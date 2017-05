Mdicos de la India, guardias de Chechenia

El mal es la nica lnea que gua la respuesta israel a la huelga de hambre de los presos palestinos. Todo lo dems es simulacin por la seguridad.

Manifestantes en Jerusaln Este sostienen fotos de familiares encarcelados durante una protesta en solidaridad con los huelguistas de hambre palestinos en crceles israeles, 27 de abril de 2017. AMMAR AWAD / REUTERS

No muy lejos de nuestra casa cientos de personas se mueren de hambre. Miles de personas no pueden dormir por la noche, ya que se preocupan de sus seres queridos que mueren de hambre. No tienen idea de lo que estn haciendo, nadie est autorizado a visitarlos. Desde hace 21 das no prueban comida, slo agua salada.

El Servicio de Prisiones de Israel abusa de ellos. Primero les quitaron la sal, a continuacin, los aislaron, los multaron y aumentaron el peso de la carga, ya cruel. Los medios israeles apenas informan de su huelga. Conocen el corazn de sus consumidores: la mayora de los israeles no se preocupan por la huelga mientras que algunos son felices. Djalos morir.

Pronto van a empezar a tratar con la alimentacin forzada. Si todos los mdicos en Israel cumplen la posicin valiente, moral y adecuada de la Asociacin Mdica de Israel -y eso es dudoso, confa en los mdicos del servicio de seguridad Shin Bet y el Servicio de Prisiones de Israel- no habr nadie para forzar el tubo en sus indefensos y hambrientos cuerpos. As, Israel ha amenazado con traer mdicos de la India para llevar a cabo la tarea. Entonces, tal vez, tambin importar guardias de la prisin de Chechenia para disparar a muerte a los huelguistas de hambre si la maldad de los funcionarios de prisiones israeles no es suficiente.

El ministro de Seguridad Pblica, Gilad Erdan, est orquestando este mal. Erdan no es un mal hombre, ciertamente no es peor que la media, pero sabe que actuar con maldad con los prisioneros, al igual que toda la maldad contra los palestinos, ayudar en las primarias del Likud. De manera que lo instrumenta. Por lo tanto Erdan termina siendo peor que los malos.

El mal es la nica lnea que gua la respuesta israel a la huelga de hambre de los presos palestinos. Todo lo dems son excusas pretenciosas sobre polticas de seguridad y banalidades destinadas slo a encubrir el mal. Y por qu no permiten a las personas que cumplen cadena perpetua ser fotografiadas con sus familias? Por qu no darles otro cuarto de hora del tiempo de visita? Eso es pura maldad. No negociar con los lderes de la huelga de hambre es el mal. Y esperar hasta que los primeros pierdan la conciencia es el mal. Y permitir que lleguen al lmite y slo entonces comenzar a negociar es el mal. Y para estar de acuerdo con algunas de sus demandas slo despus de que los primeros huelguistas lleguen a estar casi muertos, eso es el mal. Y sobre todo no estar de acuerdo con sus demandas (todas ellas justificadas) es el mal incomparable.

Las cosas son simples, negro y blanco. Los presos quieren que sus condiciones tornen a lo que eran hace unos aos. Incluso entonces no eran extraordinarias. Pero el Israel del actual Gobierno quiere abuso.

Es casi imposible encontrar una palabra de verdad en los medios israeles sobre las condiciones de vida de los prisioneros palestinos, slo las nefastas mentiras de las villas y las fiestas. Ni una palabra sobre el hecho de que la mayora de ellos son presos polticos. Todos son terroristas y as todos merecen el mismo tratamiento. No slo su identidad es maliciosamente borrada, tambin lo son sus demandas:

Quin sabe siquiera lo que quieren? Destruir el Estado de Israel, es lo que quieren, de acuerdo con la ignorancia popular. De hecho ninguna de sus demandas es poltica. Tampoco existe una nica demanda que sea exagerada, a menos que la construccin de baos dignos para las familias en las horas de espera sea una demanda exagerada cuando se trata de los palestinos.

Ahora las partes estn a la espera de ver quin parpadea primero y quin es ms grande. Hasta entonces los delanteros sern torturados casi hasta la muerte. Hay entre ellos jvenes y ancianos, sanos y enfermos, y todos estn siendo torturados porque su lucha es justa y su sacrificio es grande. Israel tambin podra permitirse apreciar esto. El final no ser decidido por el Servicio de Prisiones de Israel, sino por el Shin Bet, la agencia del mal que es responsable en Israel de todo lo que sucede a los rabes.

El acuerdo que se alcanzar al final de la huelga bien podra haberse hecho en su segundo da de la medida de fuerza. Pero entonces los terroristas se habran salvado de una dosis de sufrimiento. Y por supuesto eso es malo para los judos. As que primero vamos a castigar, aislar, dar alimentacin forzada, importaremos mdicos, exportaremos el mal y slo entonces podremos darles otros 15 minutos para sus visitas familiares y, tal vez, incluso un acondicionador de aire en la prisin de Nafha.

Por qu no ahora?

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.