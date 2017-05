La batalla contra la opacidad de las etiquetas

El salmn contracorriente

El 64 por ciento de los consumidores no sabe leer las etiquetas de los alimentos porque resultan demasiado complejas. El peso recae sobre los hombros del consumidor, que tiene que resignarsea tener una informacin muy sesgada sobre qu est comprando o bien a armarse con las herramientas necesarias para poder entender las etiquetas.

Te has encontrado alguna vez en las etiquetas con algo llamado palmoleina? O Elaeis guineensis? O sodium palmitate? Son solo algunos de los nombres que nos podemos encontrar habitualmente en las etiquetas para designar el ahora tan polmico aceite de palma o alguno de sus derivados. Muchos otros, como el glicerol o el palmitato de retinol, solo sabemos que proceden a menudo del aceite de palma pero las etiquetas nunca nos cuentan esta parte de la historia y es imposible saberlo con certeza. Algo similar ocurre con una gran multitud de ingredientes que se muestran en las etiquetas con variopintos nombres que son prcticamente indescifrables para el consumidor.

Leer las etiquetas se ha convertido en toda una odisea, a pesar de que la legislacin europea obliga a que "la informacin alimentaria ser precisa, clara y fcil de comprender para el consumidor". As, segn VSF Justicia Alimentaria Global el 64 por ciento de los consumidores no sabe leer las etiquetas de los alimentos porque resultan demasiado complejas. En unos casos, los consumidores simplemente no saben qu significan los conceptos que se le presentan, como esa larga lista de aditivos codificados por nmeros con una E delante. En otros, creemos saber qu significa, pero no es difcil encontrar productos bajos en grasa con una buena cantidad de caloras.

Desde que entrara en vigor el nuevo reglamento Reglamento (UE) n 1169/2011, obligatorio desde diciembre de 2014, ha habido sin embargo algunas mejoras. Se ha incluido una tabla nutricional con algunos elementos clave, se han resaltado los alrgernos, se prohibi utilizar la palabra sodio en vez de sal. Y sobre todo se oblig a los fabricantes a sealar el tipo de aceite que utilizan en vez de usar el opaco aceite vegetal. En otra normativa se oblig tambin a resear el origen del pescado y la forma en que haba sido capturado.

Pero para muchos el nuevo sistema sigue siendo demasiado complejo, en buena parte porque la industria se ha opuesto a cualquier tipo de simplificacin en las etiquetas. As, cuando se estaba discutiendo el nuevo reglamento, se puso sobre la mesa un etiquetado de tipo semforo, como el que utilizan en el Reino Unido, en el que se indicara con colores verde, mbar y rojo, la mayor o menor presencia de azcares, grasas y sal. Se desech por las presiones de la industria. Ms recientemente el Parlamento Europeo ha pedido que se cree un smbolo especial para sealar la presencia de aceite de palma en un producto, algo que ha provocado la ira de la industria. Nuevas amenazas a la transparencia del etiquetado podran reaparecer si se retoma el ahora congelado Tratado de Libre Comercio que han negociado durante aos la Unin Europea y los Estados Unidos (ms conocido como TTIP por sus siglas en ingls) en el que supuestamente -se sospecha, puesto que las negociaciones han sido siempre secretas- podra implicar un relajamiento de las normas europeas de etiquetado.

Ante tanta opacidad el peso recae sobre los hombros del consumidor, que tiene que resignarsea tener una informacin muy sesgada sobre qu est comprando o bien a armarse con las herramientas necesarias para poder entender las etiquetas.

Para esto ltimo, en Carro de Combate hemos diseado un curso online en el que repasamos algunos conceptos bsicos del consumo y nos adentramos en la lectura de las etiquetas, para ofrecer precisamente esas herramientas que los consumidores que tanto necesitan. Lo haremos a travs de la Plataforma Educativa de El Salmn Contracorriente y estamos a punto de empezar. Las inscripciones estn abiertas hasta el mismo 10 de mayo! Podis ver toda la informacin en este link: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Curso-online-Consumo-de-combate

Laura Villadiego, Carro de Combate

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?La-batalla-contra-la-opacidad-de