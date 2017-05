Mocin de censura

Pasemos a la ofensiva con todas las consecuencias

Manifiesto por el Socialismo

La nueva oleada de escndalos que salpican al PP, desde Murcia a Madrid, ha sido el desencadenante de la presentacin de una mocin de censura al Gobierno que encabeza Mariano Rajoy, por parte de Unidos Podemos. Acabar con el gobierno del PP es una necesidad vital para clase trabajadora y los sectores ms humildes de la sociedad. Pero, si emprendemos ese camino, debemos hacerlo con todas las consecuencias. No basta con decir no a Rajoy, hemos de explicar qu queremos y cmo podemos conseguirlo, aprovechando la mocin de censura para ganar el apoyo de la clase trabajadora.

A ojos de todo el que quiera ver est quedando en evidencia como un extenso nmero de altos cargos de la derecha estn acusados de saquear el erario pblico y como el PP llega a ser capaz de manejar el aparato judicial para tratar de salir impune de ello.

Izquierda Unida no puede limitarse a seguir las iniciativas de Podemos, sino que debe plantear un enfoque de clase para esta lucha. La corrupcin es la guinda del pastel, la expresin ms insultante de un sistema que utiliza las instituciones en beneficio de las grandes empresas, a costa de explotar cada vez ms a la mayora de la poblacin. Hay que aprovechar estos hechos para elevar la conciencia de la necesidad de cambiar el sistema capitalista y el rgimen poltico que lo defiende.

El sindicato de inspectores fiscales (gestha) recientemente denunciaba que un 47% de los trabajadores gana menos de 1.000 euros al mes. Pero lo ms relevante, es que gracias al empobrecimiento de la mayora se enriquece una minora. Los salarios ms altos, los de 136.502 directivos, suponen exactamente lo mismo que el de los 5.754.174 de trabajadores con sueldos ms bajos. Y todava hay quien niega la existencia de las clases sociales y el conflicto latente entre ellas! Este es el medio en el que prospera la corrupcin.

Sin movilizacin no se puede ganar

Si limitamos esta batalla al Parlamento reducimos drsticamente las posibilidades de ganarla. Ya estamos comprobando en los ayuntamientos del cambio, como las instituciones actuales estn hechas a medida del capitalismo y de la lite que nos gobierna. La operacin Lezo est mostrando el dominio que la clase dominante tiene de la judicatura. Revelan su carcter de clase. Un fenmeno que viene agravado por la continuidad que tuvieron las instituciones franquistas y el actual aparato del Estado. Para la izquierda, gobernar es una carrera de obstculos que slo podremos vencer con la movilizacin masiva.

Por eso, esta mocin de censura debera plantearse con tiempo suficiente y en el marco de un plan de lucha coordinado con los sindicatos de clase y los movimientos sociales de la izquierda. Las direcciones de CCOO y UGT han dado su respaldo a la presentacin de una mocin de censura. Es un sntoma ms de lo evidente: la poltica de pacto social hace aguas por todas partes. La patronal y el PP no ponen sobre la mesa nada que pueda suponer una mejora real de las condiciones de vida y de trabajo de la clase asalariada: unos presupuestos regresivos y el mantenimiento de los recortes de derechos laborales (y la seguridad de que los profundizarn) nos indican que slo la movilizacin puede cambiar esta situacin.

Es necesario hacer una propuesta pblica a las direcciones sindicales para impulsar conjuntamente un proceso de luchas que empiece con manifestaciones pero que nos lleve a una huelga general. Y en ese contexto, la mocin de censura encaja como un guante. La lucha sindical y poltica no viven en dos mundos separados, son dos caras de la misma moneda. Hay que pelear por un reparto ms justo de la renta, pero no basta con combatir los sntomas, debemos enfrentarnos a la raz del problema: un sistema social desastroso, el capitalismo, y un rgimen poltico hecho a su medida. Ambos debemos cambiar si queremos pan, techo, trabajo y dignidad para todo el mundo.

La crisis del PSOE

Ante lo que est sucediendo en el PSOE, una fuerza como Unidos Podemos no puede permanecer neutral. No nos da igual quin gane en esta lucha. No debemos ocultar nuestras diferencias, pero tras la candidatura de Pedro Snchez se expresa un sector muy amplio de la militancia socialista que desea un giro a la izquierda claro. Su victoria sera como agua de mayo para el conjunto de la izquierda en el Estado espaol.

Desde nuestras filas, debemos animar a los militantes socialistas a pelear por transformar su organizacin de arriba abajo para que sta se sume a la lucha contra el PP con todas las consecuencias. Y, para eso, deben derrotar al viejo aparato del partido que representa Susana Daz. Los que se abstuvieron para que gobernara el PP antes que buscar un acuerdo con Unidos Podemos para formar un gobierno que, al menos, derogara las leyes reaccionarias del PP, no van a ayudarnos a derrotar a Mariano Rajoy.

Una victoria de Pedro Snchez abrira una situacin mucho ms favorable para la lucha contra el PP. Es un escenario que la propia burguesa y el aparato del PSOE temen. Una amplia movilizacin de la clase trabajadora, tambin contribuira a impulsar esos cambios en el PSOE.

Lo que se haya podido hacer en el pasado no debe ser un obstculo para unir ahora las fuerzas para derrotar al PP. Los dirigentes del PSOE deberan estar preocupados, no por lo que hace Unidos Podemos, sino por derrotar al PP.

Pedro Snchez ha manifestado que no apoyar la mocin de censura de Pablo Iglesias, pero que no descarta presentar una si gana las primarias. Eso lo sabremos pronto, el 21 de mayo. Deberamos aceptar el reto, y decir abiertamente que, si lo hace, cuente con el apoyo de Unidos Podemos. Y proponerle un plan de lucha global. Seguro que muchos militantes socialistas veran esa postura con una enorme simpata.

Cul es la alternativa?

No es inevitable que la pobreza y la desigualdad crezcan, que los trabajadores y trabajadoras sean cada vez ms explotados. Necesitamos echar al PP del gobierno y levantar una alternativa unitaria que conquiste una mayora fuerte en las instituciones y se apoye en la movilizacin consciente y organizada de la clase trabajadora. El programa es muy claro:

Derogar las leyes que recortan los derechos laborales y democrticos. Fin del empleo basura y de las leyes que amordazan nuestros derechos.

Derogar las leyes que ahogan la financiacin de los Ayuntamientos y Comunidades.

Aprobar un subsidio de desempleo equivalente al SMI para todos los parados mientras no consigan encontrar un puesto de trabajo.

Aprobar un SMI digno, el que establece la Carta Social Europea: de forma inmediata a 850 euros mensuales y a 1.000 en el plazo de un ao.

Una jornada laboral de 35 horas semanales, sin reduccin salarial, para que el reparto de la riqueza empiece desde el mismo puesto de trabajo.

Aprobar un nuevo presupuesto que blinde el gasto en Educacin y Sanidad pblica, y en la dependencia, que responda a las necesidades reales que existen y acabe con la transferencia de dinero pblico a la empresa privada. Para ello aprobara una reforma fiscal que realmente hiciera que pagasen ms los que ms tienen, nica forma de financiar esas medidas.

Autorizar a Catalunya a realizar una consulta democrtica en base al artculo 92 de la Constitucin.

Cambiar la ley electoral para que sea estrictamente proporcional, y acabe con una ley electoral hecha para primar a los partidos del sistema-rgimen.

Hay recursos ms que suficientes para aplicar esas medidas. La cuestin es quin controla las grandes fuerzas productivas: una minora cada vez ms rica o la mayora de la sociedad. Un gobierno de izquierdas no podr limitarse a una reforma fiscal, sino que deber socializar las grandes fuerzas productivas para hacer posible una gestin democrtica de las mismas, desde la Banca a las grandes compaas energticas. Necesitaremos unas nuevas relaciones de propiedad y unas nuevas instituciones, plenamente democrticas, que representen realmente a la mayora, y no que acten como un muro ante sus reivindicaciones. En otras palabras, necesitaremos abrir el camino a una revolucin democrtica y socialista.

Fuente: http://www.porelsocialismo.net/mocion-de-censura-pasemos-a-la-ofensiva-con-todas-las-consecuencias/