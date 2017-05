Toma hostia!, de Yassin Serawan

Tras un tiempo de ausencia, que no de pausa porque a l la inspiracin le pilla siempre trabajando, Yassin Serawan, cuyo trabajo anterior ya reseamos, vuelve a escena con su Toma hostia! (y el posesivo est bien puesto, porque l escribe, l dirige y l acta, acompaado por un elenco brillante). Ahora bien: hablar de Toma hostia! sin destripar su contenido requiere moverse entre la analoga y la paradoja; perdneme el lector, por tanto, si me pongo oscuro.

Cabra decir, para empezar, que si existen los universos paralelos, como existen todos los entes de ficcin (porque hablamos de ellos) aunque no sean reales, tambin han de existir los universos secantes. Los universos que, divergiendo en prcticamente todo, guardan entre s un vnculo, un lazo, un instante. Pues Toma hostia! lo que nos presenta es un universo secante con el nuestro. Un universo en el cual nos reconocemos y que al mismo tiempo nos extraa. Una realidad alternativa en la que los personajes hacen, presente de indicativo, lo que nosotros conjugamos en modo condicional perfecto: donde nosotros, a posteriori, decimos que habramos dado una hostia, los personajes de esta obra de teatro la dan. Y punto. Una hostia o un beso. O las dos cosas, porque los maderos tambin (se) aman, y los amantes tambin se odian, o se ponen los cuernos.

Toma hostia! nos muestra un universo secante hecho de universos secantes. De vidas que se cruzan un instante. De vidas que, por suerte para sus protagonistas, no se tocan demasiado: se trata de un mundo en el que la lnea que separa la caricia del bofetn es todava ms fina que en el nuestro.

Esto me lleva a mi segunda aproximacin a la obra de Serawan, que es la idea del tejido. La trama de Toma hostia! se reduce a la trama de hilos que contiene. Es un texto al que se le ven, intencionalmente, las costuras. No porque est inacabado o sea imperfecto, sino porque est hecho de preciosos retales que no podan caer en el olvido y que estaban condenados a entenderse. Toma hostia! es como un mueco de trapo hecho de jirones, botones y alfileres; un mueco que sonre, s, pero tiene la boca cosida. Serawan de hecho salpimenta la obra con (auto)referencias que cumplen la funcin de hilos visibles, si no sueltos. El espectador encontrar reflexiones sarcsticas sobre la perra vida del actor, y si vio Cuento para adultos se reencontrar con viejos conocidos.

La tercera aproximacin es Shakespeare. Al fin y al cabo, y perdn por la hiprbole, a ambos los distingue poco ms que una inicial. Toma hostia! es una obra habitada, desde la primera escena, por el crimen y la locura, y el espectador queda ante ella en evidencia. Como Claudio al ver la funcin que recrea su propio crimen. Ahora bien, Serawan no nos recrimina nuestras bajas pasiones, sino que abre generosamente ante nosotros un espacio en el que celebrarlas. Por lo tanto, el espectador no se levanta, como Claudio, al ver el crimen, sino que lo celebra y lo aprovecha. Goza en la ficcin lo que no puede permitirse en su da a da, y deseara quedarse eternamente en la funcin. Poco ms puede pedir un espectador, y nada mejor puede ofrecer un comediante.

Puestos a pedir, eso s, yo le dira a Yassin que no nos deje con lo puesto, que siga desarrollando ese universo secante con el nuestro. Que si en Cuento para adultos ya nos cont algo ms de la vida del doctor con ganas de bailar, en montajes posteriores nos cuente ms de esas dos hermanas ms locas que dos maracas, de los amantes bandidos con placa, de la peluquera que slo bebe lambrusco, de los romances secretos de esa familia pudiente e impdica.

Toma hostia!, de Yassin Serawan. En los teatros Luchana de Madrid hasta el 26 de Mayo. Funcin los viernes a las 22:15.





