Espaa agota hoy su pescado para 2017

Segn clculos de la organizacin New Economics Foundation (NEF) el martes 9 de mayo de 2017 ser el da en el que Espaa agote su propio pescado. Es decir, si Espaa solo se abasteciese del pescado que la flota espaola captura en aguas europeas, al ritmo de consumo actual nos quedaramos sin pescado a partir del 9 de mayo.

Desde hace 8 aos la organizacin New Economics Foundation calcula los niveles de pescado dependencia de la Unin Europea y de cada uno de sus Estados miembros. Los pases que producen tanto o ms pescado del que consumen son autosuficientes. Aquellos que consumen ms de lo que producen son pescado dependientes, es decir, dependen de pescado de otras zonas del planeta para mantener sus niveles de consumo. Y ese es el caso de Espaa.

El informe destaca que Espaa es el tercer pas europeo que consume ms pescado, unos 42 kg por persona y ao, el doble que la media europea, justo detrs de Portugal que se sita en primera posicin con 54 kg y de Lituania con 44 kg. Debido a este consumo elevado, aproximadamente tres de cada cinco pescados consumidos en el Estado espaol provienen de aguas extranjeras.

Si bien para Espaa el 9 de mayo es la fecha en la que deja de ser autosuficiente, para el conjunto de la UE, el da de la dependencia de pescado es el 6 de julio, lo que indica que la mitad del consumo de pescado en la UE procede de aguas extracomunitarias.

Consecuencias de la pescado dependencia y la sobrepesca

Esta pescado dependencia puede causar -entre otros- impactos sociales y econmicos sobre zonas o pases que necesitan estos recursos para alimentarse mucho ms que la Unin Europea. Ms del 50&&% de las importaciones de pescado y mariscos a la UE provienen de pases en desarrollo, un 38 % en el caso de Espaa. Tenemos por tanto una gran responsabilidad a la hora de asegurarnos de que solo nos proveemos de productos provenientes de fuentes sostenibles y responsables.

El resultado del informe de New Economics Foundation en 2017 incluye comparaciones entre los resultados de este ao y los resultados de informes anteriores, ilustrando as hasta qu punto la UE depende de productos del mar procedentes de fuera del continente. Esta investigacin tambin estima cmo los niveles de autosuficiencia podran aumentar si algunas poblaciones de peces europeas no sufriesen sobrepesca, es decir, si estuviesen gestionadas de manera sostenible conforme a su rendimiento mximo sostenible (RMS).

El informe de NEF muestra, un ao ms, que el nivel de autosuficiencia de la UE sigue siendo demasiado bajo, el consumo de pescado sigue siendo elevado y, si bien la productividad de las poblaciones de peces en el Atlntico Nororiental est aumentando, el grado de sobreexplotacin en las aguas de la UE sigue siendo demasiado elevado.

Algunos datos optimistas y alternativas

A pesar de esta realidad, el informe pescado dependencia tambin refleja algunos datos optimistas. Segn indica, si al menos 43 poblaciones de peces (de las 150 del Atlntico nororiental) se restableciesen a niveles sostenibles, el ndice de autosuficiencia aumentara casi un mes y medio (43 das), retrasando el da de dependencia de pescado en Espaa del 9 de mayo hasta el 21 de junio.

Otras investigaciones tambin recogidas en este informe demuestran que una gestin sostenible de la pesca aumentara las capturas, los ingresos y tambin creara ms puestos de trabajo. Concretamente, restablecer las poblaciones de peces a niveles sostenibles en aguas de la UE podra ofrecer anualmente ms de 2 millones de toneladas adicionales de pescado, ms de 800 millones de euros adicionales de beneficios netos, y hasta 60 mil nuevos puestos de trabajo ligados al sector pesquero.

El informe destaca que estos datos ponen de relieve que los Estados miembros de la UE tienen que mirar ms all de los costos a corto plazo a la hora de gestionar sus pesqueras y darse cuenta que una explotacin sostenible a largo plazo tiene el potencial de ofrecer mayores beneficios de los que se obtienen en la actualidad.

Las aguas de la UE son mares potencialmente ricos y productivos, capaces de ofrecer suministros de pescado de forma estable en el tiempo, as como empleo y numerosos beneficios para las comunidades costeras y para la ciudadana en general. Pero aos de sobrecapacidad pesquera, el caso omiso de las recomendaciones cientficas, la escasa implementacin y cumplimiento de las normativas, junto con la falta de una correcta gestin pesquera, han contribuido a reducir el suministro de pescado y marisco en aguas europeas.

Ecologistas en Accin reivindica que es necesario adoptar medidas urgentes de cara a tener una pesca sostenible, responsable y prspera para el medio ambiente y para el sector pesquero. As est recogido en la Poltica Pesquera Comn, poniendo fecha lmite para ello el 2020. Sin embargo los tmidos avances que se han realizado en esta direccin son claramente insuficientes cuando el 48% de de las poblaciones del Atlntico y el 93% de las del Mediterrneo continan siendo sobreexplotadas este mismo ao.

Mientras nuestras y nuestros representantes polticos actan, las personas consumidoras tambin tenemos mucho que decir. Podemos consumir de forma responsable, para lo que podemos utilizar la gua de consumo responsable de pescado y marisco de Ecologistas en Accin, Sin mala espina. Y podemos reclamar a los partidos polticos que tomen las medidas necesarias lo antes posible (sumndonos, por ejemplo, a la campaa de Ecologistas en Accin Como Pez en el Agua).

El principal mensaje del informe pescado dependencia es que el aumento del consumo de pescado en un contexto de poblaciones sobreexplotadas es ambientalmente inviable y socialmente injusto. Nuestro elevado consumo est "exportando" la sobreexplotacin pesquera a otras zonas del planeta, un hecho que puede afectar el autoabastecimiento de pescado y la soberana alimentaria en regiones ms pobres. Sin embargo, este documento tambin abre una puerta a las soluciones y al optimismo: aunque hay mucho por mejorar, la experiencia demuestra que cuando la gestin pesquera se hace bien y se siguen las recomendaciones cientficas, los stocks se recuperan tal como se ha visto con el atn rojo en el Mediterrneo y el bacalao en el Mar del Norte, y ste es precisamente el camino que los Estados miembros deben seguir.