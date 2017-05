La agona de Guiteras

Los hroes cubanos mueren jvenes o viven lo suficiente para ser incomprendidos. Ya lo saba Mella, que acosado [1] por el partido que fund y bajo peligro de muerte por el tirano de turno, apenas sobrevivi algunos aos en Mxico. Tambin lo supo Villena, reconocido lder del Partido Comunista en Cuba que por su condicin intelectual muri sin poder ejercer como secretario general de la organizacin. Cuando muri Antonio Guiteras a los 28 aos de edad, era el revolucionario que ms logros concretos haba otorgado a la clase obrera en su pas, debiendo sufrir los ataques de la derecha imperialista y la incomprensin de la izquierda ortodoxa, as terminaba su agona.

Su conexin con Julio Antonio Mella es de una increble coincidencia. Esta iba ms all del nombre que compartan, ambos de madre norteamericana con races irlandesas, hablaron primero el ingls que el espaol. Mella con un abuelo considerado hroe de la independencia en Repblica Dominicana, el segundo con un to fusilado por contrabandear armas a Cuba y un to-abuelo irlands de pasado heroico. Ambos viviran la agona de luchar contra todos los fuegos.

Las primeras palabras del pequeo Tony fueron: I want to go out, l que en el futuro ser calificado por la revista Time como el ms antinorteamericano y antimperialista.

Durante el Gobierno de los 100 Das dirigi tres ministerios a la vez: Guerra, Marina y Gobernacin. Su papel fue clave para los avances populares que tuvieron lugar bajo el gobierno de Grau, pero fue mayormente incomprendido por parte de la izquierda y en especial por el movimiento comunista. Guiteras pas su ministerio liberando a los comunistas que Fulgencio Batista encerraba, enviando un ramo de olivo que cada da era ignorado por la testarudez disfrazada de disciplina partidista. Muy criticado por oponerse al entierro de las cenizas de Mella, saba que era el pretexto ansiado por Batista para hacer correr sangre revolucionaria, y as ocurri. Tambin culparon a Tony por eso.

Como revolucionario que meda bien la correlacin de fuerzas, no temi ser ministro de un gobierno capitalista, sino que ocup tres carteras ministeriales a la vez, desde las cuales logr profundas conquistas sociales. Fumando constantemente, alimentndose de caf con leche, durmiendo en el sof de su oficina y evitando que le dijeran doctor. Compensaba su frustracin siendo un revolucionario til. Aun as, el movimiento comunista insista en llamarlo social-fascista de izquierda. La grandeza de Guiteras tambin radica en ver ms all y ser mejor que sus crticos, en no atacar al Partido incluso siendo atacado por l, leccin histrica.

Su agnica contradiccin de revolucionario incomprendido, se agudiz por la persecucin policial. Al terminar el Gobierno de los 100 Das vivi oculto en la Habana, aunque no haba orden legal en su contra, era el enemigo pblico nmero uno. En una ocasin que iba en automvil, un polica lo detiene y va a inspeccionarlo, cuando se acerca encaona al gendarme y le dice: a quin est buscando? A m?, el polica pide disculpas y retrocede sin hacer mucha resistencia. En otra ocasin cuando la casa donde estaba fue rodeada por los soldados, sale caminando muy amoroso tomado de la mano de la novia.

Los aires comienzan a cambiar en el seno del Partido Comunista. Si en septiembre de 1934 arremetan contra Tony y le llamaban el tipo ms peligroso, despus de proclamada la tctica del frente popular en la Conferencia con los Partidos Comunistas de Amrica Latina, los cubanos reciben indicaciones de acercarse a Guiteras y su organizacin Joven Cuba. Ya es tarde, la muerte le espera.

Su agona termina el 8 de mayo de 1935. Cuando un venezolano le dice a un cubano en la costa de la baha de Matanzas: antes de rendirnos nos morimos, la respuesta del otro no se hizo esperar: nos morimos. Instantes despus caan de un disparo al corazn y otro en la cabeza Antonio Guiteras Holmes y Carlos Aponte. Tony muere joven e incomprendido aun, sin tiempo suficiente para materializar una alianza con el movimiento comunista, su aliado natural.

Luego de su asesinato en el Morrillo, sus restos fueron robados del cementerio de Matanzas por El Viejo, un miembro de Joven Cuba. Tres dcadas estuvieron en una pequea caja en el stano de la casa de El Viejo en Marianao, no import que Batista le ofreciera 50 000 dlares, no los entreg y no es hasta 1970 que llegan a manos del entonces Ministro del Interior de Cuba. El delator que provoc la muerte de Guiteras recibi por su accin 40 000 pesos y un ascenso a capitn de corbeta. Un ao exactamente despus de la muerte de Antonio, un grupo de Joven Cuba le hizo un atentado con bomba que le costara la vida. La traicin se pagaba caro.

Los hroes mueren jvenes o viven lo suficiente para ser incomprendidos, pero el tiempo absuelve. El Partido Comunista actual, reconoce en Tony uno de los grandes hombres de su tiempo, y con esa dosis de justicia histrica termina esta historia. Solo queda aprender de l y no poner a los revolucionarios actuales en una disyuntiva as, o la agona de Guiteras seguir por mucho tiempo.

Nota:

[1] Baste este ejemplo para demostrar la incomprensin que sufri Mella por parte de sus compaeros. El 31 de mayo de 1926 el PCC escribi, en carta dirigida al Partido Comunista de Mxico (PCM), que el recin llegado a sus tierras era () un perfecto y descarado saboteador de los ideales comunistas, a quien le tenis que negar toda relacin () un lder extraviado que no descansa en sabotear, por infinitos medios, nuestra heroica labor () El PCM no se dej impresionar. Los comunistas mexicanos lo aceptaron en sus filas y perteneci a su Comit Central, incluso llegando a sustituir al Secretario General entre junio y septiembre de 1928. Ver en el Archivo Estatal Ruso de Historia Poltico-Social (RGASPI), Fondo 495-105-2, f. 23.

