Ecocidio o la destruccin sistemtica de la vida

Hasta cundo el poder de las transnacionales se llevar puesta la vida, el medio ambiente y la cultura de los pueblos?; Cmo frenar este plan sistemtico de destruccin regido slo por la desenfrenada acumulacin?

Foto por Centro Indgena Conacin

El primer juicio civil internacional a la multinacional biotecnolgica Monsanto, dej a la vista la significativa organizacin social existente en los 5 continentes para frenar este desquiciado modelo productivo y cambiar de paradigma. En dilogo con enREDando la abogada y activista Victoria Dunda, que particip del juicio, explica qu significa la figura de Ecocidio como un crimen de lesa humanidad y el juicio histrico realizado en La Haya, donde Argentina tuvo una protagnica participacin.

Duele tener que hablar de ecocidio.

Duele su magnitud y la necesidad mundial de tipificar este delito de lesa humanidad, no tan nuevo pero globalizado, que ha llevado a la destruccin de nuestro propio hbitat, de la casa comn que nos cobija indistintamente.

Duele porque a travs de esta figura jurdica queda a la vista el histrico desprecio al perfecto sistema que posibilita la vida del ser humano, entre otras millones de especies, dentro del planeta.

Desde una perspectiva latinoamericana, vale recordar que desde que los conquistadores espaoles comenzaron a expoliar nuestro continente, Abya Yala para los primeros pueblos de estas tierras, los ecosistemas no han tenido respiro, el mentado desarrollo se ha sostenido sobre una misma matriz de saqueo y desguace de la Madre Tierra.

Al da de hoy nuestros pases siguen exportando naturaleza, seguimos proveyendo materias primas a los pases del primer mundo, somos campeones en la exportacin de commodities. Se llama commodities o materias primas a los bienes transables en el mercado de valores: los hay de carcter energtico (petrleo, carbn, gas natural), de metales y de alimentos o insumos (soja, trigo, maz).

Pero los pueblos tambin saben decir basta.

Como ha sucedido a lo largo de la historia, los avances y transformaciones reales en materia de derechos y defensa de la vida, se entretejen desde abajo. Es a fuerza de la obstinada lucha de las comunidades que logran frenarse megaproyectos extractivos y la permanente depredacin de los bienes comunes. Son las vctimas del actual sistema econmico productivo (extractivista / agroindustrial) quienes estn poniendo en agenda este tema urgente e insoslayable.

Y fue por impulso de la sociedad civil organizada, que por primera vez en la historia a travs del El Tribunal Internacional a Monsanto (TIM), logr denunciarse pblica y mundialmente la obscena brecha entre la legislacin internacional de derechos humanos y ambientales, y la legislacin internacional de comercio e inversin.

El TIM, constituido como tribunal de opinin (sin competencia jurdica), fue creado para aclarar las obligaciones legales y consecuencias de algunas de las actividades de la compaa Monsanto. Entre las referentes mundiales ms visibles de esta iniciativa que tuvo lugar en los tribunales de La Haya en octubre de 2016, se encuentran la investigadora y periodista francesa Marie-Monique Robin y la filsofa y escritora india, pionera del movimiento ecofeminista, Vandana Shiva.

En el marco del juicio, el Tribunal integrado por 5 prestigiosos jueces, entre ellos, la argentina Eleonora Lamm, subdirectora de derechos humanos de la Suprema Corte de Mendoza, escuch las denuncias de 30 testigos de todo el mundo y se comprometi a evaluar los hechos que se recriminan a la empresa Monsanto y juzgar los daos causados por la multinacional en virtud del derecho internacional vigente.

El dictamen de los jueces se dio a conocer el 18 de abril, entre las conclusiones ms relevantes se dictamin que la multinacional es responsable de violar derechos en salud, ambiente y propiedad, y de entorpecer la libre investigacin cientfica de estos temas. Uno de los reclamos prioritarios fue la introduccin del delito de ecocidio dentro de la jurisprudencia internacional, para litigar en funcin de este crimen de lesa humanidad.

En dilogo con enREDando, la abogada y activista Victoria Dunda, referente de la Red de Pueblos Fumigados que estuvo en La Haya, nos ayuda a comprender qu significa la figura de Ecocidio como un crimen de lesa humanidad y el juicio histrico realizado en La Haya:

- Desde el Tribunal se pidi incorporar el delito de ecocidio dentro del Estatuto de Roma, el concepto tiene que ver con todas aquellas destrucciones que se hagan sobre el ambiente en forma general, o se desequilibren los efectos o beneficios ambientales que generan los ecosistemas, que sea en forma masiva.

- El concepto ha tenido varias transformaciones, por un lado el primer bilogo que habla de esto, que es el creador de alguna manera del agente naranja, termina diciendo que es imprescindible legislar sobre el delito de ecocidio por la masividad de las cosas que se estaban poniendo en el mercado, y de la magnitud que contenan y el tema de la guerra qumica aplicada en Vietnam. Plantea esta destruccin masiva sobre los ambientes y todo tipo de vida, tanto humana como no humana. Pero implicaba a quien tuviera intencin de hacer ese dao.

Hoy el concepto se ampla, haya o no intencin, los efectos masivos que se pueden producir en el ambiente prolongadamente, ya genera un delito de ecocidio y tendra que estar planteado as. La opinin del Tribunal Internacional Monsanto es con respecto a que se incorpore esta figura penal dentro del derecho penal internacional. El Estatuto de Roma tiene tipificado el delito de genocidio, el delito de lesa humanidad y el delito de guerra. Entonces, estamos pidiendo que se incorpore en esa nominacin de delitos, el de ecocidio.

- Qu nos queda despus del dictamen del Tribunal?

- Muchsimo, primeramente el camino andado, de llegar hasta ac. Estos tribunales, si bien no son judiciales y no tienen competencia a nivel vinculante de su sentencia, s son opiniones mundiales de la sociedad civil, que tiene la necesidad de salir a cubrir una falencia dentro de los Estados por connivencia o por omisin, sobre cuestiones que son fundamentales en la vida de las Derechos Humanos. Esto es insoslayable.

Argentina haba tenido un tribunal en el ao 2010 contra las multinacionales y transnacionales, dentro del esquema del Estado. Eso fue presentado en el TIM como prueba de lo que habamos decidido ticamente en Argentina en su momento.

Por otro lado, muchas vicisitudes acerca de cul es lmite que hay que poner con respecto al lmite de las transnacionales sobre los derechos humanos y sobre el ambiente, establece que el derecho al ambiente es fundamental y sostenedor para que se cumplan todos los otros derechos. No hay vida sin un ambiente sano, no hay desarrollo ni dignidad sin salud, sin ambiente y dems. As que plasma esas cualidades que ya estaban en el Convenio Estocolmo en 1972, pero las vuelve a declarar.

Desde lo jurdico nos deja fuertes antecedentes, y principalmente, el poder que tenemos que tener los ciudadanos ejerciendo la democracia, como construccin indivisible, que le est diciendo a la comunidad mundial que hay que poner un lmite con respecto a las empresas transnacionales, a los derechos de las transnacionales, los derechos empresarios no pueden ir en contra del derecho a la vida, a la salud y al ambiente, porque iramos en un camino de -autodestruccin en el que estamos, precisamente- y que es preciso salir con responsabilidad y con conciencia, apuntamos a eso y creo que es fundamental el Tribunal Monsanto.

- Adems de la presentacin de los testimonios, nuestro pas present un informe/ documento elaborado por organizaciones y profesionales de distintos puntos del pas

- S, Argentina particip con 6 testimonios orales, 4 dentro del Tribunal y 2 en la Asamblea de los Pueblos, con testimonios presenciales. Asimismo, nuestro pas present un documento que fue elaborado por las organizaciones sociales, que presentaron todos los testimonios con todo lo que se viene diciendo sobre los efectos que tiene este modelo para la Argentina, tanto en la salud como del ambiente. Una recopilacin que se hizo con todos los estudios cientficos, tiene un anexo especfico sobre el glifosato, mayoritariamente son estudios de la UNL, de la Universidad de Rio Cuarto, de la UBA, que reflejan la realidad de nuestros pueblos y de nuestros ecosistemas.

Los testimonios de Andrs Carrasco, de Damin Marino, de las escuelas fumigadas, de los nios a travs de sus dibujos, de las maestros. Presentamos un informe muy interesante que como material jurdico tambin es importante, donde las comunidades y organizaciones argentinas tambin se hicieron voz a travs de ese escrito. As que fuimos con muy buena representacin, por un lado est bueno y por otro, es triste tener que replicar tantas cosas para que entiendan los propios y los ajenos qu estamos viviendo con este modelo.

- Qu es lo que ms te llam la atencin al escuchar los testimonios?

- Que se replicara este modelo en todas las partes del mundo que se expresaron ah, cada continente tena representantes que demostraban cmo Monsanto sistemtica y estratgicamente iba actuando. Eso fue muy impresionante para m, porque uno lo ve ac pero no cree que sea tan grande, pero lo es y est pensado y es sistemtico.

La vulnerabilidad de los pueblos en cuanto a la destruccin del ambiente, y una gran responsabilidad social y civil para seguir adelante en esto, que implica cambiar sujetos, cambiar sociedades, formas de vida y estructuras. En este camino en que estamos todos de alguna manera.

Tambin, la calidad de la gente, los cientficos que han sido atacados, como les costaba en esta dualidad de estar por un lado convencidos de lo que hacen y prueban en sus laboratorios, y por otro no poder decirlo o comprometerse abiertamente porque son perseguidos, sobornados, cuestionados gravemente. El proceder de las multinacionales dentro de la comunidad cientfica.

Y por otro lado me llen de satisfaccin confirmar que desde la sociedad civil tenemos herramientas, que nos han dado anteriormente otras luchas, y que eso lo podemos seguir llevando adelante y poner en la opinin pblica lo que nos pasa en este sentido.

Fuente: http://www.enredando.org.ar/2017/05/01/ecocidio-o-la-destruccion-sistematica-de-la-vida/