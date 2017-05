La bsqueda, el hallazgo y la recuperacin de los cuadros de la galera de Dresde por parte del ejrcito sovitico

El brindis de Rembrandt por la victoria del Ejrcito Rojo

La ciudad alemana de Dresde atestigua en el siglo XVIII la construccin de un edificio de estilo barroco al que dan en llamar el. Destinado inicialmente a servir de invernadero y de marco fastuoso para los grandes festejos y celebraciones de la realeza sajona, es completado en el siglo XIX con nuevas construcciones que servirn para albergar la coleccin de pintura que los prncipes de Sajonia iran adquiriendo en el transcurso de los aos. Una importante pinacoteca con obras de los grandes maestros de la pintura europea como Tiziano, Rubens, Rembrandt, Velzquez, Rafael se encontrar entre los fondos de la Galera llegado el siglo XX.A mediados del mes de febrero de 1945, en el curso de la II Guerra Mundial, sin ninguna necesidad de orden estratgico que lo justificara, 1500 aparatos de la aviacin anglo-americana, en sucesivas oleadas, primero con bombas de demolicin y posteriormente con fsforo vivo, redujeron Dresde a cenizas. Sorprende la sistemtica saa con la que se llev a cabo la operacin sin ser la ciudad un centro de industrias blicas ni de comunicaciones de importancia. La zona este, la parte nueva, en la que se asentaban algunos cuarteles y algunas fbricas, fue curiosamente la menos daada. La parte oeste o zona antigua, la que concentraba la arquitectura histrica, separada de la anterior por la cinta del ro, fue la ms afectada. Iglesias, teatros, monumentos, lo que haba dado a Dresde el sobrenombre de la Florencia del Elba, desapareca junto a decenas de miles de habitantes, 300.000 personas, segn algunos clculos.Meses despus, la maana del 8 de mayo de 1945, mientras las tropas del primer Frenteucraniano al mando del mariscal sovitico Ivn Stepanovich Konev penetraban en Dresde a travs de sus restos calcinados, en Karlshort, localidad al sureste de Berln, se ultimaban los preparativos de la sala donde al filo de la media noche tendra lugar la firma del acta de rendicin incondicional de Alemania. Minutos antes, anticipando la celebracin a la rbrica capituladora, soldados del Ejrcito Rojo, desde el Bltico hasta los Alpes austriacos, iluminaran el cielo con millones de balas trazadoras, simbolizando el triunfo de la luz sobre las tinieblas, el fin de la negra y oscura noche del fascismo.Aunque la guerra estaba tocando a su fin, algunas de las unidades que haban accedido a Dresde esa maana y con los motores an calientes de los tanques, viraban hacia el sur en direccin a Praga, donde los ltimos reductos de resistencia del general de la Werchmacht Ferdinand Schrner se negaban a capitular, con la esperanza de ganar tiempo y hacerlo ante los norteamericanos; y en la misma Dresde an esperaba su desenlace un importante acontecimiento, la localizacin del patrimonio artstico desaparecido de la Galera. Dnde se encontraba ahora, qu haba sido de ese valiossimo legado?No voy a atribuirme ninguna iniciativa especial en las bsquedas de la Galera de Dresde dice Ivn S. Konev en sus Memorias- pero cuanta atencin pude dedicar a este asunto se la prest. El pintor Leonid Naumovich Rabnovich, teniente al mando de la brigada de recuperacin, al cual le subordin para las pesquisas un comando especial y le agregu personas experimentadas de los organismos de informacin que pudieran serle tiles, empe energa e ingenio, desenmaraando la madeja y ensanchando el campo de sus investigacionesRabnovich, con el sobrenombre de Leonid Volinski y bajo el ttulo, nos ofrece no solo el relato detallado y preciso de aquella bsqueda, destacando los valores y las cualidades morales de aquellos sencillos combatientes, en un declarado homenaje a los soldados y oficiales del batalln que devolvieron a la cultura el tesoro pictrico de Dresde, sino tambin ilustrados comentarios sobre las obras halladas y sus autores, desplegando gran amplitud de conocimientos histrico-artsticos, gran respeto por la herencia cultural del pasado y un profundo humanismo.Cuando aquella soleada maana del 8 de mayo de 1945 la brigada accedi por vez primera a la explanada del, no encontr ms que un montn de ruinas calcinadas. Nada se haba salvado de aquella bella edificacin pese a que, con su perfil tan caracterstico dice Volinski- no poda ofrecer duda a quienes estaban sentados junto a los visores de bombardeo de las fortalezas volantes.El 24 de enero de 1945 -nos pone en antecedentes nuestro autor- despus del inicio de la gran ofensiva de invierno del Ejrcito Sovitico, los museos de Dresde haban aparecido con el letrero dey los funcionarios haban sido alejados; por la noche, destacamentos de las Waffen-SS acordonaban los barrios aledaos y llegaban grandes camiones. Confusamente se hablaba de la "Operacin M', dislocacin secreta de los valores culturales, cuyo propsito final quedaba a la espera del desarrollo ulterior de los acontecimientos militares. Tal vez el gran portazo si las cosas se ponan excesivamente feas, como haba anunciado el Ministro Goebbles; o un desenlace con tintes apocalpticos a tono con el anunciado por Mutschmann, el Gauleiterde Sajonia: los rusos encontrarn aqu la muerte, el hambre y las ratas.Las primeras indagaciones para la bsqueda y localizacin de los cuadros nos narra Volinski-, conducen al grupo a la Academia de las Artes de Dresde, en lo alto de una colina sobre la ciudad. En la oquedad tapiada y minada con explosivos de sus stanos y dentro de un escritorio de oficina repleto de fichas de archivo, oculto en el fondo de uno de sus cajones, hallan el dibujo a mano con el trazo de una serie de puntos acompaados de sus correspondientes iniciales. Sobrepuesto al mapa de campaa, la larga y sinuosa cinta negra representada en el dibujo pareca asemejarse al curso del ro y los puntos destacados con iniciales, lugares de localizacin, relata.Siguiendo el mapa mudo y a 32 km al sur de Dresde, dan con el primer escondite: la hendidura rocosa de una antigua cantera abandonada y el hallazgo de ms de doscientos cuadros, algunos dentro de un vagn de ferrocarril de mercancas y otros tirados a lo largo de las paredes ptreas del socavn. De entre ellos,de Rembrandt, donde la joven esposa sentada sobre las rodillas del pintor, vueltos sus rostros felices hacia nosotros quiere interpretar Volinski- desde el fondo de los siglos alzan su copa para saludar la victoria de la luz sobre las tinieblas";(Rembrandt);(Giorgione);(Jos Ribera);(Rubens) y numerosos cuadros de los conocidos como holandeses menores, contemporneos de Rembrandt, pintados sobre madera, "deteriorados por la humedad en este sepulcro de piedra", se lamenta nuestro hroe.Envuelta en un cajn de madera adherido a las paredes del vagn hallaron tambin la considerada como la joya de la Galera de Dresde,. Pintada por Rafael en el siglo XVI, haba presidido el altar mayor de la capilla del monasterio benedictino de San Sixto en Piacenza (Italia) durante ms de doscientos aos hasta que en 1754 fue vendida a la Galera para paliar la penuria de los monjes.Al relato de su hallazgo y de la admiracin artstica que causa en los presentes, se suma el comentario de Volinski sobre la singularidad de la obra, comentario que cobra significacin al calor del momento histrico que se est viviendo de derrota del fascismo:En das posteriores, la bsqueda, siguiendo el recorrido de los puntos sealados en el mapa mudo, les conducir a los escondites de diversos lugares de la regin de Dresde con condiciones de almacenamiento igual de dainas y perjudiciales para la conservacin de los cuadros que en la primera localizacin y con un acceso en algunos casos minado con explosivos: el desvn caldeado y sofocante de las torres del castillo de Weesenstein cercano a la localidad de Pirna; la fra y oscura casamata de la fortaleza de Knigstein; el galpn de madera de una granja abandonada en la aldea de Barnitz; el castillo semiderruido de la localidad de Dbeln; una antigua cantera de cal, cercana a la localidad de Marienberg, sobre cuyas paredes chorreantes de agua o tirados por el suelo se hallaban montones y montones de cuadrosEn estos nuevos escondites se encontraron cuadros, muchos de ellos deteriorados, como el retrato de, Intendente de caza del rey, pintado por Velzquez; tambin de Velzquez un retrato del Conde Olivares, distinto del que se halla en el Museo del Prado de Madrid; lienzos de Giuseppe Mara Crespi, Guido Reni, Anbal Carracci, Carlo Dolci, Luca Giordano, Rubens, Jan Vermeer,de Tiziano; obras de pintores al pastel como el alemn Anton Rafael Mengs, el francs Maurice Quentin de La Tour, tambin las pinturas al pastel de una de las primeras mujeres artistas, la veneciana Rosalba Carriera o el suizo Jean-Etienne Liotard y su clebre cuadro, una obra muy querida de la Galera;de Rubens, obras de Van Dyck, de Hans Holbein, de Antonio Alleri llamado el Correggio, y un largo etctera.Adems de Rabnovich, tuvo especial protagonismo en la recuperacin de la Galera la especialista en arte Natalia Ivanovna Sokolova. Descrita por el mariscal Konev como una mujer enrgica, esta especialista en restauracin de cuadros se incorpor al equipo de bsqueda y posteriormente, junto con el resto de especialistas en restauracin, acompaara el convoy de 28 vagones que por va frrea transportaran 1240 obras a Mosc, donde durante diez aos se sometieron a un trabajo de restauracin. Tras la conclusin de esta tarea, se organiz en la capital sovitica una exposicin de despedida y en 1955 fueron entregados a la Repblica Democrtica Alemana. Nombrada ciudadana de honor de la ciudad de Dresde, acuda todos los aos a visitar la Galera. La tarea de Sokolova fue siempre la lucha incesante a favor de la cultura y el arte al servicio de la paz.Similar consideracin le mereca a Volinski-Rabnovich el papel del arte y la cultura, cuando al rememorar en su relato el momento del primer hallazgo, declar:Cuando la amenaza del fascismo se cierne de nuevo sobre los pueblos europeos, la conmemoracin de su derrota el 9 de mayo de 1945 es un ejercicio de memoria y una hermosa leccin para toda la humanidad.1. Frente es un tipo de agrupacin militar compuesto por un grupo de Ejrcitos, constituido cada uno a su vez por cuerpos de ejrcito y estos a su vez por divisiones, etc.2., Mariscal Ivn S. Konev. Editorial Progreso. Mosc3., Leonid Volinski. Editorial Arte y Literatura. Ciudad de La Habana, 19894. Lder de zona en el Partido Nazi.5. http://goo.gl/p0pcEx

Fuente: http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=7010