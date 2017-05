Resea de la novela negra Carne de Carnaval (El Paseo, 2017) de David Monthiel

La trama del crimen sirve de excusa para un anlisis social y poltico de la sociedad que lo genera

David Monthiel nos propone enuna inmersin profunda en la sociedad gaditana a travs de su fiesta ms caracterstica. A travs de los ojos de un detective, Rafael Bechiarelli, que investiga el asesinato de un comparsista, el autor nos muestra el ambiente denso, las intrigas y la miseria de una ciudad volcada en un acontecimiento excepcional que resucita cada ao; pero tambin la alegra y la dignidad que Bechiarelli revive con el lenguaje de las emociones ligadas a la memoria de la infancia.

La novela, como reconoce el propio autor en los agradecimientos, debe mucho al magisterio de Vzquez Montalbn. Bechiarelli es un Pepe Carvalho a la gaditana: la adaptacin del arquetipo del detective a la realidad gaditana me parece un acierto extraordinario. As, la aficin de Carvalho a la alta cocina contrasta con la ruina de Bechiarelli, obligado a mendigarconvis en cada encuentro. Mientras que la cultura enciclopdica del barcelons se forj en la universidad y en la lucha comunista contra el franquismo, la del gaditano se mueve entre el imaginario carnavalesco y una aficin a la lectura muy ortodoxa nacida del aburrimiento en un trabajo de vigilante nocturno. El cinismo con el que se protege Carvalho se transforma en Bechiarelli en una irona ms fresca, menos melanclica, aunque a veces cargante y casi obligada a la broma. Esto no es un defecto de estilo del autor; al contrario, es un rasgo fundamental de la ciudad que reconocer cualquier gaditano o visitante asiduo y que se acenta en el mundo del Carnaval. De la misma manera que en el ambiente de las lites culturales que frecuenta Carvalho en muchas de sus novelas aparece la permanente tensin para enunciar la palabra precisa, la respuesta perfecta, en los dilogos de Carne de Carnaval los personajes buscan constantemente la ocurrencia, la rima fcil o rebuscada, los sobreentendidos que llegan a ser una condicin necesaria para habitar la ciudad.



El contraste entre los dos arquetipos detectivescos personifica un problema literario fundamental que plantea el autor en la novela. No es casual que las fugaces apariciones de su alter ego en la trama vayan acompaadas de reflexiones en este sentido. Es el Carnaval un objeto digno de la buena literatura? O est relegado a la esfera del localismo o elcostumbrismo? Cmo se establecen estas jerarquas literarias? David Monthiel propone varios pactos literarios a sus lectores. Los ms carnavaleros encontrarn una novela llena de guios y referencias a la historia y a la actualidad del Carnaval, representado en una distopa que no parece tan lejana. Para quienes no lo sean, la edicin viene acompaada de un ndice de referencias al final. Esto, en mi opinin, no supone ningn problema prctico para la lectura, aunque s interpela a los prejuicios ideolgicos del lector. En qu sentido? Cualquier buena novela adapta su estilo y referencias a los lugares que recorre. El lector o lectora que los conoce de primera mano es siempre una excepcin; los dems solemos estar predispuestos a aceptar un pacto literario fundado en lenguajes ajenos si los entendemos como prestigiosos, propios de la literatura. Pero no hay nada que haga intrnsecamente ms valiosa una trama de espionaje en la alta sociedad, una historia cuyo protagonista sea un escritor o un personaje extico que se comporta como tal que la historia de un crimen en el Carnaval de Cdiz. Aqu David Monthiel sigue los dos axiomas que Flaubert afirmaba a propsito de Madame Bovary:



primero, que la poesa es puramente subjetiva, que no hay en literatura hermosos asuntos artsticos, y que Yvetot, por ende, vale tanto como Constantinopla; que, en consecuencia, puede escribirse cualquier cosa, es decir lo que sea. El artista debe elevarlo todo; es como una bomba, tiene un gran tubo que desciende a las entraas de las cosas, a las capas profundas. Aspira y hace brotar al sol, en surtidores gigantescos, lo que estaba plano, bajo tierra, y no se vea.



Y qu es lo que brota en esta novela? No son las disputas bizantinas del Carnaval, como advierten a Bechiarelli quienes intentan convencerlo de que abandone la investigacin. Como toda buena novela negra, la trama del crimen sirve de excusa para un anlisis social y poltico de la sociedad que lo genera. Y en este caso aparecen tres ejes que atraviesan la ciudad y el Carnaval: la mercantilizacin (de la propia ciudad como objeto turstico y del concurso de agrupaciones), la especulacin inmobiliaria y el trfico de drogas. La forma en que aborda la novela los dos primeros puntos me parece muy acertada: son dinmicas estructurales que se imponen con la colaboracin de poderosos agentes que las impulsan, la ambigua colaboracin resignada de quienes se saben impotentes ante ellas y las resistencias individuales y dispersas de algunos que quedan al margen. La cuestin del trfico de drogas me parece un poco ms problemtica: siendo una cuestin central en la novela, sorprende su banalizacin, en contraste con los otros dos ejes de dominacin. Ningn personaje encarna la resistencia frente a este y aunque los efectos negativos del trfico (crcel, violencia, adiccin, clientelismo) se critican a nivel discursivo, la prctica del trfico y el consumo se muestran completamente normalizadas, incluso en escenas especialmente cargadas de significado. Desde luego, la banalizacin del consumo y trfico de drogas es una realidad en toda la costa gaditana, pero no s si en mayor medida que el pelotazo urbanstico o la dependencia del turismo. Por eso me llama la atencin que se le d este tratamiento.



Por lo dems, el enfoque, el estilo y los personajes tienen un potencial que desborda a esta novela y promete continuar con futuras entregas. Para mi gusto, Carne de Carnaval est a la altura de los clsicos de la novela negra, al menos los que yo conozco. Le deseo mucha suerte al autor y a la serie que, espero, est por venir. Paseando por Cdiz estos das recordaba pasajes de la novela y miraba lugares, de sobra conocidos, de otra manera. Adems de todo lo anterior, creo que Bechiarelli puede llegar a convertirse en un referente para una ciudad muy necesitada de este tipo de miradas.



