso buena parte de los lderes del partido republicano que lo postul, y sin ser considerado favorito de los militares ni de sector decisivo alguno de la sociedad civil, ha dejado atnitos a especialistas y profetas del complejo pero muy estudiado sistema electoral estadounidense. Trump, a quin representa? Para quines est gobernando? Quien lo eligi?Aunque en sus primeros meses en la Casa Blanca no ha dado seales claras de ello en sus disposiciones gobernativas ni en sus muy contradictorios discursos, a travs de los nombramientos que ha efectuado de los integrantes de su equipo de gobierno pueden obtenerse algunas indicaciones al respeto. Por ejemplo, su gabinete y principales asesores estn todos estrechamente vinculados a las grandes corporaciones. Entre esos grandes grupos corporativos sobresale Goldman Sachs, que pareciera ser la universidad que ha graduado a los integrantes del crculo superior de opulentos guardianes financieros del trumpismo.Como candidato a la presidencia estadounidense, Trump pos por momentos de populista favorable a los trabajadores cuando se present como crtico del establishment y se mostr partidario de devolver el poder al pueblo. As lo declar en su discurso inaugural, confirmando aquello de que la esencia de la poltica estadounidense consiste en que en los perodos electorales el elitismo se convierte en el manipulador del populismo, como dijo hace tres dcadas el escritor y crtico social angloamericano Christopher Hitchens.Segn el periodista e historiador Paul Street en un artculo que public el 21 de abril en el peridico digital, los dos grandes partidos que administran los intereses de Estados Unidos tienen perfiles histricos, demogrficos, etnoculturales, religiosos y geogrficos diferentes pero, en sus manipulaciones compartidas de retrica populista cuidadosamente calibrada, manifiestan siempre identidad electoral bipartidista en nombre de los sper ricos y su imperio global. Ambos lados del espectro poltico aparente son manipulados por las mismas fuerzas. Entre un fantico cristiano de derecha en Georgia y un liberal en Manhattan se manifestaran abundantes diferencias, pero en realidad es slo un juego. No hay manera alguna de votar contra de los intereses de Goldman Sachs porque con Bush o con Obama, Goldman Sachs siempre gana".Actualmente, a esa lite oculta del poder se le identifica como estado profundo integrado por un conjunto de corporaciones que nadie ha elegido nunca para esta funcin. Mediante el ejercicio de propiedad sobre los medios de produccin, las corporaciones ejercen tanta energa sobre las comunidades como los reyes sobre sus siervos feudales. Compran la lealtad del trabajador por su capacidad para contratar y despedir al obrero y proporcionarle los beneficios bsicos como la atencin sanitaria, retenerles ingresos para ayudarles a ahorrar para sus retiros y canalizarles las pensiones. Poseen poder bastante para destruir la vida de las personas a travs de la fuga de capitales. Simplemente con amenazar a una comunidad con el traslado de sus fbricas al extranjero en busca de mayores beneficios y leyes ambientales ms dbiles, tienen como rehenes a los trabajadores estadounidenses. Street recuerda que, ms all de la propiedad y las palancas de inversin y la desinversin, el capital ejerce altos niveles de control en la poltica social y cultural por la compra de candidatos y su eleccin a travs de las donaciones de campaa; las enormes inversiones en relaciones pblicas y propaganda para influir en la formacin, las creencias y los valores de los ciudadanos, los polticos y otros "formadores de opinin"; las ventajas para la captura de las posiciones claves del gobierno que se ofertan a sus incondicionales, la oferta de mejores posiciones en el sector privado a funcionarios pblicos que salen del gobierno; la "captura " (por corrupcin o como soborno) de privilegios de parte de funcionarios estatales, polticos, personal de los medios de comunicacin, educadores, gestores sin fines de lucro y otros "influyentes" y la concesin de puestos de trabajo, cargos en Juntas Corporativas, pasantas y otros beneficios y pagos a familiares de funcionarios pblicos, entre muchas otras formas de ejercitar control de la sociedad.Es justo destacar que nada de esto es singular del rgimen de Donald Trump. Cada una de estas caractersticas ha existido por igual en todas las administraciones estadounidenses -republicanas y demcratas- porque son propias del Estado Profundo que hace mucho tiempo rige en Washington, sin que nadie lo haya elegido, para beneficio del 1% ms rico de los estadounidenses.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/

