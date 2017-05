Pesca ilegal y trabajo esclavo detrs del surimi, el falso cangrejo que nadie sabe de dnde procede

- El 'palito de cangrejo' es una pasta de pescado fabricada con especies de baja calidad capturadas a menudo en lugares con escasa regulacin de los recursos martimos

- El opaco origen de este producto que se vende en supermercados europeos ha dado rienda suelta al uso de mano de obra esclava y al trfico de personas en Tailandia

- El pas, cuarto exportador mundial, ha acometido reformas de la industria pesquera, que, por su parte, sostiene que est eliminando prcticas abusivas

Surimi. Imagen: Groiogm

Solemos llamarlos palitos de cangrejo, pero en su composicin es raro que haya poco ms que extractos de este crustceo para darle su caracterstico sabor. El surimi, como tambin se le conoce, es en realidad una mezcla de restos de pescado que naci en Japn para aprovechar los sobrantes de la industria.

Hoy, suele estar formado por una amalgama de diferentes especies de baja calidad, capturadas exclusivamente para fabricar el surimi, con la que se forma una pasta que se vende en bloques. Esta se mezcla despus con almidn, conservantes, potenciadores del sabor, azcares y colorantes para formar las caractersticas barritas blancas y rojas. Su presencia suele etiquetarse en la lista de ingredientes simplemente como 'pescado'. El opaco origen de esta pasta de pescado, que tambin se utiliza como pienso para animales, especialmente en granjas de acuicultura, ha dado, sin embargo, rienda suelta a abusos y prcticas ilegales en una industria que lleva aos siendo denunciada por organizaciones no gubernamentales y medios internacionales por el uso de mano de obra esclava y por el trfico de personas. "El surimi es uno de los mayores problemas en la trazabilidad en la industria pesquera, porque es una mezcla de especies y nadie sabe con certeza de dnde procede", explica Anchalee Pipattanawattanakul, responsable de ocanos de Greenpeace en el Sudeste Asitico, en una conversacin con eldiario.es. Las tripulaciones de pesca descargan pescado de un buque en el puerto pesquero pblico en Ranong, Tailandia. Las tripulaciones descargan pescado de un buque en el puerto pesquero pblico en Ranong, Tailandia. CHANKLANG KANTHONG / GREENPEACE El escndalo del surimi salt con un artculo publicado por The Guardian en junio de 2014, en el que se relacionaba a CP Foods, la mayor empresa de produccin de gambas del mundo, originaria de Tailandia, con piensos producidos con surimi capturado en condiciones anlogas a la esclavitud. "Esclavos obligados a trabajar sin salario durante aos bajo la amenaza de violencia extrema son utilizados en Asia en la produccin de marisco que se vende por grandes supermercados de Estados Unidos, britnico y de otros pases europeos", arrancaba el reportaje, que relataba cmo los pescadores eran obligados a trabajar incluso 20 horas diarias o solo reciban un par de comidas bsicas al da. El artculo fue uno de los detonantes, junto a sendos toques de atencin por parte de la Unin Europea y de Estados Unidos, de toda una serie de reformas de la industria pesquera de Tailandia, cuarta exportadora mundial segn la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO), para regular un sector que estaba fuera de control. "Nuestras leyes estaban muy obsoletas y muchos barcos ni siquiera estaban obligados a registrarse", asegura Adisorn Promthep, director general del departamento de pesca del Gobierno tailands, quien explica que la nueva normativa exige controles sobre todos los barcos pesqueros comerciales. La industria sostiene que est mejorando tambin su trazabilidad para eliminar prcticas abusivas de su cadena de produccin. "Hemos eliminado muchos proveedores, muchos barcos que no cumplan con nuestros requisitos mnimos", recalca PakPrink Boonnom, responsable de recursos humanos de CP Foods, en una entrevista con este medio. "Hacemos adems auditoras constantemente, incluso a aquellos que no son nuestros proveedores. Es la nica forma de mejorar la industria", aade. Una industria que no cambia As lo denuncia un informe de Greenpeace a finales del ao pasado, en el que la organizacin ecologista asegura que muchos de los barcos que faenaban en aguas tailandesas y que alimentan mayoritariamente a la industria del surimi, se han adentrado en zonas ms lejanas para evitar los controles. As, muchos de estos barcos haban empezado a operar a finales de 2015 en el Banco Saya de Malha, una zona con una gran biodiversidad marina situada al norte de Madagascar, aunque en aguas internacionales. "Tailandia se ha centrado fundamentalmente en reformar la gestin en aguas territoriales. Pero la pesca en alta mar no sigue los mismos estndares", seala Daniel Murphy, investigador independiente especializado en industria pesquera. "As que [los barcos en alta mar] siguen operando como siempre. Van buscando los huecos y los fallos en el control de los recursos pesqueros", prosigue el investigador. Y el surimi, explica, es perfecto para este tipo de modelo en el que apenas hay trazabilidad. Greenpeace no ha sido el nico en denunciar los intentos de la industria por evitar los controles. Aunque la calificacin de Tailandia en el ltimo informe sobre trfico de personas elaborado cada ao por el Departamento de Estado de Estados Unidos mejor, en buena parte por las reformas emprendidas por el Gobierno, numerosas organizaciones han alertado de que la industria est lejos de estar libre de abusos. La ltima ha sido la Organizacin Internacional del Trabajo, que public el pasado mes de marzo un comunicado en el que criticaba a Tailandia por no respetar la Convencin sobre Trabajos Forzosos en la industria pesquera. "Estamos todava en un periodo de transicin. Las empresas y los pescadores estn aprendiendo, pero hay conciencia", asegura Adisorn Promthep. Aunque la atencin internacional se ha centrado en Tailandia, debido a su importancia en el sector, las prcticas abusivas no son, sin embargo, exclusivas de sus barcos. "La industria se est desplazando a Amn, Somalia o Mozambique, pases con prcticas pobres en trminos de control y vigilancia sobre los barcos extranjeros para proteger sus recursos naturales", apunta Daniel Murphy. Una industria que, gracias a este juego esquivo, puede seguir ofreciendo un producto tremendamente barato, pero cuyo coste real nadie tiene demasiado claro.

