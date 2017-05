Resea del ltimo libro de Paco Puche

Amianto. Una epidemia oculta e impune

Nuestra sociedad sigue creyendo en el progreso permanente y en el crecimiento econmico ilimitado. No parece que sean suficientes las muestras del desastre que tales ideas estn teniendo cuando no se ajustan a los lmites que hemos encontrado hace muchos aos en nuestra vida. Por una parte, triunfan gobiernos que impulsan polticas ecocidas; por otra, nos enfrentamos a los efectos de todo un siglo de industrialismo descontrolado. De todos ellos, los efectos que no dejan rastro visible, como la contaminacin nuclear o la intoxicacin por partculas en suspensin en el aire, son los ms difciles de mostrar, ms all claro- de los cuerpos humanos muertos o de la naturaleza devastada que son consecuencias de los mismos. Esa es, precisamente, una de las primeras y largas batallas que van a darse en torno a la produccin industrial de amianto y que el captulo 4 de este libro se encarga de relatar: la lucha por el reconocimiento de las enfermedades derivadas de la exposicin al amianto. Casi todos esos efectos, adems, dejan residuos que suponen una nueva amenaza, como podemos leer en las pginas del captulo 11 en torno a los procesos de desamiantacin y la gravedad de los mismos.

El amianto (conocido en Espaa como uralita), el mineral usado para la construccin de tejados, tuberas de conduccin de aguas, pozos, as como otros productos de uso cotidiano, por su capacidad de resistencia, fue prohibido en Espaa en 2002, pero ahora tenemos que hacer frente a los escombros y desechos que deja cuando se destruye o acaba su ciclo de vida (Captulos 1 y 2). Estos trabajos deben realizarse con protocolos de alta seguridad por su enorme grado de toxicidad. En los veinte aos que van desde los primeros informes laborales (1930) a los cientficos (1955), se conoce la relacin causal que existe entre el amianto y la aparicin de enfermedades mortales entre los trabajadores de esta industria y su alta capacidad contaminante en zonas cercanas a los lugares de produccin. Y, sin embargo, el silencio sobre esta informacin hizo que las grandes empresas del amianto siguieran enriquecindose y que los gobiernos tardaran mucho tiempo en prohibirlo (captulo 3). Con todo, continala produccin, la importacin, la transformacin y el consumo de amianto en muchos pases del mundo. Hace aos que la globalizacin tambin tiene que ver con el hecho de que necesitamos luchas mundiales, ms all de las fronteras nacionales, porque determinados hechos afectan ya a todos los seres humanos.





Madrid, Los Libros de la Catarata, 2017, 156 pginas, 15

El libro de Paco Puche es escalofriante. No slo cuando trata de establecer la magnitud global de las vctimas mortales del amianto en todo el mundo (captulo 6),calculadas en 5 millones, sino cuando intenta advertirnos de quienes sern vctimas en los prximos aos, condenadas a morir por la ambicin y la barbarie del progreso. Resulta impresionante el captulo que dedica su autor a la lucha que las propias personas afectadas, o sus familiares, o las asociaciones, han emprendido para denunciar su situacin, sus condiciones, el desamparo y la vulneracin de sus derechos sociales y laborales (captulo 9).

Todo este horror slo ha podido permanecer oculto gracias, en buena medida, a las estrategias judiciales interesadas en salvaguardar a los responsables (captulo 8) y a las polticas de intromisin en el interior de las luchas contra el uso del amianto a travs de fundaciones y ONG (captulo 13) que han hecho las mismas empresas que dominaban el comercio del amianto; as como a la lenta y ralentizada labor de los gobiernos incapaces de defender a sus ciudadanos frente a la voracidad econmica de los negocios de la industria.

El libro incluye informacin sobre la situacin del amianto en Espaa (captulo 7), la responsabilidad evadida de la familia March o y el peligro an latente puesto que la mayora de edificios levantados en Espaa entre 1965 y 1984 contienen amianto, bien en sus elementos de construccin o bien en sus instalaciones. Finalista del Premio Catarata de Ensayo 2016, Amianto, una epidemia oculta e impune nos obliga a decidirnos de una vez sobre qu progreso queremos y cmo resolvemos los fantasmas del presente.

