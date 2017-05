Tiempo de monstruos

Los monstruos nacen en el claroscuro, deca Gramsci, cuando lo que est muriendo no deja de morir y lo que nace no acaba de nacer. Habitamos la Tierra en el claroscuro, en pleno transe histrico: hasta hace unos aos, la democracia era un valor en s mismo. Hoy, se invaden pases en nombre de la democracia, el FMI y el BM gastan millones de dlares para imponer democracias y, lo que es peor, el oprimido elige democrticamente al opresor. Podremos seguir hablando de democracia como un fin en s mismo cuando en nombre de la democracia se asesinan nios y nias inocentes...?

Hace poco, era el presidente de China el que le peda al presidente Trump no cerrar las fronteras para el libre trnsito del capital. La misma China, otrora comunista, surge como la principal potencia econmica del mundo utilizando las herramientas del capitalismo. El estado nacin, por su parte, se redefine ms all de los conceptos de comunismo y capitalismo o izquierda y derecha. En China, el experimento poltico es una forma especfica de capitalismo, donde el Estado posee una importancia fundamental. Li Xing define el caso chino como Estado-civilizacin. Los chinos, como Hegel o Rousseau, conciben al Estado como una comunidad tica, ven en el Estado un acuerdo moral y civilizatorio. Por lo tanto, el estado goza de mayor autoridad natural, legitimidad y respeto, visto por los chinos como guardin, custodio y encarnacin de su civilizacin.

Incluso el concepto de paz internacional se modifica, acercndose cada vez ms a la peligrosa tesis del neorrealista Keneth Waltz, que auguraba un mundo ms estable si las potencias medias lograban tener armamento nuclear. Sera el miedo a la propia destruccin el que impedira a las grandes potencias atacar a las potencias medias. Algo de razn tena Waltz, basta contrastar su teora con la realidad: desde que la India y Pakistn declararon tener armamento nuclear, la regin de Cachemira comenz a ser ms estable. O alguien cree que Trump se abstiene de atacar a Corea del Norte porque de verdad ama la paz mundial y el dialogo entre los pueblos?

El 2008 estall otra crisis econmica tras la quiebra del Lehman Brother. Un mes despus, Greenpan, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos desde 1987 al 2006, se present en el edifico del Capitolio. Frente a los congresistas, admiti:

-S, he encontrado un defecto en la ideologa del libre mercado. No s cun significativo o profundo es. Pero he estado muy angustiado por esto.

-Absolutamente respondi Greenspan- eso es precisamente lo que me sorprendi, porque he estado convencido por ms de 40 aos que estaba haciendo mi trabajo excepcionalmente bien. Pero ahora todo eso se ha derrumbado. Todo el edificio intelectual se derrumb en el verano del ao pasado.

Desde ese da no solo comenz a derribarse el edificio intelectual del neoliberalismo, sino que tambin comenzaron a decaer los sistemas polticos que administraban esa comprensin de la realidad; eso que denominaron Tercera Va. El caso ms evidente fue la cada del partido demcrata en USA. Lagos y la cada de la Concertacin es el smbolo en Chile de la misma debacle internacional.

Poco a poco se articula otra comprensin del fenmeno poltico: en Francia, por ejemplo, el paso a segunda vuelta de Le Pen y Macron dej atrs a la clsica diferencia entre socialistas y republicanos. Si la poltica es una lucha por explicar la realidad, tanto Le Pen y Macron, nos guste o no, generaron una explicacin para el trance histrico en el que estamos. A partir de esa explicacin idearon un diagnstico con el que intentaron dar sentido a las experiencias cotidianas de la gente. Le Pen identifica a los inmigrantes y a la integracin con la UE como causantes de la crisis francesas. De ah levanta sus propuestas: ms Estado, seguridad por sobre la libertad. Macron tambin posee su explicacin de la realidad, y su propia hoja de ruta: reformas y reformas econmicas. En ese esquema, dnde se ubica la idea de socialismo que conocimos hace ms de un siglo? Hablando en trminos clsicos, cmo se distinguen de la centro derecha si aceptaron el consenso neoliberal?, cul es el diagnostico que hacen de la globalizacin?, de qu modo comprometen su diagnstico con el oprimido cuando administran el sistema econmico que oprime?...

A 100 aos de la revolucin rusa, hoy el socialismo se redefine en torno a las posibilidades del capitalismo y su sustento filosfico: el neoliberalismo, olvidando que las herramientas del amo jams sern usadas para desarmar su propia casa. Hablo de la revolucin rusa por que al menos el capitalismo le tema a esa comprensin de la realidad, que identificaba como un enemigo a combatir. Hoy, el capitalismo no posee adversarios, solo administradores.

En terminologa de Lakoff, lo que est cambiando son los marcos de estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo. Y si las palabras se definen en relacin a marcos conceptuales, puesto que el lenguaje activa y delimita los mrgenes de nuestros pensamientos, entonces los nuevos marcos requieren un nuevo lenguaje. Podremos seguir hablando de democracia, paz mundial, comunismo, socialismo o capitalismo tal como se haca hace un siglo?

La politologa, que debiese entregarnos herramientas para entender cmo cambia el mundo, sigue utilizando los mismos conceptos de hace un siglo: se teoriza en torno al rol del Estado-nacin que naci tras la Paz de Westfalia y la democracia slo como un medio para renovar a una elite poltica. Se limita el anlisis a los partidos, ubicndolos en un plano cartesiano que va desde la izquierda a la derecha. Se estudia una comprensin unidireccional del mundo, que va desde los griegos hasta nuestros das. El votante se ve como un consumidor con informacin perfecta, que identifica claramente entre izquierda y derecha, llegando a ese absurdo de homologar las elecciones de representantes pblicos a la compra de un bien, donde el voto reemplaza al dinero y el candidato al producto. Politologa del marketing poltico y esa tontera de la teora de la eleccin racional aplicada en poltica. Al fin de cuentas, la politologa termina configurndose por el estudio del quehacer de los partidos, y, en ltima instancia, como la estrategia pacfica y democrtica para ejercer la dominacin sobre las mayoras. La politologa como el estudio de la opresin, actuando al igual que ciertos economistas, que piden ms mercado ante las crisis del mercado, o Lenin, que peda ms partido frente a las crisis del partido nico.

Vivimos tiempos en que hay que pensar los instrumentos que tenemos para pensar, lo que implica pensar por qu pensamos como pensamos. Afortunadamente, desde Sudamrica, y heredera del boom literario, de la teora de la dependencia y la teologa de la liberacin, hace aos viene configurndose una de las herramientas ms novedosas para comprender este nuevo mundo: el decolonialismo. En sntesis, el pensamiento decolonial busca ir al centro del dilema, es decir: resolver la pregunta respecto a por qu pensamos como pensamos, por qu utilizamos las palabras que utilizamos para explicar los fenmenos polticos, y, en fin, dnde se enraza esta comprensin unidireccional del mundo que no permite ms alternativas que la profundizacin de las que hay.

Lo ms importante del pensamiento decolonial es que destruye ese discurso de la modernidad que cre la ilusin de que el conocimiento es abstracto, des-incorporado y des-localizado, hacindonos pensar que el conocimiento es algo universal, que no tiene casa o cuerpo, ni tampoco gnero o color. Como dice Anbal Quijano: "ese modo de conocimiento fue, por su carcter y por su origen eurocntrico, denominado racional; fue impuesto y admitido en el conjunto del mundo capitalista como la nica racionalidad vlida y como emblema de la modernidad.

Ante esta sensacin de agotamiento intelectual y poltico, las herramientas de anlisis del decolonialismo no solo son pertinentes, sino que absolutamente necesarias. Vale la pena rastrear este conocimiento acumulado, que nos permite pensar distinto, lo que implica interpretar el mundo de otro modo, en los tiempos del claroscuro.





