La visita del Papa a Ftima y la piadosa izquierda portuguesa

Portugal se est preparando para el viaje del Papa que realizar el 13 y 14 de mayo para visitar los principales monasterios de Ftima y Braganza. Particularmente promocionada es la visita a Ftima. El gobierno socialdemcrata de Portugal presidido por Antn Costa y apoyado desde el parlamento con un acuerdo de gobierno por el Bloque de Izquierdas y por el Partido Comunista Portugus ha decretado la libertad de un da, el 12, para los funcionarios pblicos con el fin de acudir a los eventos y peregrinaciones con ocasin de la visita del Papa. Lo que representa Ftima para Europa y para Portugal es ya muy conocido: el santuario ms reaccionario que hay en Europa. Cuando se invent el milagro-en 1917- lo fue para ahuyentar el peligro del comunismo y del progreso social en Portugal y tambin en el mundo. De hecho los rezos que se producan colectivamente eran para la conversin del comunismo. Ftima entr a formar parte de una especie de tpicos nacional catlicos portugueses por dcadas y es un lugar siempre azuzado en defensa del orden y del reaccionarismo ms rancio en Portugal. El decreto del gobierno justifica estos das libres para todos los funcionarios pblicos (incluido personal sanitario y docente) por razones de la tradicin catlica y para facilitar la adhesin a las peregrinaciones.

A parte del decreto del gobierno se han tomado medidas excepcionales que rayan con el estado de sitio. A partir del da 11 se proceder a cerrar las fronteras y suspender la libertad de circulacin. Las medidas de control policial y de seguridad son de emergencia; entre otros medidas se obligar a la polica al uso del paal(). Los costos de inversiones, que ya se han producido, como consecuencia de la llegada del Papa a Ftima, se estiman en cien millones de euros (increble costo para un gobierno que lleva aos implementado medidas de austeridad y recortes en gastos sociales).

Ante este sin sentido y que, adems, viola principios constitucionales de la Republica -pese a que en Portugal tambin existe un concordato con la Santa Sede similar al espaol- muchos ciudadanos y colectivos sociales han manifestados sus protesta ya que se considera no solamente un atentado los principios laicos que debera tener cualquier democracia sino que fomenta la adhesin a la ignorancia y la supersticin popular. Desde esta perspectiva, el reputado cantautor Pedro Barroso y muchas personalidades, entre ellas algunos religiosos como el cura Mario Olivera, autor del libro Fatima SA han lanzado una peticin publica contra la visita del Papa Francisco a Ftima ; en este peticin se denuncia que el supuesto milagro de los tres pastorcitos fue siempre una estafa y que la visita del Papa para conmemorar los 100 aos del milagro dar credibilidad a una mentira; ser la ratificacin oficial de la mentira con objetivos meramente polticos de amansebramiento de multitudes y destinada a engaar a incautos creyentes catlicos ya que, tambin, alrededor de Ftima ,se ha erigido una industria religiosa de la peor calaa.

Lo extrao del caso es que desde el lado poltico parlamentario ha habido un cierre de filas alrededor del Gobierno. Ha triunfado la razn de Estado. El Partido Comunista portugus que en la vista que realiz el Papa en 2010 encabez incluso manifestaciones de protesta ha preferido, en esta ocasin, utilizar la forma diplomtica de no comment; peor es aun el caso del piadoso Bloque de Izquierdas cuyos portavoces, desobedeciendo a multitud de colectivos ciudadanos, han declarado un No nos oponemos al decreto de da libre para los funcionarios. Solo alguna personalidad suelta del Parlamento se ha atrevido a decir la verdad sobre esta visita y nos referimos al diputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro quien ha declarado Me causa enorme extraeza y estupefaccin que el gobierno de la Repblica portuguesa se prepare para conceder un da libre a todos los funcionarios con motivo de la visita del Papa a Ftima. Este decreto no tiene justificacin. Ya que no se puede justificar dar da libre a los funcionarios por el viaje de un jefe de Estado extranjero y menos an de un lder religioso. Si as fuera seria legitimo invocar este mismo derecho de da libre ante la venida de cualquier otro lder religioso o de cualquier jefe de Estado. Necesitamos otra madurez democrtica y esto va en contra de la democracia (). Es una medida disparatada.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.