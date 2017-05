Entrevista a Philip Lymbery, director ejecutivo de Compassion in World Farming (CIWF)

Los animales de granja consumen ms antibiticos que nosotros

La Vanguardia

Tengo 51 aos. Soy britnico. Licenciado en Biologa. Estoy casado y tengo un hijastro, un perro y unas cuantas gallinas rescatadas. El medio ambiente es un sistema de soporte vital para todos. Me criaron como catlico, creo en Dios pero no soy practicante. Tengo una espiritualidad latente.

Algn da nos avergonzaremos?

S, miraremos atrs y nos preguntaremos cmo pudimos hacerle eso a los animales y a nosotros mismos.

Tan grave es la ganadera intensiva?

Es insostenible. Dos tercios de los 70.000 millones de animales que se cran cada ao pasan su vida encerrados, hacinados sobre sus excrementos sin acceso a pastos o forraje.

Qu comen?

Un tercio de los cereales producidos en el mundo, el 90% de la harina de soja y el 30% de las capturas totales de pescado. En Espaa, el 74% del total de los cereales (incluidas las importaciones) se utiliza para alimentar a los animales.

Parece absurdo.

Los animales de granjas industriales consumen ms caloras de las que producen. Convertimos en carne alimentos que deberamos comer. Si se destinaran las cosechas a los humanos, se podra alimentar a 4.000 millones de personas.

Tambin consumen antibiticos.

S, la mitad de los antibiticos que se utilizan en el mundo, lo que constituye un caldo de cultivo para nuevos supermicrobios resistentes a los antibiticos. En Espaa, el 84% de los antibiticos que se usan estn destinados a la ganadera.

Para prevenir posibles enfermedades?

S, profilaxis rutinaria. La OMS advierte que, si no se reduce este uso abusivo, pronto entraremos en una poca postantibiticos en la que las enfermedades que ya habamos erradicado volvern a azotar a la humanidad.

Estamos empezando a verlo.

En el 2009 se registraron 200.000 casos de intoxicacin alimentaria por la Campylobacter en la UE, la segunda causa mundial de infecciones gstricas.

Y consumen inmensas cantidades de agua.

La agricultura intensiva es la causa principal del agotamiento del agua en el mundo, se bebe el 70%. Y los granjeros industriales estn entre los mayores consumidores de petrleo.

No suena muy bien...

Las consecuencias de anteponer los beneficios a las personas son: nuevas enfermedades, muerte de los campos y miles de millones de personas hambrientas. La mitad de suelo europeo afronta problemas de calidad.

Las piscifactoras son ms sanas?

Se requieren entre tres y cinco toneladas de peces pequeos para producir una tonelada de peces de piscifactora.

Viven mejor que las vacas y los cerdos?

Viven hacinados en espacios pequesimos, con frecuencia padecen cataratas, que les deja ciegos, heridas en las aletas y la cola, e infecciones producidas por parsitos. Un estudio ha revelado que las concentraciones de sustancias qumicas son significativamente mayores en las muestras de peces de criadero.

Cules son las consecuencias de comer carne barata para la salud humana?

Los alimentos de ganadera industrial contienen ms grasas saturadas, menos cantidad de omega 3, nutrientes esenciales y protenas.

Por lo que comen y les inyectan?

S. A los pollos industriales se los alimenta para que engorden deprisa y produzcan carne con mucha grasa y pocas protenas. Una porcin de pollo de supermercado contiene hoy un 50% ms de caloras que en 1970, y 2,7 ms de grasa.

Entonces no es bueno ni para ellos ni para nosotros.

Las granjas industriales son inherentemente crueles. Gallinas ponedoras en jaulas tan pequeas que ni siquiera pueden mover las alas, pollos de engorde que se desploman bajo el peso de sus enormes cuerpos, cerdos y vacas encerradas en gigantescas naves sin vida social y sin acceso a pastos durante toda su vida.

Es una tendencia en declive?

Se prev que en el 2030 al menos el 75% del crecimiento de la produccin se produzca en granjas de animales confinados.

Hay soluciones alternativas?

Los herbvoros deben pastar, la tierra de labranza y el ganado deben convivir en armona, as convertimos la vida vegetal que nosotros no podemos comer en alimento comestible. El pescado debe alimentar a las personas y no a los animales de granja. Hace falta polticas que promuevan ese cambio.

El argumento es que no hay comida para todos.

El sistema actual produce alimentos para 16.000 millones de personas. Desperdiciamos la mitad. Y darle a los animales los cereales que podramos consumir no tiene sentido.

Se resiente el medio ambiente?

La ganadera industrial es uno de los principales detonantes de la extincin de especies y contribuye a la contaminacin de nitrgeno en el entorno. Los pesticidas son la causa de la desaparicin de los insectos polinizadores necesarios para la supervivencia.

La OMS recomienda menos carne.

S, y de mayor calidad. La carne barata es mala para el medio ambiente, para los animales y para nuestra salud. La vinculacin entre la carne procesada y la carne roja y ciertos tipos de cncer y cardiopatas est ms que demostrada.

Qu comeremos?

Entre otras cosas las algas cubrirn las necesidades proteicas de gran parte de la poblacin y se est creando carne artificial a partir de clulas madre. Hay una retahla de soluciones que harn que la ganadera industrial forme parte del museo de la crueldad.

