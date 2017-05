Agua y cambio climtico

Ecoportal

En la actualidad 663 millones de personas no tienen acceso suficiente a agua potable segura para satisfacer sus necesidades bsicas, cocinar y limpiar, y el cambio climtico es parte importante del problema. La COP 21 sirvi no slo para que los pases acordasen un plan de mejora, sino tambin para recordar a la sociedad en general, y a empresas e instituciones en particular, el agravio que suponen para el medio ambiente y para las personas las consecuencias de una mala gestin de los recursos.

Una situacin que afecta a los pases ms desfavorecidos de forma especialmente aguda, si bien los pases desarrollados tambin padecen sus efectos. Recordemos la importante sequa que sufrimos en Espaa en 2008. Adems, se prev que, para 2025, la extraccin del agua aumente un 50% en los pases en desarrollo y un 18% en los pases desarrollados, lo que acentuar el estrs hdrico al que est sometido el planeta.

No podemos permanecer indiferentes. Tenemos que tomar conciencia de ello para evitar que suponga un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas y un retroceso para el medio ambiente. Si empresas, Gobiernos y ciudadanos en general aunamos nuestros esfuerzos y los dirigimos hacia una cultura del agua ms justa y hacia un desarrollo sostenible, podremos evitar situaciones crticas.

En la Fundacin We Are Water trabajamos para concienciar sobre la necesidad de una nueva cultura del agua realizando acciones y campaas de visibilidad, conferencias y debates, adems de ayudar en muchos pases con proyectos para mejorar el acceso al agua potable a sus habitantes y a que dispongan de infraestructuras de saneamiento bsico.

El pasado mayo, tuvimos la oportunidad de participar en el 13th International Forum on Weather and Climate, celebrado en Pars. All compartimos conocimientos y experiencias con meteorlogos de todo el mundo acerca de la importancia que tiene el cambio climtico en los recursos hdricos. Tambin, en el marco del Da Mundial del Agua, organizamos el Workshop Social Perceptions of Water and Climate con los hombres del tiempo de muchos pases. Para nosotros, no fue nicamente una ocasin en la que entablar relacin con estos influyentes profesionales, sino una manera de poner en valor la funcin social y de divulgacin que realizan.

Fuente: http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Agua/Agua-y-Cambio-Climatico