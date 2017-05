Los otros

En un intercambio de cartas, e-mails, saludos y conversacionesme cont que en Charlottenburg de Berln ellos siempre buscan ansiosamente a conciudadanos para, en nombre del barrio, transmitir a los homenajeados enhorabuenas y parabienes. Es un cargo honorfico sin compensacin econmica. Y es lo que hace, entre otros, el jubiladode 71 desde hace 15. Y lo viene haciendo de modo tan inmaculado que han premiado su labor con una condecoracin. Su certificado policial de conducta es blanco como el jazmn, al da de hoy no pesa sobre l manifestacin alguna polticamente escandalosa.

La eleccin es siempre pura formalidad, la poltica no juega papel alguno, tan slo se exige que el candidato no sea un gnster o que no le falta algn tornillo. En realidad a los candidatos para este servicio no se les debe preguntar por su militancia poltica. Pero ahora el ayuntamiento del distrito ha rechazado a Witt porque el viejo Witt pertenece a AfD (Alternativa para Alemania). Un representante del ayuntamiento considera inaceptable que alguien como Witt tenga que felicitar su cumpleaos a un homosexual o alguien con poso migratorio. Pero cmo van a saber ellos del pie que cojea el seor Witt? La felicitacin Herzlichen Glckwunsch zur goldenen Hochzeit (felicidades de corazn en sus bodas de oro) suena muy alemn, muy neutra, difcilmente reconocible sin ms como populista de derechas. Y posiblemente Witt tampoco podra felicitar a muchos de sus amigos de partido, porque en AfD hay algunos homosexuales conocidos. La tesis de que todo homosexual centenario tiene que ser automticamente de izquierdas se adentra, no cabe duda, en el mundo de los mitos. Porque entre los autores conservadores y reaccionarios los homosexuales se hallan relativamente bien representados.

Diferente es entre los emigrantes. Un turco centenario, que ha votado por el potenciamiento de Erdogan, pudiera ser que en una discusin poltica considerara al seor Witt muy de izquierdas, porque hasta ahora AfD no aboga ni por el encarcelamiento de quienes piensan diferente, ni por la pena de muerte ni, tampoco, por una dictadura presidencialista. Si tuviera que haber consenso poltico entre el homenajeado y el felicitante la embajada turca tendra que mandar a alguno de los suyos. Es importante no cortar el dilogo con Erdogan. Todo aquel que se comporta incorrectamente con los dems por sus ideas cree luchar as por una causa justa y recta, y posiblemente tambin as lo crean Erdogan, Trump y Putin.

Yo abogo por la libertad de opinin en general y me manifiesto en contra de las depuraciones polticas, ya se traten de carteros del DKP, de periodistas de Turqua o de un conciudadano mayor de AfD, que quiere ser til en un cargo honorfico. El que sea de esta opinin no tiene importancia alguna, siempre que no la imponga ni con violencia ni con odio. Considero la democracia una plantita valiosa y vulnerable, a la que con el paso del tiempo la siento muy dentro de m.

Y mientras no me torturis con la baera luchar y me manifestar en contra de toda depuracin, y extirpar de mi vida esta actitud y este vocablo. Y no por amor a AfD sino por puro egosmo. Cuando uno se acostumbra a difamar a la gente por sus opiniones, totalmente legales, o a que pierdan el trabajo por ello, en adelante ya nadie puede sentirse seguro. Se crea un clima de miedo y de hipocresa.

La libertad del seor Wiff es mi libertad, por muy distintos que ambos seamos.





