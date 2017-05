El ex presidente de Brasil declar en Curitiba acompaado por una movilizacin popular

Cara a cara entre Lula da Silva y Sergio Moro

Pgina 12

Por primera vez Lula da Silva y el juez de primera instancia Sergio Moro, cuya obsesin con detener al ex presidente es cada vez ms intensa, estuvieron frente a frente. La sesin dur cinco horas y diez minutos, ms que el doble de lo que suelen tardar interrogatorios semejantes.

Se trata de un juicio en que el ex presidente est acusado de haber recibido un apartamento de tres pisos, un trplex, en un balneario popular a unos 60 kilmetros de Sao Paulo. Lula dice que efectivamente su fallecida esposa, Mara Leticia, haba comprado un apartamento en plano, o sea, antes de empezar la construccin. Pero que una vez terminado el edificio, desisti del negocio. Curiosamente, la constructora OAS, que se encuentra en proceso de quiebra o recuperacin judicial, incluy el mismo apartamento entre las garantas ofrecidas a los acreedores, dejando claro que es de su propiedad.

Del tiempo total del interrogatorio, Lula contest preguntas de Moro a lo largo de poco ms de tres horas. El ex presidente se mantuvo firme y en ms de una ocasin confront de manera contundente a las preguntas del meditico magistrado. Tambin el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, lo confront varias veces, en especial cuando Moro intent mezclar otros procesos a que Lula responde en la condicin de imputado.

Sergio Moro se mostr un tanto inseguro al principio del interrogatorio, en contraste con un Lula firme e incisivo. Me gustara asegurarle que usted ser tratado con todo el respeto, dijo Moro, para agregar, poco despus, que Lula poda quedarse tranquilo porque no sera detenido. Estoy tranquilo, y quiero aclarar que no habr preguntas difciles para m, porque cuando alguien quiere decir la verdad no existe ese tipo de pregunta.

El juez tena en manos una largusima lista de preguntas, que sigui sin desviarse. Muchas de las preguntas eran repetitivas, y Lula dej claro en sus respuestas que ya haba contestado. La insistencia de Moro en repisar mismas cuestiones no lleg a irritar al ex presidente, que se mantuvo incisivo en afirmar que estaba respondiendo a una acusacin que es una farsa, y que se present por respeto a la ley. Critic duramente los procedimientos de los jvenes fiscales, comandados por un evanglico de aires mesinicos, y dijo que el Ministerio Pblico acta obedeciendo a lo que quiere la TV Globo, la revista poca, la revista Veja, el diario O Globo.

Frente al exceso del juez en insistir con preguntas que giraban alrededor de un mismo tema, y a su insistencia en incluir temas extraos a la causa, Lula en reiteradas ocasiones dijo que estaba listo para contestar lo que se refiriese a la causa especfica. Moro, en un intento de presionarlo, reiter en todas las ocasiones que Lula tena el derecho de permanecer en silencio.

Caus sorpresa a juristas y abogados el nmero de preguntas del juez relacionadas al Partido de los Trabajadores (PT), partido de Lula, que no tenan nada que ver con la acusacin especfica. El intento de expandir el juicio al o a los subordinados de Lula cuando era presidente provoc una respuesta directa: Doctor, el juicio poltico proviene de las urnas electorales. Y ya fui juzgado, ganando la reeleccin y la eleccin de Dilma Rousseff y su reeleccin.

En varios momentos hubo duros altercados entre los abogados de defensa y el juez Moro. A cierta altura, el magistrado dijo que la insistencia de los abogados en rechazar preguntas se estaba haciendo montona, y oy como respuesta que montonas son las preguntas de Vuestra Excelencia.

En otra altura, Lula le dijo al juez: Yo s que usted es muy joven, y los jvenes no suelen tener la paciencia de los ms viejos. Presenten pruebas, basta de o decir, me condenan por anticipado.

Mencionando la conducta coercitiva, en que incurri Moro cuando llev a Lula a declarar frente a un comisario de la Polica Federal en una medida que da clara idea de la actuacin absolutamente abusiva del juez la ley determina que solamente se puede emplear tal mtodo cuando alguien se niega a responder a una intimacin judicial, Lula ha sido extremamente duro con el magistrado. Ya que usted me pregunta sobre ese interrogatorio, ordene a la Polica Federal que devuelva el Ipad de mi nieto de cinco aos. Es una vergenza lo que hacen!, dispar el ex presidente.

Tambin mencion, frente a la insistencia con que el juez mencionaba a su fallecida esposa, que le resultaba muy difcil escuchar esas afirmaciones. Una de las causas de su muerte ha sido la presin que sufrimos. Por eso, me gustara que usted no la mencionase, dijo Lula.

En algunas ocasiones, Moro insinu que doa Marisa Leticia haba sido beneficiada por ser esposa del presidente, lo que provoc dura reaccin del ex presidente.

Mientras el juez trat Lula da Silva siempre de manera respetuosa, como seor ex presidente, el representante del Ministerio Pblico se dirigi a seor Luiz Inacio, lo que provoc una dura reaccin del abogado de defensa. Sergio Moro indic entonces que el fiscal debera dirigirse no al seor Luiz Inacio, sino de ex presidente. Frente a la primera pregunta, Lula pidi que el fiscal se identificase. Es el tono con que los jvenes fiscales que acusan a Lula suelen tratarlo, en su obsesin persecutoria. El joven y prepotente fiscal se llama Roberson Pozzobon.

El joven fiscal fue incisivo en sus preguntas ms bien insinuaciones tratando de llevar a Lula da Silva a alguna contradiccin. Le falt, y cunto!, cancha poltica para eso. En determinado momento, el ex presidente fue dursimo con su joven acusador. Permtame decirle algo. Ustedes estn exigiendo de m una objetividad que yo todava no exig de ustedes. Lo que exigir, cuando yo pueda hablar, es que ustedes me presenten un documento que indique que el apartamento es mo. Esa sera la prueba. Lo dems es puro palabrero.

Haba sido un da extenuante. Lula sali de Sao Paulo en un avin privado alrededor de las nueve y media de la maana, y aterriz en Curitiba poco despus de las diez. Lleg al tribunal faltando quince minutos para la hora determinada por el juez, dos de la tarde. Haba alrededor de 1700 integrantes de la Polica Militar de la provincia de Paran y de la Polica Federal. Toda la zona alrededor del tribunal fue aislada. Camino al tribunal, Lula pidi que el auto que lo conduca se detuviese. Baj, salud a la multitud, abraz a algunos manifestantes, y sigui su camino.

Hubo, a lo largo de todo el da, dos concentraciones de manifestantes. Los que se decan defensores de la Lava Jato, en relacin al operativo que investiga un escndalo de corrupcin, apenas superaban el centenar. A tres kilmetros de distancia, obedeciendo a rdenes de las fuerzas de seguridad, estaban concentrados los defensores de Lula da Silva, que superaban la marca de los 30 mil.

A las ocho y pico de la noche, terminados los trmites del tribunal, hubo un acto pblico en una plaza de Curitiba. Lula habl para 50 mil personas. Dijo, entre otras cosas, que es vctima de la mayor persecucin jurdica de la historia de este pas.

Quien escuche las grabaciones de las cinco horas de preguntas y respuestas confirmar que Lula da Silva tiene razn.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/36964-cara-a-cara-entre-lula-da-silva-y-sergio-moro