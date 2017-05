El sionismo, una ideologia racista

Comentando las siempre terribles noticias del Oriente Medio, un amigo me preguntaba: En qu se parece un nazi a un sionista? Por un momento dud, y luego dije: que uno habla alemn y otro hebreo. No, me respondi. Hay sionistas que tambin hablan alemn, aunque no creo que haya nazis que hablen hebreo. Te rindes? S. Que el segundo est circuncidado y el primero no.Mi expresin facial, rota entre una sonrisa irnica y unos ojos asombrados, lo oblig a seguirse explicando: lo primero que debes saber es que sionista y judo no son sinnimos. No todos los judos son sionistas. Claro, dije, con aires de saber algo al respecto, hay judos como Marx o Trostky que eran comunistas. Y liberales, socialdemcratas, etc., agreg.Mientras el judasmo, sigue explicndome, adems de una religin, representa a un pueblo con una tradicin cultural y tnica, el sionismo es una ideologa racista que pretende la superioridad de ese pueblo (elegido de Dios) sobre sus hermanos, por obra de Abraham, los ismaelitas o rabes. El sionismo que pretende justificar religiosamente su predominio absoluto sobre Israel o Palestina (la tierra prometida), a costa del exterminio y sometimiento de los palestinos.Entonces el sionismo no data de la dispora, inquir a mi sapiente amigo. No. Esta ideologa surgi en el siglo XIX, uno de sus fundadores fue un tal Teodoro Hezrl. El sionismo pretenda resolver el problema de los prejuicios y la persecucin que sufran los judos sobre todo en el centro y oriente de Europa, proponiendo el retorno a Israel. Fue una ideologa que convena a los gobernantes eslavos y germanos que promovan los prejucios antijudos.Claro, los judos fueron vctimas de los nazis en Alemania, afirm con tono enftico. S. Los racistas europeos usaban a los judos como chivos expiatorios de todos los males del capitalismo: desempleo, pobreza, etc. De ah surgi el mito de la gran conspiracin juda para apoderarse del mundo, expresado en Los protocolos de los sabios de Sin.Pero cmo se explica que las vctimas de la persecucin sean ahora los perseguidores en Israel, pregunt. Al final de la Segunda Guerra Mundial los ingleses y norteamericanos decidieron matar dos pjaros de un tiro: apoyar al sionismo, fomentando la migracin juda de Europa, y crear un enclave en Oriente Medio que sirviera de control a los pueblos rabes y su petrleo, en los que empezaba por entonces un movimiento de emancipacin contra el colonialismo britnico.All no exista un estado judo, sigo de preguntn. No. Haba desde la Edad Media un estado de mayora rabe, llamado Palestina, colonizado por los ingleses. En el que, para tu asombro, convivan bastante pacficamente judos y musulmanes. Mis ojos pelados lo incitaban a continuar. La supuesta rivalidad eterna entre rabes y judos es un invento moderno del sionismo. Por ejemplo, en Espaa al inicio de la Edad Media la invasin musulmana salv a los judos de Toledo de la persecucin cristiana. All coexistieron, hasta que la muy catlica reina Isabel los ech a ambos.Cmo surgi la actual Israel? Producto de la poltica inglesa y norteamericana en la regin. Promovieron la migracin de miles de judos sionistas, y luego la expulsin de los palestinos mediante mtodos terroristas. Por ejemplo, Menajem Beguin, Premio Nbel de la Paz, dirigi una banda terrorista llamada Irgn en una masacre ocurrida el 9 de abril de 1948 en Deir-Yasin. Mataron 250 palestinos, incluso mujeres y nios.Ya veo, as surgi la actual dispora palestina. Claro. Otro ejemplo, Ariel Sharon, ex primer ministro dirigi la invasin israel al Lbano en 1982, forzando la retirada de las tropas de la OLP hacia Chipre. Y cuando los civiles palestinos de los campos de Sabra y Chatila estuvieron indefensos, los masacraron. Ms de 2000 vctimas entre ancianos, mujeres y nios.Ese Sharon fue el que inici la segunda Intifada al mancillar la zona de las mezquitas de Jerusaln, considerada sagrada por los musulmanes. Ya entiendo. Su viceministro de seguridad, Geden Ezra, acaba de sugerir que se mate a los padres e hijos de los suicidas palestinos para que dejen de poner bombas. Y esos son los que llaman terroristas a los palestinos, exclam, y propuse cambiar el tema porque la sangre me empezaba a hervir.

