Una Kelly es la Kelimpia en un hotel, pero tambin la que sabe que el cliente de la 405 prefiere jabn en vez de gel, la que te proporciona una manta, la que hace un pico al papel higinico para que hasta eso deje de ser corriente. Mujeres con un trabajo poco valorado y hasta hace no tanto, invisibles.

Sus manos curtidas manejan las sbanas como crupieres, aunque no sabis la guerra que dan 30 camas diarias, porque las sbanas no siempre vienen aptas. Su punto dbil es la espalda... de tanto doblarla. El dolor, las lesiones, las dificultades sociales y los efectos secundarios de la automedicacin hacen un tour todo incluido por su cuerpo.

Antes de las reformas laborales, las camareras de pisos suponan el 30% de las plantillas de un hotel, pero ahora, y a pesar de los clarines macroeconmicos, la externalizacin, discriminacin, explotacin y precariedad, son las reinas del baile por decreto y danzan por la pista estrellndose un 40% a la baja en nuestros salarios: ms sobrecarga de trabajo, menos salud laboral, fraudes de cotizacin, horas extra no retribuidas, contratos parcialesY todo sin cinturn, porque con la ley de PRL y los estudios de ergonoma se han hecho una capa torera.

La Asociacin Independiente Las Kellys laskellys.org partimos de redes y apoyo mutuo entre nosotras y con otros colectivos en Lanzarote, Fuerteventura, Mallorca, Cdiz, Benidorm, Barcelona, Madrid, La Rioja, pero nuestras acciones son comunes: charlas, inspecciones, concentraciones, denuncias, mutuas, reivindicaciones, instituciones, etc. No tenemos lazos polticos ni sindicales, si bien hay afinidad y participacin con los minoritarios, porque respetan nuestra identidad.

Los sindicatos mayoritarios se han institucionalizado y la negociacin parece una partida de mus, y aunque los trabajadores hemos descuidado la lucha de clase, si hay tantos conflictos abiertos y estamos mal, ser porque algo falla... Por ejemplo, si la Ley de Coordinacin de Actividades Empresariales es una obligacin legal para que dos empresas de un mismo centro cumplan la normativa en materia de prevencin de riesgos, por qu los comits de los hoteles externalizados no intervienen activamente para que se cumpla? Por qu se invierte el proceso y las externalizaciones se firman con sigilo y se cuestionan despus? Por qu los sindicatos mayoritarios reciben dinero por cada empleado que firma un ERE?

Nuestra sociedad ha cambiado pero el modelo sindical, no, y los empresarios y legisladores son estrategas Que lo hagan ellos, indigna pero no decepciona tanto. No s si me explico.

ngela Muoz, del grupo territorial Las Kellys Madrid.

