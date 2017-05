Reformas laborales o nueva mentalidad empresarial?

El Telgrafo

En 2016, y teniendo en la mira el proceso electoral de 2017, la Cmara de Comercio de Quito (CCQ) lanz su propuesta Consenso Ecuador (http://bit.ly/2peSJgt), acogida con entusiasmo por el alto empresariado. Sin embargo, all se retrata el criterio de una lite econmica, que todava cree que el mercado libre y la empresa privada desregulada son los ejes para el futuro de una sociedad.En Amrica Latina esos principios fueron aplicados a partir de la dcada de 1980; y aunque se demostraron vlidos para promover la competitividad, la concentracin de la riqueza y el desarrollo de la acumulacin privada resultaron nefastos para la equidad social, el trabajo con calidad humana y la vigencia de los intereses nacionales. En aquellas dcadas, parte de las demandas neoliberales apuntaron a lograr la flexibilidad laboral; y en ese marco se propona: suprimir el reparto de utilidades, incrementar la jornada semanal, revisar el pago de horas extras, sujetar el salario a criterios de eficiencia y productividad, facilitar el despido de trabajadores, revisar o suprimir las indemnizaciones laborales, restringir el sindicalismo, la huelga y el contrato colectivo, potenciar el trabajo por horas y el tercerizado, privatizar la seguridad social, sujetar el contrato individual a la simple voluntad entre patrono y trabajador Solo faltaba pedir que reviva la esclavitud!El documento Consenso Ecuador de la CCQ, bajo el ttulo Reformas para defender el empleo, plantea el dilogo entre empresarios, trabajadores y Gobierno, as como la necesidad de revisar la legislacin laboral. Pero llega a sostener: no tiene sentido que se siga hablando de la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos del trabajador, del, etc.. Se aade, que es necesario revisar instituciones, como la jubilacin patronal; Se debera revisar el tema de las cargas familiares al momento de calcular el pago de las utilidades; e incluso, Que se limite el excesivo proteccionismo asociado a la maternidad, discapacidad, actividad sindical o a su condicin de adulto mayor u orientacin sexual del trabajador, pues lejos de fomentar su estabilidad limita su contratacin. Son propuestas que reviven el criterio de flexibilidad laboral y que afectan a principios y derechos de los trabajadores, conquistados progresivamente a lo largo del siglo XX.Estas propuestas, que no han sido abandonadas, de ninguna manera pueden ser acogidas por un gobierno progresista y democrtico, porque implican el retorno un capitalismo salvaje. El dilogo y el llamado a tender puentes entre un nuevo gobierno y los diversos sectores sociales debe mirar la situacin al revs: es decir, son aquellos empresarios que todava permanecen anclados a viejos conceptos los que tienen que cambiar de mentalidad y forjar criterios de responsabilidad social y laboral. Es el camino para poder crear un pas ajeno a las desigualdades y a los conflictos sociales que en Amrica Latina se han originado precisamente en la divisin clasista y en la aguda concentracin de la riqueza.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/reformas-laborales-o-nueva-mentalidad-empresarial