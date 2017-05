Segn especialistas consultados por Brasil de Fato, la poltica econmica del gobierno impide una recuperacin de la industrializacin y, consecuentemente, un crecimiento vigoroso de la economa.

El actual gobierno no tiene ninguna preocupacin en ese sentido, ya que su proyecto es primario exportador, afirma Marcio Pochmann, profesor de Economa de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp).

Para Ruy Braga, profesor de Sociologa de la Universidad de So Paulo (USP), la agenda de Michel Temer (PMDB) cambia el proyecto econmico que el pas vena siguiendo: La sociedad brasilea est pasando por un ajuste muy profundo. Pasamos del modelo llamado neo desarrollista - cuyo ncleo era un rgimen de acumulacin basado en la explotacin del trabajo barato - al modelo neoliberal - cuyo rgimen de acumulacin se apoya en la expoliacin.

Recuperacin?

El sector pareci haber dado seales de mejora en enero de 2017 al presentar un incremento de 1,4%, comparado con el mismo perodo de 2016, quebrando una serie ininterrumpida de 34 meses. En febrero volvi a caer (-0,8%), para en marzo subir nuevamente (1,1%). Cuando se analizan otras series histricas, la tendencia de crecimiento de la industria no se concreta.

En trminos de rendimiento real, el primer trimestre de 2017 present una cada de 6,7% en comparacin con el ao pasado. En marzo de este ao, el acumulado de los ltimos 12 meses aun indicaba una retraccin de 3,8%. Frente al contexto, la mayor parte de los analistas de mercado entiende que es precipitado anunciar una recuperacin.

La situacin acenta la cada de la participacin de la produccin industrial en la economa brasilea. En 2016, la industria pas a representar 11,7% del Producto Interno Bruto (PIB) brasileo, el menor nivel desde el inicio de la serie histrica, en 1947. La actual situacin, en la perspectiva histrica, parece ser el punto ms bajo de una trayectoria de cerca de tres dcadas. El nivel de la actividad industrial es uno de los factores para el actual contexto social; el pas presenta el doble de desempleados que los registrados en 2014.

Importancia

La industria es vista por parte de los economistas como principal factor de desarrollo econmico sostenido a lo largo del tiempo. Pochmann defiende que el sector tiene "trabajadores mejor remunerados", ampla la "capacidad de recaudacin del Estado", ya que es la "gran generadora de valor agregado".

El economista cita datos para fortalecer su visin. En la industria, el salario medio anual de un trabajador es de US$ 25 mil. En los otros sectores - agricultura y servicios - este valor cay a US$ 3.760 y US$ 6.280, respectivamente.

No hay pas que se haya desarrollado sin industria. Es un elemento central para viabilizar la productividad y el crecimiento econmico con expansin del empleo, resume.

Reduccin

Pochmann dice que el grave escenario es justamente la conjuncin de un proceso que viene ocurriendo en las ltimas dcadas y la crisis actual: Hay un movimiento convergente entre el cambio estructural de la economa brasilea y el impacto coyuntural, que resulta de la recesin y de la ausencia de medidas de combate contra ella.

Desde la dcada de 1990 hay prcticamente el cierre de un ciclo de la industrializacin brasilea. En los aos 2000, ella resisti un poco. La trayectoria de largo plazo, entretanto, es de reduccin sensible de la participacin de la industria en el PIB brasileo, apunta l.

Para explicar su anlisis en relacin al cambio en los regmenes de acumulacin, Braga refuerza las peculiaridades de la dcada pasada, indicando que [desde el inicio de los aos 2000] hasta alrededor del 2012, la parcela de los sectores industriales en el PIB no tuvo una cada tan acentuada. Lo que aconteci fue un reacomodo de los sectores en el interior de la industria: si en la dcada de 80 la industria de transformacin - metalrgica, qumica etc. - era la ms importante, lo que aconteci en la dcada de 2000 es que otras reas surgen como ms vigorosas, por ejemplo, la construccin civil y la agroindustria.

Ahora, segn el socilogo, hay una fuerte tendencia rumbo a la multiplicacin del subempleo y al deterioro de la capacidad de consumo, marcadas por una cada muy brusca en la inversin, eliminacin de puestos de trabajo y quiebras ms o menos generalizadas.

Pochmann, incluso resaltando el proceso continuo de desindustrializacin, concuerda: En 2015, la recesin afect de forma centrada a la industria. Si analizamos el comportamiento del sector, sufri mucho en 2015 y a partir del primer semestre de 2016, vena en un movimiento de reduccin de la situacin recesiva. Con la ascensin de Temer, la industria volvi a ser impactada.

A pesar de todo, en la dcada de 2000 se creaban empleos, aunque empleos que remuneraban poco. Era una media de ms de dos millones de puestos formales por ao. Es evidente que algn empleo es mejor que ningn empleo, resume el socilogo.

Es en ese cambio - de la explotacin a la expoliacin - que Braga ve impedimentos para la recuperacin con vigor de la economa.

El concepto de expoliacin busca cubrir una variedad de fenmenos. Lo que estamos presenciando en este exacto momento, con las votaciones en el Congreso, es la expoliacin de los derechos del trabajo. O sea, el retroceso de la proteccin laboral. La tendencia es que haya una compresin del valor del trabajo y, consecuentemente, un excedente mayor para las empresas. Esto genera un aumento de rentabilidad, apunta.

Es justamente ese impacto sobre la clase trabajadora uno de los obstculos al desarrollo: La expoliacin es una estrategia de muy corto aliento. Al atacar, por ejemplo, los derechos laborales y las pensiones, el gobierno est dando un tiro en el pi a la recaudacin. Eso comprime la masa salarial, deprimiendo parte de la demanda agregada y, consecuentemente, la recuperacin que se muestra es bastante tmida, nunca exceder del umbral, en los mejores momentos, de 2% al ao.

Salida

El proceso de desindustrializacin, para Pochmann, es un desafo cada vez mayor. Segn l, las medidas para tanto son conocidas. El problema, entretanto, es de orden poltico.

En verdad, nosotros no tenemos actores que puedan colocar esa agenda, excepto los trabajadores, pero que no son suficientes en ese sentido. Mas que un programa [poltico], en mi opinin, faltan actores que pauten el tema, lamenta, mencionando el desinters de empresarios y polticos por la cuestin.

l apunta que la pauta de la produccin nacional ha sido apropiada por movimientos conservadores alrededor del mundo: Inglaterra no solo sali de la Unin Europea sino que present un plan de recuperacin de la industria. El programa de Trump [tambin] coloca eso como un elemento importante.

Con el pasar del tempo sin que el pas tenga una accin organizada para la reindustrializacin, ella se torna cada vez ms difcil, alerta, por fin.

Traduccin: Pilar Troya

Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2017/05/09/politica-economica-de-temer-pone-a-la-industria-en-jaque-afirman-especialistas/