William Prez Vega (Puerto Rico, 1949) es poesa, s, poesa militante, poesa necesaria ahora ms que ayer. Oriundo de Comero, formado en educacin entre la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Interamericana de Puerto Rico, es poeta, educador, compositor y activista. Al 2016, va por el poemario publicado nmero 20; esperan otros ms que ya tiene a flor de piel en su mesa de trabajo. Mucha de su obra potica circula por la libre en el ciberespacio . Y vuelvo y digo, su poesa es de esa que tanta falta nos hace. Prez Vega nos ha dado respuesta a nuestras preguntas, trabajadas con el nimo que podamos conocer un poco ms sobre su prolfico quehacer literario.

- Wilkins Romn Samot (WRS, en adelante) Eres un poeta que a su vez es educador, compositor y activista. Eres miembro fundador de Poetas en Marcha. Veterano de la paz en Vieques, y de otras luchas sindicales, comunitarias, polticas y ambientales. Eres parte de un pueblo en resistencia. Si 34 aos llevas en el saln abriendo caminos, ms o poco menos llevis haciendo poesa al andar. Tu poemario ms reciente es Sueos (2016). De qu trat Sueos o trataban o tratan sus Sueos?

- William Prez Vega (WPV, en adelante) Como maestro, en lugar de entregar medallas al cierre del curso escolar, prefera reunir en un libro mis poemas sobre los estudiantes y las experiencias escolares y regalarlo en un poemario a cada alumno, donde ellos se vieran reflejados. El libro Sueos es uno de esos proyectos. Se trata de poemas salpicados de conciencia social y patritica que de alguna manera forman parte de lo que sentimos y soamos. Pero entiendo que la pregunta aplica mejor a libros como La muerte de los dioses, Por eso es el grito o Julia a flor de pueblo. Para mi cobra mayor relevancia Julia a flor de pueblo porque se trata de un dialogo con Julia de Burgos a travs de la poesa. Nos han pedido su presentacin en diversos puntos del pas y ha tenido muy buena acogida. Es un rescate de la Julia combativa, proletaria, luchadora y revolucionaria, donde actualizamos a nuestra poeta ponindola en las luchas y reclamos actuales. Por eso es el grito recoge las experiencias ms relevantes de una lucha estudiantil en una escuela superior donde hubo represin, lucha y donde al final, el estudiantado cant victoria. De la misma manera en La muerte de los dioses, trabajamos el caso de una lucha sindical donde aquellos que se comprometieron con unos principios, incumplen y reniegan de ellos. Producciones como esas, entre otras, son mucho ms representativas de mi trabajo potico.

- WRS Cmo surgi la oportunidad de trabajarle? Qu relacin tiene esa coleccin con tu trabajo creativo y tu activismo entonces y hoy?

- WPV Como maestro hemos dedicado la mayor parte de la vida a la defensa del derecho a la educacin. La identificacin con el estudiantado es muy cercana a esa lucha. Conocemos de primera mano las dificultades que enfrenta la escuela pblica, sus carencias y las consecuencias de las mismas. Pero mucho ms importante, conocemos a los responsables de dichas carencias y necesidades. Para m, tanto la lucha social como la labor educativa son materia prima para la obra potica. Ms all del libro que mencionas, aquellas producciones que emanan de la experiencia en la calle al calor de las luchas sociales son ms representativas del trabajo potico que hacemos ya que practicamos la poesa militante, cuyo contenido aparte de interpretar la realidad, contiene propuestas de cambio. De hecho, al enfrentar la crisis a la que nos han llevado quienes tienen el poder, estamos obligados a reaccionar continuamente. Por eso nuestra poesa ms reciente est ms all de los libros publicados, en las redes sociales y sin publicarse formalmente. Estamos trabajando en ello.

- WRS Si comparas tu crecimiento y madurez como persona, poeta, educador y activista entre la poca que te gradas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico con tu poca actual de poeta, educador y activista en Puerto Rico, qu diferencias observas en tu trabajo creativo?

- WPV Creo que hay grandes diferencias entre lo que produca en aquel entonces y la obra actual. La mayor preparacin para la produccin artstica no arranca de los estudios o preparacin acadmica formal. Nunca hice estudios formales ni me concentr en estudios literarios o hispnicos. Fui maestro de matemticas del nivel elemental. La materia prima para nuestra obra potica o literaria es la lucha social en todas y cada una de las reas del quehacer humano. Es decir, el libro ms importante que he ledo es el libro de la calle, del anlisis social y poltico, de enfrentar el hambre, la miseria, las enfermedades, la falta de vivienda, la carencia y la violacin de los derechos humanos y civiles fundamentales. Dentro de todo eso aprendes a identificar a los oprimidos y a los opresores. Aprendemos a planificar, a conspirar, si es que queremos tener por lo menos alguna posibilidad de cambiar esto. En esa direccin, la poesa es un instrumento muy importante para contribuir al cambio social que tanto necesitamos. Ahora, estamos muy claros de que hay intereses muy contradictorios. Si hay pobres, hambrientos, necesitados, marginados-as, oprimidos y explotados es precisamente porque hay ricos, gente que vive en la opulencia, gente que no tiene necesidades, un sector que controla todo, opresores y explotadores. No somos imparciales, estamos a favor de los pobres, de las marginadas y marginados de siempre y, en mi caso, nuestra poesa y arte est al servicio de estos. Esa experiencia es acumulativa y se da un proceso de maduracin constante. Esa madurez y experiencia se refleja en mi poesa. En ese sentido mi poesa de ahora es muy diferente a la primera que produje. Ahora se refleja una mayor consistencia, mejor manejo del lenguaje y una definicin mucho ms a tono con lo que es nuestra vida como pueblo.

- WRS Combinas tu ideologa con tus palabras. Tienes una veintena de poemarios desde Versos cotidianos (1987) hasta Sueos (2016). Parte de su trabajo potico-creativo ha sido incluido en Poesa para ser cantada (1984), Nuevo decimario puertorriqueo (1989), El libro verde del Festival Internacional de Poesa de Puerto Rico (2011), Versos a la libertad (2014), Amanecida Antologa homenaje a Julia de Burgos (2014), entre otras antologas nacionales e internacionales. Don William, cmo visualizas tu trabajo creativo con el de tu ncleo generacional de escritores o poetas y activistas con los que comparte o ha compartido en Puerto Rico? Cmo has integrado tu poesa a tu ctedra y activismo o tu ctedra y activismo a tu poesa?

- WPV En mi caso, somos parte de Poetas en Marcha y nos identificamos con grupos como lo ha sido Guajana, con poetas como Corretjer, Julia de Burgos, Matos Paoli y otros en esa lnea. Lo que planteo es que no basta con escribir sobre el amor, el paisaje, el ro, el mar o las flores. Si no trascendemos la mera descripcin o contemplacin, llegar el momento en que perderemos todos esos escenarios y no tendremos sobre qu escribir. Seremos parte del olvido colectivo. Si queremos seguir contando con todos esos temas es imprescindible luchar por la defensa del paisaje, del ro, del mar, y de la tierra donde nacen las flores. Tenemos que enfrentar a aquellos que han ido destruyendo el escenario para todos los amores. Es necesario rescatar para la gente a quien la quieren dejar sin aire, sin agua, sin tierra y libertad, todos esos escenarios. En ese sentido, poesa y militancia, por lo menos para m, estn estrechamente vinculados. Debo aclarar, adems, que la mayor parte de nuestra produccin literaria todava est sin publicar. Hay una buena muestra de esta en las redes sociales que son un medio gil para divulgarla. Creo que como escritor y obrero no tengo los recursos econmicos para publicar con agilidad. Por eso publico en las redes sociales. Aparte de que, si concebimos el trabajo potico como parte de los instrumentos en defensa de los oprimidos/as, es necesaria una reaccin rpida ante cualquier problema que surja, como puede ser la Junta Fiscal, el caso de Oscar y Ana Beln, el depsito de cenizas en Peuelas, la lucha de la UPR, el cierre de escuelas, el atropello al magisterio o a la clase trabajadora, entre otros. La poesa surge sobre el escenario de la lucha, es parte de la denuncia inmediata. Ha habido ocasiones en que ha habido arrestos mientras realizamos un recital o han llamado a las fuerzas de seguridad para presionarnos durante un recital. Si te fijas en mis trabajos, el poema incluye la discusin del problema y una propuesta sobre lo que podemos hacer. En ese sentido mi poesa no es fatalista, sino optimista, un llamado a dar la pelea y combatir a los enemigos del pueblo para reclamar el derecho a la felicidad. En la pregunta dices que combino mi ideologa con mis palabras. Todo el mundo lo hace, porque creer que la poesa solo debe ser contemplativa y no militante, es tambin parte de la ideologa.

- WRS Cmo concibes la recepcin a tu trabajo creativo dentro de Puerto Rico y fuera, y la de tus pares?

- WPV Creo que son bastante bien recibidos, tanto en Puerto Rico como en el exterior, por lo menos en aquellos lugares a los que hemos podido llegar. La poesa que hacemos capta la atencin. Ocurri en el Festival Internacional de la Habana, en Colombia, en Ecuador y dondequiera que vamos, incluyendo nuestro pas. En Puerto Rico nos piden presentaciones en escuelas, manifestaciones, actos artsticos, luchas sociales, negocios, plazas y muchos otros lugares. En cuanto a la produccin ms reciente, percibo que es bien recibida por quienes la leen ya que es sobre temas inmediatos y muy actuales. Recibo comentarios de poetas de otros pases que siempre son favorables. Mis limitaciones para dar a conocer el trabajo potico son las de cualquier obrero o trabajador: son fundamentalmente econmicas. Recibo bastantes invitaciones a otros lugares, pero eso por un lado cuesta y por otro lado, tengo que decidirme entre ir a otros lugares o luchar junto a la gente de este pueblo. No podra estar viajando mientras matan a mi pueblo. Creo que lo segundo es lo fundamental. Sobre este asunto, creo que debemos sacar la poesa y el arte de los museos y del mbito acadmico, hay que educar haciendo. Si logramos que la gente se reconozca a travs de la poesa, en algn momento iremos formando a la gente para que aprecie la poesa como algo que tambin le pertenece. Debo contarte adems que varios de mis trabajos han sido musicalizados y aparecen en algunas producciones discogrficas, lo que constituye otra va para lograr aceptacin de la obra potica.

- WRS S que vos es de Comero, Puerto Rico. Te consideras un poeta puertorriqueo o no? O, ms bien, un poeta, sea este puertorriqueo o no. Por qu?

- WPV Soy puertorriqueo y poeta. Sin embargo, no podemos quedarnos en el entorno cercano. Respondemos a necesidades e interrogantes inmediatas, a medio y largo plazo. Como hemos indicado, esa problemtica social e individual que vivimos a diario constituye la materia prima para la poesa. Pero tambin trabajamos temas internacionales y universales. En ese sentido no veo contradiccin alguna. Creo que la patria somos los pobres, que solo tenemos el pequeo lugar donde vivimos y echamos races aqu. Los ricos, no tienen patria. Ante cualquier cosa, pueden irse a su casa en China, en Argentina o en el Polo Norte. Ellos no tienen races. Estn donde puedan obtener ganancias y le saquen el vivir a los desposedos/as. Fjate que los ricos viajan, pero los pobres emigran. Eso quiere decir que en el caso de los pobres, hay unas condiciones econmicas y sociales que los obligan a irse y eso les duele. Es como un destierro. En el caso de los ricos, ellos viajan y se lo gozan. Hoy estn aqu, maana all, luego en otro lugar y regresan cuando se les antoje. Los pobres no. Somos diferentes ante la vida y tambin ante las leyes. Aqu la democracia es una falsedad, es algo as como una vitrina rota, sucia y dolorosa. Incluso, hay gente que se encarga de convertir la injusticia en ley y son los que gobiernan y cobran por eso. Al reflejar eso en mi poesa, pues soy poeta de aqu. Pero eso ocurre en el planeta, pues entonces soy tambin internacionalista. Siempre he credo que la mejor manera de apoyar y practicar el internacionalismo es fortaleciendo las luchas y la expresin potica que emana de las mismas aqu en Puerto Rico. No podemos hablar de la injusticia en China o del atropello a la mujer en el lejano oriente si aqu en Puerto Rico nos hacemos de la vista larga ante esos mismos problemas. Si apoyo el socialismo en Cuba o la revolucin bolivariana del pueblo venezolano, no creo que sea muy consistente si en Puerto Rico voto o apoyo los gobiernos que son responsables de la explotacin capitalista, que son quienes han gobernado hasta el presente.

- WRS Cmo integras tu identidad tnica y tu ideologa poltica con o en tu trabajo creativo y tu formacin en Educacin?

- WPV Creo que defino mejor las cosas desde el punto de vista clasista, no tnico. Hay explotadores en todas las etnias y tambin explotados. Como parte de la clase obrera trato de entender las relaciones entre las clases sociales, explicarlas y dar los pasos para cambiar aquello que entiendo es injusto e incorrecto. As como hay gente que escribe sobre las cosas que ve y se quedan en la contemplacin, escriben sobre el paisaje, la mujer o el amor, pero no asumen su defensa. Incluso que hay quienes pueden escribir sobre las causas justas y las luchas de la gente, pero no militan por esas causas. No podemos quedarnos en el simple verso, hay que poner en prctica aquello sobre lo que escribimos, aun a riesgo de nuestra propia vida. No debemos aspirar a ver el cambio por televisin. Escribir sobre la justicia y la felicidad es muy fcil. Llevar eso a la prctica es un poco ms difcil. Sin embargo, esa prctica le da valor a lo que escribes. Es algo as como la praxis de la que nos hablara Pablo Freire, pero en la poesa y el arte. O como lo que encontramos en algunos libros religiosos: la fe sin obras es una fe ciega. Creo que hay que escribir, pero ms que escribir, hay que hacer. Teora y prctica, prctica y teora, en esa espiral ascendente logramos la madurez y la posibilidad del cambio. Esa realidad es el libro que debemos aprender a leer para escribir pginas nuevas.

- WRS Cmo se integra tu trabajo creativo a tu experiencia de vida como estudiante antes y despus de tu paso por la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Interamericana de Puerto Rico? Cmo integras esas experiencias de vida en tu propio quehacer de poeta, educador y activista hoy?

- WPV No creo que dicha universidad privada contribuyera mucho al desarrollo de esa capacidad creativa. S es cierto que uno adquiri ciertos conocimientos tcnicos sobre la educacin, sobre matemticas o sobre otras materias. Esos conocimientos pueden quedarse almacenados. Pero cobran importancia cuando formas parte de las luchas sociales, cuando los aplicas para adelantar el cambio social. Tienen importancia si aprendes a aprender por tu propia cuenta, si lo conviertes en instrumento para lograr algo. Qu implica eso? Sabemos lo que es la justicia, la belleza, el amor, lo correcto. Pero si te limitas a mirar o a describir es equivalente a dejar las cosas como estn. Es ms, ests perpetuando la injusticia. La justicia no es tal si no se vive, se comparte y se practica. Eso puede ser peligroso porque te lleva a enfrentar las fuerzas que pretenden mantener las cosas como estn. Pero aun as, vale la pena el riesgo. De mi parte estoy a favor de los buenos y haremos lo que sea con tal de que prevalezcan. Lo dems no tiene sentido. Creo que algo de lo que adquir en esas universidades debe reflejarse en mis trabajos, pero no es determinante. Aprendo ms de la UPR con la lucha actual que en muchos de sus cursos. Producimos la poesa a partir de la cotidianidad y la experiencia. Esa defensa de lo que realmente tiene valor es la mejor escuela. Claro que es til lo que se aprende en las universidades, pero tiene ms sentido si puedes aplicarlo para adelantar las causas del pueblo.

- WRS Qu diferencia observas, al transcurrir del tiempo, con la recepcin del pblico a tu trabajo creativo y a la temtica potica del mismo? Cmo ha variado?

- WPV Percibo que cada vez son mejor recibidos mis trabajos. Hay un sector importante que nos sigue y que nos pide que participemos de sus actividades en diversos puntos del pas. Creo que se debe por un lado a que uno va madurando, superando deficiencias, aprendiendo nuevas formas de expresar la realidad y lo que sentimos. Por otro lado, entiendo que haba un espacio sin ocupar. Ese espacio corresponde a la poesa de conciencia social y creo que estamos logrando que vuelva a cobrar fuerza e importancia. A mucha gente le gusta cuando escribimos poesa sobre la Junta Fiscal, sobre el cierre de escuelas, sobre la mujer o sobre las luchas de la clase trabajadora. Llenar ese espacio es importante. Creo que este tipo de poesa va logrando cada vez mayor aceptacin. En un momento histrico como el de hoy, cuando los grandes intereses han empujado al pueblo hasta una crisis abismal, habr diversas formas de reaccionar, responder y plantear salidas. La poesa es una de ellas. Podemos hacer poesa excelente con estos temas. Los y las poetas debemos optar por ese camino.

- WRS - Qu otros proyectos creativos tienes pendientes?

- WPV Pues te deca que la mayor parte del trabajo potico o literario est sin publicar. Pronto estaremos presentando un poemario sobre el caf y el jengibre siempre salpicado de conciencia social, algo de erotismo y otros ingredientes. Creo que tenemos material para ms de una docena de libros sobre temas diversos: Vieques, la mujer, personajes, lucha del magisterio, el trabajo diario, la cotidianidad, un libro de cuentos, poesa infantil y otros tantos. Los iremos descolgando a medida que maduren. Eso ser pronto. Mientras eso ocurre, seguimos haciendo presentaciones en escuelas, teatros, salas, luchas sociales y en plena calle. Ambos desarrollos se complementan. Entre hacer poesa y luchar por las causas justas, la lucha es prioridad. Pero si puedes juntarlas, debes hacerlo, aunque te cueste. Hay poemas que se me quedan amarrados a cada injusticia, a cada necesidad y clamor de la gente. Nunca podr escribirlos todos. Tal vez entre esos que nunca nacen, estn los ms bellos. Por eso la lucha por la justicia es parte de la poesa. De lo contrario, la poesa no tiene sentido.





