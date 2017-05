Directora de voces

Jean Stein se esconda detrs de las voces que invitaba a su entorno, sea en un gran saln de sus lujosos departamentos en Manhattan, una cena en un restaurante o en sus libros y artculos. No callaba, pero nunca buscaba ser la protagonista. Fue gran directora de un coro luminoso de voces.

El suyo era un entorno espectacularmente variado que incluy a algunos de los personajes ms agudos y ferozmente inteligentes de las ltimas dcadas: Gore Vidal, Edward Said, William Faulkner y Joan Didion; actores como Dennis Hopper y Diane Keaton, bilogos premios Nobel, decanos de universidades, artistas como Saul Steinberg y Jules Feiffer, activistas y diplomticos, disidentes famosos como Daniel Ellsberg, abogados destacados de luchas contra dictadores y tiranos dentro y fuera de Estados Unidos como Michael Ratner y Jose Pertierra, directores de teatro contemporneo de vanguardia (St. Anns Warehouse) y de instituciones establecidas (Carnegie Hall, era patrona), la lista de invitados a su coro pareca infinita.

Hace una semana, a los 83 aos, la directora dej caer su batuta y su ser y Jean ahora vive en la memoria colectiva de su gran coro.

Jean lleg a este mundo con todo y nada. Hija de Jules Stein, quien fue cofundador de una de las empresas de medios ms poderosa de Hollywood, MCA (la cual despus se adue de Universal), Jean creci en una famosa mansin en Beverly Hills (despus fue comprada por Rupert Murdoch). Ella nos cont una noche que en su fiesta de 16 aos (equivalente a una quinceaera), Judy Garland cant para ella, en ese entonces era una de las estrellas ms famosas de Hollywood. Su niez fue lo que uno se imagina de la realeza de Hollywood, aunque en realidad, contaba ella, era tambin un infierno helado donde el cario era ms bien ficcin. Su ltimo libro, West of Eden, es, en parte, la historia de ese Los ngeles moderno a travs de varias familias poderosas, incluida la suya.

Jean huy de ah para irse a estudiar a Nueva York y Pars, entre otros lugares. A los 19 aos empez una amistad (y breve romance) con Faulkner. Su entrevista al escritor premio Nobel para Paris Review una de las revistas literarias ms influyentes de esos tiempos an es utilizada en escuelas de periodismo como ejemplo extraordinario. Al preguntarle si haba un secreto para ser un escritor exitoso, Faulkner contest que era 99 por ciento talento, 99 por ciento disciplina y 99 por ciento trabajo . Jean trabaj durante aos en Pars para Review con George Plimpton, antes de mudarse a Nueva York para trabajar con Esquire.

Pero fue como directora editorial de la revista cultural Grand Street (1990-2004) donde logr su objetivo de combinar voces de varios mundos, sobre todo literatura, artes visuales y ciencias, o sea, lo que haca explic en su casa.

Jean se destac en crear un estilo de periodismo: historia oral, contar una historia con un mosaico de voces (menos la suya). Sus libros son exclusivamente eso. Edie, an American Biography (1982), editada por el legendario George Plimpton, se enfoc en Edie Sedgewick una musa de Andy Warhol que se convirti en un bestseller internacional contando a travs de esta joven (amiga de Jean) parte de la poca e historia cultural de los aos 60. Antes haba publicado American Journey: The Times of Robert Kennedy, retrato a travs de entrevistas con su crculo ntimo, al cual tuvo acceso por su primer marido, William vanden Heuvel, quien fue un asistente del famoso poltico, y su ltimo, West of Eden (2016), sobre la influencia de Hollywood contado por entrevistas a lo largo e 20 aos (incluida su familia).

Sus artculos tambin usaban una combinacin de voces de protagonistas, con el ejemplo ms reciente un largo reportaje sobre el Tropicana en la Cuba de los 50, contada por los que cantaron, bailaron, bebieron y se pelearon ah, una especie de historia oral periodstica que en este caso logr con la asistencia de Elizabeth Coll.

Su voz no apareca, pero su batuta haca cantar a las voces de la historia que reportaba. De hecho, aun en persona, en sus fiestas, en cenas slo entre unos cuantos amigos, prefera no hablar mucho de s misma, y menos se dejaba entrevistar (a veces insista en que ella no tena nada de interesante). Pero eso s, preguntaba, y no slo a los famosos o los destacados, sino a todos.

Algunas de las veces en que se le vea ms feliz era en las calles con gente annima. Gozaba dar vueltas en un lugar como La Habana e intercambiar preguntar con real curiosidad a la gente con quien se encontraba. O platicar y comer de todo en una fonda oaxaquea en un rincn de Los ngeles, muy retirado de los barrios dorados casi mitolgicos de donde provena. O en una cena informal con puros cuates, donde se deleitaba burlndose de lo pretensioso y lo falso, algo en lo cual era experta y honesta.

Jean invitaba a una especie de oasis como anfitriona de lo que era un saln , donde de repente uno podra toparse con medio mundo, desde una sesin par elaborar estrategias para el movimiento por la paz donde asistan desde altos funcionarios de Naciones Unidas, a lderes tanto actuales como histricos de esta causa (entre ellos, por ejemplo, Tom Hayden), a una amplio intercambio con Mariela Castro (Jean admiraba el trabajo de la hija de Ral) a una presentacin de un libro de alguna estrella de cine. Por supuesto haba disputas y reconciliaciones, se teja cultura y no necesariamente se respetaba lo respetable (ella ms bien se burlaba con su risa muy particular). Fue en una de sus famosas fiestas hace muchos aos que Gore Vidal y Norman Mailer se comunicaron a golpes.

Su hija, Katrina vanden Heuvel, directora de la revista semanal The Nation, frecuentemente era coanfitriona de estas convergencias, y con ello, de repente apareca toda la constelacin de la crema del mundo que se considera progresista.

Le encantaba enterarse y a veces apoyar a esfuerzos que admiraba (La Jornada, entre ellos).

Se extraar la voz de esta directora de voces.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/05/08/opinion/023o1mun