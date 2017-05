Las vctimas de la dictadura militar se arriesgan a ir perdiendo el derecho a la verdad, la justicia y la reparacin

Argentina en alerta

Mi compaero es hijo de un asesinado y desaparecido de la dictadura argentina. Siendo an muy nio su padre fue secuestrado por los militares. Nunca lo volvieron a ver. Tras unos meses de escondites y miedos en Buenos Aires, su madre huy del pas con l y sus hermanas. Creci en Madrid, pensando que quiz un da, al doblar una esquina de una calle o al entrar en una cafetera, se reencontrara con ese hombre llamado pap porque mientras su cadver no apareciese las esperanzas de que estuviera vivo permanecan.

Ms tarde, en la adolescencia, asumi que su padre estaba definitivamente muerto. Su madre le ense a sentirse orgulloso, a pesar de que en Argentina, por entonces, an se aplicaba la teora del doble demonio: si lo mataron sera por algo. Si violaron a todas esas mujeres sera por algo. Si le reventaron los dedos sera por algo. El terror legitimado, la locura normalizada.

Despus lleg la memoria. La justicia. La verdad. Poco a poco. Sigue llegando. La lucha contra la impunidad no es fcil, pero resulta imprescindible para dar espacio al civismo, a la salud mental de la sociedad. Se puso fin a las leyes de punto final, a la amnista para los represores. Hijos, nietos, madres, abuelas, esposos, compaeras, han podido sentarse ante un tribunal y contarle a la justicia cmo fue. Cmo mataron a los suyos. Cmo los torturaron. Cmo robaron a sus hijos. Cmo los desaparecieron.

Han podido relatar el dolor con el que han sobrevivido desde entonces, el miedo con el que huyeron, el empezar de cero, lejos, con otros acentos, la esperanza albergada en el exilio, la pregunta "y si no est muerto?", las explicaciones a los pequeos, "a tu padre se lo llevaron, los primeros hallazgos de nios robados, criados por los asesinos de sus madres biolgicas.

Mi compaero pudo hacerlo. Contar ante un juez lo que recordaba. Y lo que ms tarde algunos testigos le dijeron: "La ltima vez que vi a tu viejo fue en la ESMA". El caso de su padre, como tantos otros ms, est pendiente de sentencia.

Alrededor de 600 represores de la dictadura han sido ya condenados, y siguen los juicios. Cada testimonio de testigos, vctimas y supervivientes aporta luz a tanta oscuridad. Cada sentencia contra estos criminales de lesa humanidad contribuye al despertar de la conciencia colectiva, a la rbrica de un cometido clave: que no vuelva a pasar.

Que no vuelva a pasar. Pero estos das algo ha pasado. Estos das un fallo de la Corte Suprema argentina, con el voto clave de dos jueces nombrados por el Gobierno de Macri, ha reducido a la mitad la condena de un represor de la dictadura y ha dejado la puerta abierta para que lo mismo se aplique a todos.

En la prctica la mitad de los encarcelados podran salir libres de forma inmediata. En un pas en el que en plena democracia, en el 2006, desapareci para siempre un testigo de un juicio contra un represor. En un pas en el que ninguno de los acusados, excepto uno, ha querido mostrar arrepentimiento o colaborar con la justicia para contar dnde estn los cuerpos de los 30.000 desaparecidos o los nios robados. En un pas en el que an quedan muchas heridas que tratar.

En un pas en el que la Iglesia catlica fue cmplice de la dictadura. En un pas en el que ahora esa Iglesia trata de promover beneficios para los militares condenados como criminales de lesa humanidad que nunca han pedido perdn, mostrado arrepentimiento, dado informacin. La frase de monseor Casaretto, uno de los principales referentes de la Iglesia argentina, resume bien su postura: "Cuanta ms justicia aplicamos menos verdad recuperamos". Lo dice en ese lugar en el que a travs de los juicios se ha logrado reconstruir tanto.

Este mircoles 10 de mayo miles de personas saldrn en Argentina a protestar contra el fallo de la Corte. A recordar la importancia de la justicia como representacin de esa frase: lo que no se castiga, se repite. La reaccin social est siendo enorme.

Naciones Unidas ha proclamado extensas listas de derechos humanos pero la inmensa mayora no tiene ms derecho que ver, or y callar, escribi Eduardo Galeano. La ley internacional est escrita en tinta sobre papel pero las vctimas de la dictadura argentina se arriesgan a ir perdiendo el derecho a la verdad, justicia y reparacin que cualquier sociedad sana merece. Porque sin justicia no hay ms que un futuro repitiendo la impunidad del pasado. Porque sin reparacin no hay civismo posible. Porque el perdn tiene que ir dirigido antes a las vctimas que a los verdugos.





