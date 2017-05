El nuevo macartismo

Julian Assange acusa a los demcratas de culpar a Rusia y a Wikileaks por la derrota de Clinton

Democracy Now!

La presidencia de Trump est cerca de cumplir sus primeros 100 dasMientras tanto, se estn llevando a cabo mltiples investigaciones sobre l y su campaa, con el objetivo de averiguar si durante la campaa existi una conspiracin con funcionarios rusos para incidir en el resultado electoral. En una entrevista exclusiva con Democracy Now! hablamos con un hombre que en gran medida ha sido el epicentro de la discusin sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses: Julian Assange, fundador de Wikileaks.

Justo antes de la Convencin Nacional Demcrata, en julio del ao pasado, WikiLeaks public 20.000 correos electrnicos internos del Comit Nacional Demcrata. Luego, entre el 7 de octubre y el da de las elecciones en Estados Unidos, WikiLeaks decidi publicar otros 20.000 correos electrnicos del presidente de campaa de Clinton, John Podesta, lo que dio lugar a muchas historias negativas sobre la campaa de Clinton. Las agencias de inteligencia han adjudicado la filtracin de estos correos electrnicos al gobierno ruso. WikiLeaks, sin embargo, sostiene que no fue Rusia la fuente de los documentos.

Para ampliar esta informacin, hablamos con Assange, que se comunica con nosotros desde la embajada ecuatoriana en Londres.

TRANSCRIPCIN Esta transcripcin es un borrador que puede estar sujeto a cambios.

JUAN GONZLEZ: En el programa de hoy entrevistamos a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks. Han pasado casi cinco aos desde que ingres en la embajada ecuatoriana de Londres en busca de asilo poltico, temiendo que una orden de arresto de Suecia pudiera dar lugar a su extradicin a Estados Unidos. A pesar de estar encerrado en la embajada, el impacto de Assange todava se hace sentir en todo el mundo. Su caso de asilo poltico jug un papel relevante en las recientes elecciones presidenciales de Ecuador. El candidato derechista, Guillermo Lasso, se haba comprometido a expulsar a Assange de la embajada en caso de ganar. Pero Lasso perdi frente al vicepresidente del expresidente Rafael Correa, Lenn Moreno, quien afirm que Assange es bienvenido a quedarse en la embajada. Mientras tanto, WikiLeaks ha divulgado una cantidad inmensa de documentos secretos de la CIA que exponen cmo la agencia ha ido desarrollando herramientas para piratear y espiar telfonos personales, computadoras y televisores de todo el mundo. WikiLeaks describi la filtracin como la publicacin ms significativa de documentos confidenciales sobre la CIA jams expuesta.

AMY GOODMAN : Las operaciones de WikiLeaks antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 tambin siguen generando titulares. Justo antes de la Convencin Nacional Demcrata, en el pasado mes de julio, WikiLeaks public 20.000 correos electrnicos internos del Comit Nacional Demcrata ( DNC , por sus siglas en ingls). Al cabo de dos das, la presidenta del comit, Debbie Wasserman Schultz, renunci a su cargo, debido en parte a que los mensajes de correo electrnico mostraron que el DNC haba trabajado en secreto para desacreditar y derrotar a Bernie Sanders, el candidato opuesto a Hillary Clinton en las primarias demcratas. Menos de tres meses despus, WikiLeaks comenz a publicar correos electrnicos internos del presidente de la campaa de Clinton, John Podesta. Donald Trump no tard en alabar a WikiLeaks durante la campaa.

DONALD TRUMP : Esto acaba de salir. Esto acaba de salir. WikiLeaks... Adoro a WikiLeaks.

AMY GOODMAN : Entre el 7 de octubre y el da de las elecciones, WikiLeaks llegara a publicar 20.000 correos electrnicos de Podesta, generando una ola de reportes negativos acerca de la campaa de Clinton.

JUAN GONZLEZ: Las agencias de inteligencia de EE.UU. han acusado a Rusia de piratear las cuentas del Comit Nacional Demcrata y de John Podesta, pero todava quedan muchas preguntas sin contestar sobre lo que pas. Durante una audiencia reciente en el Congreso, el director del FBI , James Comey, ech la culpa a la inteligencia rusa cuando fue interrogado por el congresista Adam Schiff.

ADAM SCHIFF : Sabe usted si los servicios de inteligencia rusos negociaron directamente con WikiLeaks o si se valieron de un intermediario ellos tambin?

JAMES COMEY : Calculamos que utilizaron algn tipo de mediador. Ellos no trataron directamente con WikiLeaks, en contraste con DC Leaks y Guccifer 2.0.

AMY GOODMAN : Ese era el director del FBI , James Comey, hablando el 20 de marzo. Pues bien, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se conecta con nosotros ahora desde la embajada ecuatoriana en Londres. Julian, bienvenido a Democracy Now! de nuevo.

JULIAN ASSANGE : Buenos das, Amy.

AMY GOODMAN : Filtr Rusia los documentos, bien los documentos del DNC o los de John Podesta a WikiLeaks?

JULIAN ASSANGE : Hemos expresado muy claramente que nuestra fuente no es ningn miembro de ningn Estado, incluyendo el gobierno ruso. Ahora, si nos fijamos en estas declaraciones de James Comey, de James Clapper, si nos remontamos a un par de meses, a las declaraciones de Barack Obama, todos ellos estn de acuerdo con nuestra explicacin. Ahora bien, lo que la investigacin estadounidense por parte de James Comey parece estar tratando de decir, al menos pblicamente, es que ellos perciben que o bien desde Rusia, o bien desde algn otro sitio, se realiz algo de piratera contra el DNC y otras instituciones estadounidenses. De hecho, las acusaciones apuntan a que las comunicaciones de varios miles de personas fueron interceptadas en esas operaciones.

AMY GOODMAN : Pero, cmo sabe usted que no fue Rusia? Cmo sabe usted que no se trata de un agente estatal, dado que generalmente usted afirma que desconoce quin le pasa los documentos?

JULIAN ASSANGE : Prestamos mucha atencin a nuestras publicaciones. Tenemos la costumbre de llegar a una buena comprensin de las mismas. As las cosas, no estamos dispuestos a entrar en detalles acerca de nuestra fuente, porque podra describir el tipo de persona de que se trata, el tipo de competencia en la que se encuentran, lo que podra ponerlos en riesgo. Pero hemos dicho claramente que nuestra fuente no es un miembro del Estado ruso. Ni siquiera el gobierno de Estados Unidos sugiere que nuestra fuente sea un miembro del Estado ruso. Lo que parece estar sucediendo es que existe la percepcin de que se han interceptado las comunicaciones, o se ha intentado hacerlo, de miles de personas. Nada fuera de lo normal en cuanto a recopilacin de inteligencia ante unas elecciones. Es de suponer que ha sido llevada a cabo por muchos Estados. Me sorprendera si eso no incluyera a Rusia. Y aqu estn las publicaciones de WikiLeaks; lo que no hay es algo entre medias. Por lo tanto, se da el siguiente alegato: "Bien, si por un lado ha habido piratera, y por otro hay publicaciones, entonces deben estar directa, causal e intencionalmente relacionadas". Pero hasta ahora, no hay evidencia de ello.

JUAN GONZLEZ: Julian, quiero que escuchemos al congresista demcrata Adam Schiff hablando en una audiencia del Comit de Inteligencia de la Cmara de Representantes el mes pasado.

ADAM SCHIFF : En julio, despus de la convencin, los primeros correos electrnicos robados que perjudicaban a Hillary Clinton aparecieron en WikiLeaks. Un hacker conocido bajo el apodo de Guccifer 2.0 asumi la responsabilidad por el pirateo del Comit Nacional Demcrata y la entrega de los documentos a WikiLeaks. Las principales firmas de seguridad ciberntica privadas, incluyendo CrowdStrike, Mandiant y ThreatConnect, revisaron las pruebas derivadas del pirateo y llegaron a la conclusin, con alto grado de certeza, de que se trataba del trabajo de APT 28 y APT 29, que son conocidos por ser servicios de inteligencia rusos. La comunidad de inteligencia estadounidense tambin confirm posteriormente que los documentos fueron, en efecto, robados por la inteligencia rusa, y que Guccifer 2.0 actu como una fachada. Tambin a finales de julio el entonces candidato Trump elogi a WikiLeaks, dijo que los adoraba, y apel abiertamente a los rusos a que hackearan los correos electrnicos de su oponente, dicindoles que sern generosamente recompensados ​​por la prensa.

JUAN GONZLEZ: Escuchbamos al congresista Adam Schiff. Julian, me pregunto si podra dar respuesta a algunas de las cosas que Schiff afirma en esa declaracin.

JULIAN ASSANGE : El Sr. Schiff es un congresista demcrata tratando de promover una especie de fervor neomacartista con el fin de distraer la atencin del pico fracaso de Hillary Clinton y el equipo demcrata cuando perdieron, de entre todas las personas, contra Donald Trump. As que no es particularmente interesante. Creo que deberamos mirar atrs y situar las cosas en contexto. El gobierno de Estados Unidos, desde 1950, ha intervenido en 81 elecciones o, como dira Schiff, ha interferido en 81 elecciones. Y eso sin incluir los golpes de Estado que han derrocado gobiernos. As que Estados Unidos tiene una larga historia de este tipo de actuaciones por todo el mundo, de modos infames, y, ms recientemente, con la supuesta interferencia en las elecciones de Israel. Por lo tanto, creo que deberamos comprender que Estados Unidos no se encuentra en posicin de acusar a otro de intentar interferir o influir en los resultados electorales. Pero vayamos a lo que es el verdadero meollo de esta cuestin. De qu modo se supone que Rusia ha interferido en el proceso electoral en Estados Unidos? Por un lado se afirma que hubo una serie de hackeos, lo cual es un proceso habitual de recopilacin de inteligencia, en la medida en que eso se pueda comprobar, y unos pocos sitios web extremadamente ineficaces, tales como DC Leaks o Guccifer 2.0, a los que en realidad nadie prest atencin; por otro estn nuestras publicaciones, a las que la gente s prest atencin. Ahora bien, qu contienen nuestras publicaciones? Pues bien, desde nuestra perspectiva, simplemente publicamos, de manera precisa y justa, lo que Hillary Clinton reconoci como sus posturas en sus discursos secretos ante Goldman Sachs; y las informaciones relacionas con el Comit Nacional Demcrata y su intento de manipular las elecciones primarias para excluir de ellas a Bernie Sanders. As las cosas, en el centro de este asunto se encuentra la cuestin de si a la gente se les dijo la verdad sobre Hillary Clinton y el CND . Si no hubiera habido una verdad amarga al respecto, todo esto no habra marcado una diferencia, pero haba una verdad amarga. Y nosotros la publicamos de forma justa y precisa. Ahora bien, nuestra fuente no era del Estado ruso. Pero si hubiera venido de algn Estado, habramos ocultado esa informacin antes de unas elecciones?, o la habramos publicado de forma justa y precisa? Por supuesto que la habramos publicado.

JUAN GONZLEZ: Bueno, pero, Julian, quera preguntarle algo en relacin a lo que ha dicho. Hemos tenido a otros invitados, por ejemplo, Scott Horton, que han afirmado que efectivamente Estados Unidos ha estado involucrado en los intentos de desestabilizacin de gobiernos y ha derrocado a gobiernos del mundo entero. Pero Horton dice que hay una diferencia entre lo que Rusia intent hacer y si alguien en el equipo de Trump colabor con Rusia o ayud o cooper o tuvo conversaciones con los rusos a medida que ellos intentaban desestabilizar las elecciones en Estados Unidos. Y Scott Horton afirma que sera definitivamente una cuestin problemtica para Trump. Me pregunto cul es su opinin acerca de todo esto.

JULIAN ASSANGE : Yo estara de acuerdo. Eso sera algo interesante y poco frecuente. No creo que sea verdad. Creo que es interesante que, desde el principio, Trump y gente alrededor de l tomaran una postura de acercamiento hacia Rusia, un postura muy fuerte de acercamiento hacia Rusia, y no la postura tradicionalmente republicana. Creo que eso es interesante. No deja de ser compatible con las declaraciones de Trump remontndonos en el tiempo. Pero me sorprendera si esto resultara en algo relevante. Por qu digo eso? Bueno, Trump tuvo muy poco xito con los negocios en Rusia. No ha logrado construir un solo hotel en ese pas. Hasta donde se puede comprobar, no ha conseguido realizar ningn buen negocio en Rusia. Y cuando le vimos haciendo declaraciones durante la campaa electoral del tipo: "Oye, Rusia, si tienes esos correos electrnicos, dselos a nuestra prensa. Van a agradecerlo mucho"; cuando se escuchan afirmaciones como esta, no es la clase de declaracin que uno hace si ya cuenta con un canal de comunicaciones y ya est involucrado en una conspiracin activa. Para gente como Paul Manafort, que es el tipo de persona perfectamente capaz de participar en, digamos, actividades dudosas, y tienen un largo historial de trabajo para diversos partidos de diferentes maneras. Pidieron ellos apoyo a travs de Paul Manafort? Tal vez. Pero si nos fijamos en el nivel superior, que integra a Trump, lo que veo es una gran debilidad, una incapacidad para conseguir que cualquier negocio llegue a completarse en Rusia.

AMY GOODMAN : Mientras que es posible o no que Trump tenga inversiones en Rusia, lo que est muy claro es que los oligarcas en Rusia lo rescataron por una suma de decenas de millones de dlares, si no ms, en Estados Unidos, cuando l estaba construyendo edificios, habindose declarado en quiebra en repetidas ocasiones, con dificultades para conseguir una lnea de crdito, en lugares como mismamente cerca de los estudios de Democracy Now!, con Trump SoHo, un importante proyecto de construccin en el sur de Manhattan. Pero yo quisiera que volviramos al congresista demcrata Adam Schiff hablando en una audiencia del Comit de Inteligencia de la Cmara de Representantes el mes pasado. REPS .

ADAM SCHIFF : El 8 de agosto, Roger Stone, un veterano asesor poltico de Trump y autoproclamado sucio estafador poltico, alarde en un discurso que se haba comunicado con Assange y que ms documentos estaran de camino, incluyendo una sorpresa en octubre. A mediados del mes de agosto, tambin se comunic con el mediador de Rusia Guccifer 2.0 y con los autores de un artculo de Breitbart que deniega los vnculos de Guccifer con la inteligencia rusa. Ms tarde, en agosto, Stone hizo algo verdaderamente sorprendente al predecir que los correos electrnicos personales de John Podesta seran pronto publicados. "Confen en m", dijo, "pronto le llegar el momento a Podesta, #CrookedHillary (#HillaryRetorcida)". En las semanas posteriores, Stone mostr una clarividencia llamativa: "Tengo plena confianza en que WikiLeaks y mi hroe, Julian Assange, educarn al pueblo estadounidense pronto", dijo, utilizando la etiqueta, "#LockHerUp" (#Encirrenla). "Se acerca una carga explosiva", predijo. Y dos das ms tarde, as ocurri: WikiLeaks publica su primer lote de mensajes de correo electrnico de Podesta. La publicacin de los correos electrnicos de John Podesta continu despus producindose a diario hasta las elecciones.

AMY GOODMAN : Este es el asesor de Trump, Roger Stone, hablando el 8 de agosto. REPORTERO : Bien, en relacin a la sorpresa de octubre, cul sera su previsin al respecto, dado lo que Julian Assange ha dado a entender que va a hacer?

ROGER STONE : Bueno, podra ser cualquier cosa. De hecho, me he comunicado con Assange. Creo que el prximo tramo de los documentos que publique estn relacionados con la Fundacin Clinton. Sin embargo, no se sabe lo que puede ser la sorpresa de octubre.

AMY GOODMAN : Ese era Roger Stone hablando el 8 de agosto en el condado de Broward, Florida. Podra usted, Julian, dar una respuesta sustancial a lo que estn diciendo, y explicar cul es su relacin con Roger Stone?

JULIAN ASSANGE : Bueno, yo no quiero hacer apologa de esta gente pero, de verdad, la poltica de partidos estadounidense es algo de lo que todos se deberan alejar: el establecimiento de estas dos polaridades por parte de diferentes lites que luego succionan toda la energa poltica en el pas. Bueno, pero podemos hablar un poco ms adelante acerca de lo que ha sucedido con el gobierno de Trump y con este proceso fascinante que hemos estado viendo acerca de cuntos das tarda el sector de la seguridad en digerir a un presidente. Parece que la respuesta es algo as como 75 das. Respecto a Roger Stone, nunca me he comunicado con ese tipo, y l nunca se ha comunicado conmigo, excepto recientemente para decir: "Qu haces diciendo que nos hemos comunicado? Por favor, explcate, porque, de acuerdo a nuestros registros, no lo hemos hecho". l se ha insertado a s mismo brillantemente en esta ecuacin. Ahora, recordemos que Stone fue expulsado en 2015 de la campaa de Trump. Cuando WikiLeaks estaba ocupado con sus publicaciones que exponen la intromisin en el proceso de las primarias en el comit demcrata, eso fue lo ms grande en el radar poltico de ese perodo de tiempo. Y as, Stone, que no tena cabida en ningn sitio, decidi sugerir que tena contacto con nosotros. Pero analicemos sus predicciones. Predijo que nuestras publicaciones iban a ser acerca de la Fundacin Clinton. Estaba equivocado. Todas sus otras predicciones, a pesar de ser exactas, son declaraciones que nosotros hicimos pblicas. Dijimos que tenamos informacin sobre Hillary Clinton y que la bamos a publicar. Por lo tanto, cuando escuchamos a Adam Schiff comentando que Roger Stone dijo que las publicaciones de WikiLeaks iban a producirse, nosotros dijimos en entrevistas de televisin que tenamos publicaciones acerca de Hillary Clinton en camino. Stone predijo que bamos a publicarlas el 4 de octubre. Nosotros no publicamos el 4 de octubre. Ese da era nuestro 10 aniversario, etc. Literalmente, no existen predicciones que l haya hecho en relacin a nosotros que se hayan hecho realidad, fuera de las que eran pblicas. Por lo tanto, creo que es preciso admirar el descaro de la forma en que ha jugado dentro de sus deseos demcratas para ver una conexin, y cmo lo ha aprovechado con el fin de vender sus libros y con el fin de ganar protagonismo: es impresionante. l simplemente pone a disposicin un trozo de cebo que l cree que la prensa alineada con los demcratas picar servilmente y pone el gancho en su boca.

AMY GOODMAN : Julian, vamos a hacer una pausa.

JULIAN ASSANGE : Porque le conviene a l.

AMY GOODMAN : Pero vamos retomar esta conversacin. Julian Assange, fundador y editor jefe de WikiLeaks, nos habla desde el interior de la embajada de Ecuador en Londres, donde ha permanecido encerrado desde hace casi cinco aos. Esto es Democracy Now! Volveremos con Julian en un momento.

Traducido por Carolina Flrez. Editado por Igor Moreno y Democracy Now! en Espaol.

Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/4/10/a_new_mccarthyism_julian_assange_accuses