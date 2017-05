Se desploma el mayor depsito de residuos nucleares de Estados Unidos

Resistencia

Un depsito subterrneo de residuos nucleares contaminantes se hundi el martes en Hanford, a 300 kilmetros al sudoeste de Seattle, en el Estado de Washington. Se ha abierto un agujero en el suelo de siete metros de dimetro, segn admiti ayer la radio canadiense. La operacin de emergencia se activ a las 8:26 hora local de la costa oeste, las 17:30 de la tarde en Europa.



Han declarado el estado de emergencia y las informaciones oficiales afirman que centenares de trabajadores han tenido que ser evacuados y confinados, a pesar de que aseguran que no ha habido fugas radiactivas. Sin embargo, en las instalacion trabajan 11.000 obreros, por lo que no puede ser cierto, como aseguran, que slo hayan evacuado a centenares de ellos.



El Departamento de Energa reconoce que el terreno que cubra un tnel cercano a un antiguo almacn de productos qumicos se haba hundido, una noticia que era un poco equvoca porque, en realidad, los residuos contaminantes estaban almacenados en el mismo tnel.



En el momento de dar la noticias los equipos de socorro an no haban llegado al lugar del siniestro, por lo que no haban podido inspeccionar el lugar y, consiguientemente, tampoco pueden saber si hay fugas radiactivas.



Adems de los trabajadores del depsito, los ms cercanos al lugar tambin han sido evacuados precipitadamente, despus de que les pidieran que cerraran las ventanas y cualquier mecanismo de ventilacin, as como tambin que no bebieran ni comieran absolutamente nada.



El complejo nueclear de Hanford est a orillas de los ros Columbia y Yakima. Es el mayor de Estados Unidos, ya que almacena ms de 220.000 metros cbicos de contaminantes, que supone una tercera parte de los residuos totales del pas. Lo construyeron los militares durante la Guerra Fra y siempre ha tenido un estatuto de alto secreto.



Fue construido en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, dentro del Proyecto Manhattan, y alberg al reactor B, el primer centro de fabricacin de plutonio con destino a fabricar armas nucleares. De ah sali la bomba que lanzaron contra la poblacin civil en Nagasaki en 1945 y luego otras 60.000 bombas nucleares ms.



Las instalaciones pasaron luego del Departamento de Defensa al de Energa porque el proceso de fabricacin era una completa chapuza tecnolgica que dejaba mucha ms contaminacin que las pequeas cantidades de plutonio que era capaz de fabricar. Cuando en 1970 se empezaron a desclasificar papeles secretos se supo que las fugas radiactivas han sido una constante en Hanford, liberando cantidad de gases radiactivos al aire, el suelo y los ros ms cercanos.



En Hanfor llegaron a estar en funcionamiento nueve reactores nucleares.

Fuente: https://movimientopoliticoderesistencia.blogspot.com.es/2017/05/se-desploma-el-mayor-deposito-de.html