Entrevista a Eric Toussaint

"Para la implementacin del posconflicto en Colombia hay que hacer una auditora ciudadana de la deuda"

CADTM

Eric Toussaint es el portavoz internacional del Comit por la Abolicin de las Deudas Ilegtimas, una red ciudadana presente en ms de 30 pases del mundo. La auditora integral de crdito pblico de Ecuador, convocada en 2007 por Rafael Correa, desemboc en la suspensin unilateral del pago de la deuda externa y en la posterior recompra de los bonos al 30 % de su valor total. Una jugada maestra que represent un ahorro cercano a US$7.000 millones, multiplic la inversin en educacin, salud e infraestructura y se convirti en un referente para muchos pases del mundo. Durante su estada en Colombia, Toussaint habl con El Espectador sobre la socializacin de los bancos y la posibilidad de hacer una auditora ciudadana de la deuda externa en nuestro pas.

Usted ha escrito muchos libros sobre las crisis del sistema financiero, cul es su postura sobre los bancos?

En el sistema actual hay un oligopolio de un nmero muy limitado de bancos que controlan todo el mercado financiero y actan en beneficio de una pequea minora privilegiada, por eso estoy en favor de transferir el ahorro y los crditos de los ciudadanos hacia el sector pblico, estoy a favor de socializar la banca.

Hay algn pas donde su propuesta se este aplicando?

Francamente no, en este momento no hay ningn gobierno que tome medidas para controlar las ganancias de los bancos. No hay ningn gobierno que aplique polticas de disciplina fuerte y mucho menos alguno que contemple la socializacin. Al contrario, si uno mira en perspectiva, en muchos casos el estado ha nacionalizado muchos bancos en crisis para rescatar a los accionistas privados.

Cules son las consecuencias que trae este rescate para la sociedad civil?

Uno de los efectos inmediatos es el aumento de la deuda externa. Para salvar los bancos en crisis, los gobiernos socializan las prdidas y transforman deudas privadas en deudas pblicas. En Espaa, por ejemplo, antes de la crisis, el endeudamiento pblico era del 36 % del PIB ; hoy en da, despus del rescate de los bancos, la deuda alcanza el 100 % del PIB.

Cmo fue la experiencia que usted lider en Ecuador para hacer la auditora ciudadana y reducir la deuda?

Cuando Rafael Correa era ministro de finanzas, logr convencer al gobierno de adoptar un decreto diciendo que el suplemento de ingreso fiscal fruto del aumento de los precios de los hidrocarburos tena que destinarse al gasto social y no a pago de la deuda. En ese momento, el banco mundial suspendi el desembolso de crditos y presion al presidente de Ecuador para derogar el decreto. Correa renunci a su cargo y un ao despus gan las elecciones. Ya en el poder, expuls al residente permanente del Banco Mundial en Ecuador e instituy una comisin de auditora integral de la deuda. Yo hice parte de esa comisin

Cul fue la labor de la auditora?

Nuestro propsito era auditar las deudas de Ecuador entre 1976 y 2006. Trabajamos 14 meses y al final hicimos un informe que demostraba, teniendo en cuenta la jurisprudencia internacional, que una gran parte de la deuda de Ecuador era ilegal e ilegtima. Con nuestro diagnstico, el gobierno decidi suspender de manera unilateral el pago de los bonos.

Qu pas despus?

Seis meses despus de la suspensin del pago, en abril de 2008, Ecuador propuso una recompra de los bonos a 30 % de su valor y en junio de 2009 haba comprado el 91 % del total. Ese tramo de deuda era de US$3.000 millones, la recompra cost US$800 y adems se ahorraron todos los tttintereses que habran tenido que pagar hasta 2030. El ahorro total fue cercano a los US$7.000 millones y el gobierno pudo aumentar los gastos fiscales y la inversin social en educacin, salud, empleo, infraestructura.

Hoy en da, la deuda externa de Colombia es de US$121.000 millones de dolares, equivalentes al 39 % del PIB. Qu se puede hacer para reducirla?

Hay que hacer una auditora ciudadana de la deuda externa para examinar en qu condiciones se endeud, cul fue el efecto producido por la guerra interna, cul es el impacto de los regalos fiscales a sectores privilegiados, cmo se hicieron las inversiones publicas, etc. Hay que auditar la deuda con una visin integral para identificar qu tramos son ilegales e ilegtimos.

Se ha avanzado en algo?

La semana pasada tuvimos una audiencia pblica con la Contralora General de la Repblica, algunos congresistas y distintos sectores de la ciudadana. Sin embargo, lo ms importante es que la gente del comn se empodere y exija la reevaluacin de la deuda.

Si esto sucediera, qu podra pasar?

Si la deuda ha sido declarada ilegtima o ilegal, no hay obligacin de seguir pagndola.

Qu otros pases adems de Ecuador han logrado algo similar?

En los dos ltimos siglos de historia del capitalismo ha habido varios pases que ganaron esa batalla. En la primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos hizo tres repudios de deuda, en el litigio entre Estados Unidos y Espaa, en relacin con Cuba, Estados Unidos volvi a repudiar la deuda. En 1923 Costa Rica logr un arbitraje que le dio la razn y dej de pagar. Despus de mas de 30 anos de suspensin de pago, Mxico logr un acuerdo con los acreedores en 1942 con una anulacin del 90 % de la deuda. Brasil suspendi el pago de la deuda en 1933 y logr un acuerdo con los acreedores en 1943 con 70% de reduccin. Irak en 2004 tambin logr una anulacin del 80% de la deuda. Todos estos pases demostraron que sus deudas eran ilegales e ilegtimas.

El momento histrico que vive Colombia es un buen escenario para hacer esta auditora?

S, si se confirma el fin de la guerra, el pas entrar en una fase de profundas reformas y no habr posibilidad de ejecutarlas si no se redistribuye el presupuesto y se deja de pagar tanto porcentaje del PIB en deuda externa. Para poder hacer eso, la mejor alternativa es hacer una auditora ciudadana.

