La economa cubana 2016-2017. Valoracin preliminar (IV)

Despus de examinar la informacin preliminar sobre los resultados econmicos del 2016 y las perspectivas para el 2017, resulta interesante resumir aquellos factores -externos e internos- que tendrn una incidencia mayor a corto plazo en la evolucin de la economa nacional para retomar la senda del crecimiento.

En estas consideraciones se incluyen algunas valoraciones sobre determinadas medidas que -de adoptarse-, pudieran mejorar las perspectivas a corto plazo.

Como se apunt con anterioridad en estos trabajos, los factores externos tienen una influencia de mucho peso en nuestro desempeo, tomando en cuenta que el nivel de apertura de la economa cubana alcanza ms de un 46%[1]. Sobre ellos solo caben acciones puntuales para mitigar o potenciar su impacto a corto plazo, ya que transformaciones estructurales que pueden modificar esta situacin tomarn tiempo para su materializacin. Entre los factores externos de mayor peso se encuentran los siguientes. El bloqueo econmico de Estados Unidos.

El impacto directo e indirecto de esta agresin ha costado acumulativamente 125 873 millones de dlares hasta el 2016, con una tendencia creciente del costo, que se elev a 4 680 millones solo entre el 2015 y el 2016. Este es el principal factor que las agencias evaluadoras de riesgos consideran en el caso de Cuba,[2] elemento que tiene una influencia de mucho peso para cualquier negocio con el capital extranjero.

Por otra parte, la decisin de levantar el bloqueo no se concret con la administracin de Barack Obama, que no avanz sustancialmente en esa direccin y cuya solucin final se encuentra en manos del Congreso de EEUU. Las perspectivas con la nueva administracin de Donald Trump colocan la posible eliminacin del bloqueo en un proceso ms incierto y a mediano plazo.

Al respecto la posicin de EEUU hasta el presente ha planteado como premisa para la discusin del tema, la respuesta a la reclamacin por las nacionalizaciones de propiedades norteamericanas en Cuba en 1960, la que se fija actualmente en unos 7 000 millones de dlares. Por su parte, Cuba estableci una demanda por daos al gobierno norteamericano por 121 000 millones en el ao 2000, la que fue precedida por otra demanda de 181 100 millones en 1999 por daos humanos. Lgicamente estas cifras habra que actualizarlas hasta el presente, pero en cualquier caso una solucin al tema de las compensaciones -que se ubica como precedente para el anlisis del bloqueo por parte de EEUU- no puede ser unilateral y slo a favor de la parte norteamericana.

Finalmente, para tener una idea del peso del bloqueo sobre nuestra economa, baste decir que se ha estimado que su levantamiento total aadira dos puntos porcentuales al crecimiento del PIB cubano cada ao.

Evolucin previsible de la economa mundial y su impacto sobre Cuba.

Comenzando por las principales exportaciones de bienes, las perspectivas de precios son favorables. En el caso del nquel para los prximos aos segn datos del Banco Mundial-los pronsticos muestran un crecimiento del 40,5% de los precios entre el 2017 y el 2021; los del azcar decrecen ligeramente -2,5%; y en el caso del petrleo aumentarn un 24,3%, incidiendo favorablemente en los derivados.

Entre las exportaciones de mayor valor agregado que representan alrededor del 15% del total exportado- se continan destacando los productos farmacuticos incluyendo los productos de la biotecnologa- cuyo nivel de exportaciones se reportaba en torno a los 600 millones de dlares ya en el 2013. La evolucin de esta industria contina siendo favorable en el mercado internacional.

Al respecto en el 2016 se destacaba que en EEUU el ndice PER[3] -que representa la relacin entre la capitalizacin burstil del valor y los beneficios netos-, era en la biotecnologa un 73% superior al del resto de los sectores.[4]Tomando en cuenta lo anterior, cabe esperar un crecimiento favorable de la produccin farmacutica cubana, no solo para la exportacin, sino tambin para la sustitucin de importaciones, cuyo impacto total se calcul recientemente en 1 744 millones de dlares.[5]

El mercado de exportacin de fuerza de trabajo calificada se ha mantenido en los ltimos aos como la base de los mayores ingresos en divisas del pas, aportando un estimado de 11 543 millones de dlares como promedio anual entre el 2011 y el 2015. En la perspectiva debe tenerse presente que la exportacin de estos servicios se ha basado hasta el momento en convenios intergubernamentales, lo cual si bien brinda un mercado asegurado a las exportaciones- est sometido a fuertes variaciones ante un cambio de poltica de los gobiernos que pagan por esos servicios, o incluso a su cancelacin ante un cambio de gobierno.[6]

Esta coyuntura indica la conveniencia de estudiar otras frmulas de negociacin, incluyendo la variante de ampliar la prestacin de servicios mdicos en Cuba para los clientes extranjeros que lo soliciten.[7]

Incremento de los niveles de la inversin extranjera directa y su eficiencia.

Como se apunt anteriormente en este trabajo, uno de los elementos de mayor importancia para estimular el crecimiento en el 2017 consiste en elevar el gasto de gobierno para aumentar el nivel de las inversiones, para lo cual se destinarn 4 768 millones de pesos en el Presupuesto del Estado de 2017 con el objetivo de apoyarlas.

En esa direccin, ser preciso incrementar la eficiencia del proceso inversionista, eliminando las deficiencias que impiden su adecuada recuperacin. Al respecto un factor muy significativo ser lograr una mayor calificacin y estabilizacin de la fuerza de trabajo en la construccin mediante un adecuado sistema de estimulacin que impida la alta movilidad que la misma.[8] Medidas urgentes debern adoptarse en este mbito tomando en cuenta que se estima que entre 2009 y 2014 abandonaron el sector de la construccin 25 000 operarios calificados segn inform el Ministro de la Construccin en la Asamblea Nacional-, mientras que por otra parte, en un estudio realizado entre el 2002 y el 2012, se comprob la prdida de 13 pesos por cada peso invertido producto de demoras, sobregiros en los costos y falta de financiamiento para completar la recuperacin de la inversin, entre otras causas.[9]

Adems de los temas relativos a lograr una mayor agilidad en la aprobacin de los proyectos de inversin asociados al capital extranjero y la liquidacin de dividendos atrasados, debe prestarse mayor atencin al estimulo a las empresas estatales para que elaboren propuestas que permitan incrementar la Cartera de Oportunidad de Proyectos de Inversin mediante una retencin de utilidades para los fondos de estimulacin y desarrollo; es preciso tambin explorar la creacin de fondos de inversin conjunta entre el Estado, los emisores y receptores de remesas para aumentar la capacidad inversionista del pas;[10] finalmente, deben buscarse alternativas que permitan mtodos ms flexibles para la contratacin de fuerza de trabajo, conjugando formulas que contemplen una mejor combinacin de ingresos del Estado, costos del operador extranjero y estmulos para el trabajador cubano. Adems de los factores externos referidos, es posible aplicar medidas internas que favorezcan la recuperacin y el impulso al crecimiento econmico del pas. Entre ellas cabra destacar las siguientes.

Aplicacin de la ciencia y la tcnica en la produccin y los servicios.

Debe reconsiderarse la elevacin de los gastos para el desarrollo cientfico del pas y revertir el descenso que ha llevado a los gastos en I+D a solo el 0,4% del PIB, cuando a inicios de los aos 90 se lograba un 1%.

La positiva experiencia de los centros del anteriormente denominado Polo Cientfico del Oeste de La Habana que concentra las instituciones ms avanzadas en el campo de la biotecnologa-, supuso una inversin que algunos autores han estimado en una cifra superior a 3 500 millones de dlares durante ms de 30 aos. Para llegar a los resultados que hoy exhiben como empresas de alta tecnologa, fue preciso garantizar la investigacin mediante el financiamiento del presupuesto del Estado. Esta experiencia nos muestra que no es posible el desarrollo cientfico solo con un esquema empresarial, si no se complementa con el financiamiento a riesgo que toda investigacin requiere.[11]

Ese mismo criterio tambin aplica para la introduccin de los adelantos cientficos en la produccin y los servicios, para lo que se requiere cubrir costos indispensables antes de obtener los resultados financieros a que se aspira.

Finalmente, no debe perderse de vista la necesaria correccin de los sistemas de estimulacin y retribucin de los trabajadores de los sectores de la ciencia y educacin para preservar la fuerza de trabajo de alta calificacin, que constituye el principal activo para el desarrollo del pas. Esta es una decisin poltica que resulta indispensable para garantizar la continuidad del desarrollo y cuyo costo a corto plazo puede compensarse en el Presupuesto Estatal por otras vas.

Promocin de exportaciones de mayor valor agregado y sustitucin de importaciones.

En relacin a las exportaciones el camino ms expedito consiste en la agregacin de valor a los productos ya existentes, antes de iniciar nuevas lneas de exportacin. Sera el caso de la produccin de nquel refinado y la de aceros especiales; la produccin de conservas de alimentos; la refinacin de derivados del petrleo de mayor calidad; la produccin de derivados de la caa de azcar, como el azcar ecolgica, el ron, alimento animal y el papel entre otros renglones a considerar, que ya cuentan con una base productiva en el pas.

En lo referido a la sustitucin de importaciones, es necesario tomar en cuenta que para cada peso que se deje de comprar en el exterior, se requiere una inversin previa de entre 16 y 17 centavos. Un sector de primera prioridad en este contexto sera la sustitucin de la importacin de alimentos.

Un elemento comn y de gran importancia es asegurar una logstica adecuada para la fluidez, tanto de las exportaciones, como de la produccin nacional que sustituya importaciones. En este sentido, es imprescindible garantizar los flujos de materias primas y materiales, los envases, el transporte, el aseguramiento energtico y el financiamiento indispensable, creando para todo ello el tratamiento diferenciado que se requiere a fin de asegurar las producciones y servicios correspondientes, en una ruta critica que garantice los resultados previstos.

Segn las proyecciones del EIU ya citado, se pudiera alcanzar un crecimiento del 35,5% de las exportaciones de bienes entre el 2016 y 2021, superando el ritmo de incremento de las importaciones que sera del 34,6% en ese perodo.[12]

Potencial de desarrollo de las empresas estatales.

La empresa estatal seguir desempeando un rol fundamental en el desarrollo del pas.

No obstante, ser preciso acelerar los procesos que permitan una gestin descentralizada y eficiente de estas empresas, que hoy no cuentan con un entorno regulatorio que facilite su gestin. Conceptos tales como la planificacin flexible y participativa, la gestin del riesgo, sistemas de control econmico cuyo costo no sea superior a sus beneficios, as como mayor autonoma para la gestin financiera, se convierten en requisitos indispensables para elevar la eficiencia empresarial y competir en igualdad de condiciones con el sector no estatal.

Potencial de desarrollo y el papel del sector privado y el cooperativo.

Adems del espacio que ya ocupan en servicios como la gastronoma, o el arrendamiento de viviendas, resulta muy importante incorporar tanto al sector cooperativo como al privado, en reas urbanas y rurales, al impulso de la produccin material del pas.

En tal sentido, el desarrollo de las cooperativas de la construccin y las de transporte, as como las Pymes privadas, en sectores tales como las confecciones y la fabricacin de calzado, deben estimularse para que se integren a los procesos de expansin de las producciones de bienes y servicios, individualmente o en asociacin con la propiedad estatal, contando con los aseguramientos indispensables para ello.

El tratamiento inclusivo y la estimulacin de la produccin agrcola especialmente de alimentos- de campesinos, arrendatarios y cooperativistas debe tener tambin un trato preferencial en trminos de aseguramiento logstico de insumos productivos y dotacin siquiera mnima- de herramientas y equipos, que permitan elevar su productividad.

La regulacin de estos sectores en la economa no estatal deber lograrse mediante instrumentos econmicos, dejando atrs el peso que hoy tienen las regulaciones administrativas sobre el mercado, que han demostrado histricamente su ineficiencia.

Resumiendo, como ha dicho recientemente la economista britnica Emily Morris, Cuba enfrenta un desafo no una crisis.[13]

La lgica de desempeo de la economa cubana en los ltimos cinco aos sigue siendo slida. Primero hay que restaurar la confianza financiera en el pas, lo que se ha ido logrando mediante el proceso de renegociacin y pago de la deuda externa vencida. Esto es un requisito indispensable para que ingrese la inversin extranjera directa, necesidad incuestionable dada la baja capacidad de ahorro interno que la economa cubana ha presentado durante aos. A partir de un mayor nivel de inversin hasta llegar a entre 20-25% del PIB- el pas asegurar ritmos de crecimiento mayores del orden del 5 al 7% y habremos entrado en la senda del desarrollo establemente.

Por el momento, es preciso volver a crecer en el 2017 y es posible hacerlo.

Notas

[1] El nivel de apertura se mide sumando las exportaciones y las importaciones y dividiendo esa suma entre el PIB.

[2] En el 2015 la agencia Moodys le otorg a Cuba una calificacin Caa2, que significa una economa con riesgo manejable, pasando de estable a positiva. Ver EFE Mejora la calificacin internacional de Cuba diciembre 11 de 2015 en www.efe.com. No obstante, el Economist Ilelligence Unit ubic el riesgo nuevamente en CCC, lo que representa un empeoramiento, tal y como se seala en su ltimo reporte. Ver Economist Intelligence Unit Country Report Cuba. February 9th 2017 en www.eiu.com

[3] PER = Price to Earnings Ratio.

[4] Ver Hay oportunidades en el sector de la biotecnologa de Estados Unidos?, marzo 24 del 2016 en www.estrategiasdeinversion.com

[5] Ver BioCubaFarma a la vanguardia de la biotecnologa cubana peridico Granma, julio 6 del 2016 en www.granma.cu

[6] Este parece ser el caso del gobierno de Temer en Brasil, que ha planteado reducir la presencia de mdicos cubanos en los prximos aos.

[7] Existen experiencias positivas en este sentido para los casos de la India y Costa Rica en aos recientes.

[8] En fechas recientes se han producido incrementos salariales para los constructores que laboran en obras del turismo y tambin se benefician con otras medidas aquellos que trabajan en empresas mixtas y en la Zona Econmica Especial del Mariel. No obstante, el diferencial existente entre estos pagos y los ingresos de los constructores del sector privado y cooperativo es todava notable.

[9] Ver Proceso inversionista. Camino empedrado de buenas intenciones Economa. Separata del peridico Trabajadores, 29 de agosto del 2016, p. 3.

[10] Ya antes de los aos 80 existan experiencias favorables en este sentido en pases como Yugoeslavia. El capital de trabajo que entra a Cuba via remesas se puede estimar entre 1 000 y 1 250 MM de dlares en estos momentos. Ver de Cheney Wells (2011) The Role of Remittances in Cubas Non State Sector en www.thecubaneconomy.com

[11] Sobre el tema puede verse el trabajo de Carlos Rodrguez El financiamiento de la ciencia Cubadebate, 15 de enero de 2017 en www.cubadebate.cu

[12] Ver EIU Op. Cit., p.9.

[13] Ver La Habana se enfrenta a un desafo, no a una crisis enero 9 de 2017 en www.lapupilainsomne.wordpress.com

Fuente: http://www.cubadebate.cu/opinion/2017/02/22/la-economia-cubana-2016-2017-valoracion-preliminar-iv/#.WRKk5zeupkU