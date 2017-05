El blues de los diplomticos europeos en Palestina

Concebida para promover el desarrollo econmico de Palestina, la zona franca de Jeric, en el valle del Jordn, est financiada por la Unin Europea, pero lejos de cumplir su cometido, los obstculos que impone Israel destruyen o impiden toda iniciativa tendente a mejorar de la situacin de los palestinos.

La zona de franca de Jeric (Jeric Agro Industrial Park, JAIP, por sus siglas en ingls) ubicada en el valle del Jordn, tiene como objetivos "favorecer mediante incentivos fiscales e infraestructuras modernas las inversiones locales e internacionales en Palestina as como las exportaciones palestinas", que siguen siendo extremadamente bajas, segn Naiem Attun, funcionario local. Adems de esta incipiente "zona franca", la Autoridad Palestina de Industrias Estatales y Zonas Francas cuenta con otras dos en Beln y Yenn (Cisjordania) y una cuarta en Gaza que est inactiva. Otras tres estn previstas en Cisjordania, cerca de Nablus, Hebrn y Rawabi, una "nueva ciudad" en construccin lanzada por un millonario palestino-estadounidense en la Zona A (vase el recuadro al final). Inicialmente impulsada con financiacin japonesa, la zona franca de Jeric cuenta en la actualidad tambin con financiacin europea. De momento, su actividad es reducida; cuenta nicamente con 4 PYMES registradas. Las autoridades preven que para fin de ao habr otras 6, que crearn 500 puestos de trabajo. En ltima instancia, el objetivo es generar 3.400 puestos de trabajo directos y 17.000 indirectos.

Nos encontramos en Jeric nueve periodistas de ocho pases de la Unin Europea (UE) invitados por la Delegacin de la Unin Europea en Palestina para constatar algunos aspectos del apoyo proporcionado a la Autoridad Palestina (AP). Sin embargo, a ocho meses de la primera entrega de la ayuda, cuesta creer que estas previsiones se cumplan a tiempo. Especialmente porque desde el principio tanto los funcionarios palestinos como nuestros guas europeos muestran sus reservas sobre la sinceridad de Israel con respecto a que la zona se desarrolle. "El gran problema, se queja Jaled Amleh, uno de los gestores palestinos, es quin controla la frontera". La nica salida es el puente de Allenby, en el ro Jordn, que permite la exportacin de productos va Jordania. Slo se abre ocho horas al da entre semana, los viernes solo dos horas y los sbados est cerrado. El Aeropuerto de Lod funciona las 24 horas del da para las exportaciones israeles, informa el palestino. Cuando nos quejamos, los militares dicen que quieren ayudar pero en realidad nos dan largas". Los responsables de la zona franca negocian con la administracin civil israel [1] desde hace dos aos una mayor apertura en los horarios de la frontera del puente. Pero nada cambia. "Todo depende de la voluntad de Israel. Nuestros productos se pudren en su puerto de Ashdod porque los israeles no emiten las autorizaciones de exportacin".

Barreras administrativas

Otro de los responsables palestinos de la zona franca se queja de que los israeles multiplican los obstculos administrativos: "Si los europeos y los japoneses no presionan ms a Israel buena parte de sus inversiones se perdern", seala. Amleh concluye: "La verdad es que como nosotros no controlamos nuestras fronteras, los israeles pueden seguir estrangulando nuestra economa. Los acompaantes de la delegacin de la UE en Palestina escuchan sin decir nada. Una vez fuera, uno de sus miembros nos dice en un aparte: "Los israeles no quieren negociaciones para una solucin poltica a la cuestin palestina. Pero Netanyahu ha evocado con frecuencia una paz econmica. Sin embargo, an as hacen todo lo posible para evitarla multiplicando los bloqueos burocrticos. Entonces, qu es lo que quieren exactamente?"

Esta recriminacin entre los miembros de la delegacin sobre las barreras administrativas levantadas por las fuerzas de ocupacin israeles para el desarrollo de Palestina las escucharemos como un mantra permanente a lo largo de toda la visita. En Tubas, al norte de Nabls, la UE financia una planta de tratamiento de aguas residuales para reutilizarlas en la agricultura. Su coste es de 18 millones de euros y su inauguracin est prevista para enero de 2018. Una hecho en Palestina ms sensible que la falta de agua es que Israel controla todas las capas freticas. El proyecto de los tanques de aguas residuales ilustra las consecuencias de la bantustanizacin aplicada por la ocupacin israel. Los tanques fueron instalados en la zona A para evitar algunas de las barreras administrativas. Pero como seala Tael Ali Ahmed, funcionario local palestino, el rea de donde salen los camiones que traen los materiales de construccin a 30 metros de los tanques se encuentra en la zona C, donde los permisos son obligatorios. De all las incesantes pegas administrativas. "Cualquier soldado que venga puede impedir el acceso de los camiones y detener los trabajos".

El personal de la UE admiten que las autoridades israeles "exigen diez veces la presentacin del mismo documento" y que "inmovilizan los camiones sin explicacin". "Un da el ejrcito destruy 3 kilmetros de tuberas, nos contaba un ingeniero. Luego nos dijeron que se debi a una iniciativa equivocada, no a una orden". Tael Ali Ahmed aade: "Cuando se trata de agua, los israeles consideran que todo Cisjordania es zona C. Aqu hay bombas de agua importadas que el ejrcito ha bloqueado durante dos aos. No se pueden excavar pozos sin la aprobacin de una "comisin conjunta" israelo-palestina en la que los israeles tiene derecho de veto. De todos modos, no se ha reunido desde 2012. [Los israeles] llegaron con sus proyectos de abastecimiento de agua para los asentamientos y nos pidieron que los validramos... Ya no los hemos visto ms". El ejrcito israel, segn l, pretende hacer bien difcil la vida de la gente para que se vayan. Sin embargo, asegura, "nuestro proyecto va a ir hasta el final a pesar de todas las dificultades".

Mil millones de euros anuales de financiacin europea

La UE gasta 310 millones de euros al ao en apoyo a Palestina: el 45% se destina a pagar los sueldos de los dirigentes y funcionarios de la AP, el 45% a los servicios pblicos (abastecimiento de agua, escuelas, hospitales, etc.), y el 10% a proyectos que no son pblicos (principalmente culturales y humanitarios). Adems, la UE paga 110 millones de dlares anualmente a la Agencia de Socorro para los Refugiados de Palestina (UNRWA). En total, con las aportaciones individuales de varios pases europeos (Francia encabeza la ayuda en el sector de la energa, los Pases Bajos el de la justicia, y Blgica el de la educacin) la contribucin de la UE llega a alrededor de mil millones de euros al ao. En comparacin, el man estadounidense a Palestina alcanza los 600 millones de dlares anuales, de los cuales ms de la mitad se destinan a financiar la "seguridad" (formacin y mantenimiento de la polica y de los servicios de inteligencia palestinos).

Aunque el objetivo del viaje de los periodistas no era econmico, la UE tambin organiz encuentros con los beneficiarios de la ayuda humanitaria. En Jirbet Abdallah Yunis, al noroeste de Yenin, la UE ayuda a un pueblo palestino enclaustrado entre la Lnea Verde (la frontera de 1967 que Israel prohibe cruzar a sus 200 habitantes) y el "muro de proteccin" israel, que deja a sus propias tierras y a Cisjordania en su conjunto fuera de su alcance. Aqu es imposible obtener un permiso de construccin. De ah que el sinnmero de construcciones palestinas "sin permiso" sean destruidas de inmediato por los israeles. En el pueblo de Jirbet Abdallah Yunis, hay pendientes de ejecucin 88 rdenes de demolicin para edificios "ilegales". En 2014 se present un proyecto de desarrollo de la comunidad que incluye una escuela a la que viene un maestro a diario, y un centro mdico al que viene un doctor una vez por semana. En lugar de esperar a una autorizacin que saban nunca llegara, los aldeanos informaron al ejrcito de que si no obtenan respuesta en un plazo de 18 meses iniciaran las obras. El proyecto era beneficiario de la ayuda de la UE y del Programa de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos (ONU-Hbitat). Los israeles han dejado hacer reservndose la opcin de destruir estos edificios "ilegales" si lo consideran conveniente. Ahmad al Atrash, que dise el proyecto para ONU-Hbitat, espera que no suceda. "La verdad es que estn contentos, dice, porque estamos contribuyendo a mantener la calma". Una estadstica: de los 112 proyectos de desarrollo de comunidades en aldeas presentados en la zona C en 23 aos, el ejrcito israel solo ha aprobado seis. "Y encima, con restricciones", confirma un portavoz local, Nam Nubani.

"Enfrentarse a los bulldozers"

En Jirbet Tana, cerca de Nablus, el organismo europeo de ayuda humanitaria y proteccin civil ECHO trabaja con la ONG Primer Socorro Internacional en el apoyo a una comunidad de pastores palestinos sedentarizados que desde 2005 ha padecido la ejecucin de 13 rdenes de demolicin de casas, la ltima el 13 de enero de 2017. Aqu viven 45 familias de pastores en chozas de madera contrachapada (destruidas regularmente por el ocupante) en un territorio decretado por Israel como zona de maniobras militares. "Nunca hemos visto maniobra militar alguna", nos asegura ECHO. Sin embargo, alrededor se extienden cuatro asentamientos israeles. Obviamente, el reto es desalojar a la poblacin rabe que habita all". Los europeos describen el proceso:

a) se expropia a los pastores de su tierra;

b) se les niega cualquier autorizacin;

c) se corta el acceso a los servicios pblicos (agua, saneamiento, etc.);

d) se permitir que los colonos realicen incesantes incursiones "de castigo" ("en verano vienen a baarse al nico pozo que tenemos", se queja un pastor).

Al final, la gente se rinde. "Desde 2005 se han destruido ms de 300 casas unifamiliares y estructuras de servicios. Sin la UE, los pastores ya se habran ido" dice un miembro del organismo europeo. Las prdidas totales de la UE en 2016 en la aldea de Jirbet Tana alcanzan los 216.000 euros. Cuando se levant la escuela dos habitaciones pequeas en un barracn temporal de chapa venan a las clases 17 nios y nias. "Ya se ha destruido tres veces", seala un miembro de ECHO que confesaba tener la sensacin de "luchar contra un bulldozer continuamente". En un folleto explicativo, ECHO denuncia un "propsito declarado de traslado forzoso" del pueblo palestino llevado a cabo por las autoridades israeles "al menos en 46 zonas habitadas" de la zona C.

Estos hallazgos y otros similares descubiertos por los agentes europeos sobre el terreno los hemos escuchado reiteradamente durante todo el viaje: en Jerusaln Oriental y en sus alrededores, donde hemos podido constatar la realidad de la "judaizacin" forzada de la ciudad, en Beln, en el campamento de refugiados de Ayda (6.000 habitantes) o en la zona H2 de Hebrn, donde 750 colonos conocidos por su extrema violencia han logrado expulsar, con la proteccin del ejrcito israel, a 20.000 residentes palestinos de sus hogares en el denominado "barrio judo", y en ms lugares visitados. Y al mismo tiempo, hemos sido testigos de cmo cooperantes y muchos diplomticos europeos (estos de manera discreta y siempre annima), se preguntan sobre el sentido de su intervencin. Cuestionamiento que se agrava por la impresin de que los informes que envan a sus pases o a la Comisin Europea sobre la realidad de Palestina se abandonan en el fondo de un cajn. Un diplomtico juzg en privado que "la actitud de la seora Mogherini [2] sobre la cuestin palestino-israel es la ceguera voluntaria".

Un "pueblo Potemkine"

"A menudo me pregunto si en ltima instancia no somos ms que un engranaje de la maquinaria incesante que opera para fortalecer la presencia israel en los territorios palestinos. Ciertamente, aqu y all evitamos algunos daos, a veces tenemos algunos xitos, pero en general, no estamos contribuyendo en buena medida a mantener la ficcin de una Autoridad Palestina que en realidad no tiene ningn poder y permitiendo a Israel que haga lo que le plazca?" As se expresaba abiertamente un empleado de la delegacin de la UE en Palestina. Un diplomtico de un pas con presencia consular en Cisjordania abundaba en lo mismo: "Nosotros, los europeos seguimos luchando para preservar los Acuerdos de Oslo. Pero ahora los israeles dicen que en la zona C de Oslo pueden hacer lo que quieran. Y se niegan a discutir sobre el tema. Por lo tanto, me pregunto si estoy contribuyendo a la creacin de un futuro Estado palestino que cada da hacen ms inviable, o al mantenimiento de la ocupacin". Esta pregunta que le tortura diariamente, agrega, solo la responder el futuro. "Si se crea un Estado palestino, habremos contribuido a ello. Si se trata de lo contrario, habremos facilitado creer una ficcin y habremos financiado la ocupacin". Porque, recuerda el diplomtico, el apoyo financiero europeo a los palestinos permite a Israel ignorar las muchas obligaciones que le corresponden como potencia ocupante en el marco del derecho internacional. Sin la AP y sin los fondos europeos y estadounidenses, Israel tendra que pagar la mayor parte de los servicios prestados por la AP y por su personal.

A ttulo individual, algunos de estos funcionarios y diplomticos europeos expresan un discurso ms desengaado todava que evoca la poltica israel del "pueblo Potemkim" (la simulacin con fines de propaganda), de la que se sirven slo para preservar la ilusin de una normalidad ficticia. "En realidad nos indica un interlocutor europeo los israeles no quieren resolver nada ms all de su propia seguridad . Antes bien, Israel espera que el empeoramiento provoque la rendicin de ms y ms palestinos y con ella, su xodo, para extender gradualmente su control sobre todo Cisjordania. Hasta el momento esta poltica ha sido eficaz". Al igual que todos los dems, habla de forma annima. Pero, qu pasara si dijeran pblicamente lo que piensan? "Me despediran de forma expeditiva".

Desde los Acuerdos de Oslo Cisjordania se divide en tres zonas: - Zona A: abarca aproximadamente el 20% del territorio, las grandes ciudades y su entorno urbano ms prximo, y contiene el 54% de la poblacin. Segn los Acuerdos, la Autoridad Palestina es supuestamente beneficiaria para ejercer el poder civil y la seguridad completa, aunque desde la segunda Intifada en 2001, las fuerzas israeles penetran la zona a su antojo e imponen su voluntad; - Zona B: incluye las ciudades medianas y pequeas, adems de algunos pueblos. Representa aproximadamente el 20% del territorio y contiene el 41% de la poblacin. La Autoridad Palestina ejerce el control civil y el ejrcito israel el control de la seguridad; - Zona C: abarca aproximadamente el 60% de la tierra y contiene el 5% de la poblacin palestina. Israel mantiene un control completo, tanto militar como civil . Las Zonas A y B estn a su vez divididas en 469 unidades territoriales separadas los "confetis" como se las denomina localmente, todas ellas rodeadas de la zona C, la nica que tiene "continuidad territorial". No se puede acceder de una parte de las zonas A o B a otra sin pasar por un control militar israel.

Notas :

1.- La "administracin civil" israel es el nombre dado a las autoridades militares de ocupacin que se encargan de la poblacin civil palestina.

2.- Federica Mogherini es la actual jefa de la diplomacia europea.

