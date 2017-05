Los inicios de la Presidencia Macron

Emmanuel Macron ha sido elegido con una amplia mayora de los votosel 7 de mayo. Con el 66% de los votantes obtiene un resultado impresionante, aunque engaoso. El gran nmero de abstenciones y votos en blanco o nulos reduce su resultado al 43% de losEste nivel ha de ser comparado con el obtenido en 2002 por Jacques Chirac en una eleccin presidencial en la que en la segunda vuelta haba tambin un candidato del Frente Nacional. En esa ocasin tan especial, Jacques Chirac obtuvo los votos del 62% de losLa brecha de 19 puntos que se ha abierto en 15 aos, entre la eleccin de Jacques Chirac y la de Emmanuel Macron, es muy significativa. Muestra que ha habido ms un voto por defecto; las encuestas, que deben tomarse con cautela, indican que solo el 43% de las personas que han optado por votar a Macron aprueban su programa.

El xito de Emmanuel Macron bien puede parecer solo un trampantojo. El apoyo casi unnime de la prensa, de los principales medios de comunicacin que se han comprometido con notable indecencia detrs de este candidato, no ha bastado por lo tanto para que encontrase un nivel mnimo que se correspondiera con el de Jacques Chirac. Los 19 puntos que le han faltado dicen mucho acerca de la ira que sienten los franceses, una ira ampliamente expresada a lo largo de esta campaa.

Durante los festejos organizados para anunciar los resultados, con una escenificacin tan estudiada y desprovista de espontaneidad que incluso los periodistas de los principales canales de televisin as lo subrayaron, se asisti a la puesta en escena de una doble contradiccin que bien podra ser la de la Presidencia de Macron.

La primera contradiccin fue presentar al elegido como un hombre solo, libre de cualquier vnculo, como quera darlo a entender su recorrido en solitario hacia el escenario del Louvre, cuando en realidad su candidatura es una enorme empresa de reciclaje de polticos fracasados o en final de trayecto del PS, del centro, pero tambin de la derecha. La segunda fue entre el tono abiertamente europeo de la escenificacin del Carrusel del Louvre y el discurso pronunciado por Emmanuel Macron en la tribuna, un discurso en el que Francia estuvo ampliamente presente. Expres incluso lo que ya haba dicho en televisiones extranjeras pero se haba callado en Francia: que quera refundar Europa.

Sin embargo cualquier proyecto de cambio de las instituciones de la Unin Europea, ya que desde un punto de vista poltico e institucional- Europa no existe, pasa necesariamente por una confrontacin explcita con Alemania. Emmanuel Macron tendr que elegir entre una preferencia francesa o una europea. Si quiere combinar las dos y no elegir, se pondr en manos de Berln y mostrar a todos que su supuesta voluntad de refundar Europa no era ms que la mscara de la sumisin, intencionada o sufrida.

La derrota de Marine Le Pen es indiscutible. Lo es tanto ms que en los primeros das de la campaa de la segunda vuelta de la eleccin presidencial se produjo una dinmica que mostraba que las intenciones de voto pasaban, en los sondeos, del 38% al 42%. Esta dinmica se rompi debido en gran parte a su campaa. Si pas del 42% al 34% no puede sino culparse a s misma. Las ambigedades y confusiones de su campaa han tenido como efecto un autntico hundimiento de la misma que no se sabe si fue fruto de la incompetencia y de elecciones errneas o del mismo diseo de campaa.

La campaa electoral de las legislativas que comienza ver enfrentarse a los cuatro partidos que ahora dominan la poltica francesa. El de Emmanuel Macron aspira a la mayora absoluta de los escaos. Sin embargo este no parece ser el deseo de los franceses, que no han enviado ese mensaje a travs de las urnas. Teniendo en cuenta el modo de escrutinio tradicional en Francia, ser ms importante que nunca que los partidos aclaren sus posiciones. Los partidarios de Jean-Luc Mlenchon pueden esperar obtener buenos resultados. Pero se enfrentan a dificultades considerables debido al sistema de votacin. Habr que tener cuidado de que esta eleccin no permita recuperar el control a partidos fracasados, ni desemboque en que le sean concedidos todos los poderes a Emmanuel Macron.





Texto publicado en el blog de J. Sapir la Russie et lEurope y traducido por Vctor Ros para El Viejo Topo

