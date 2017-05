A medida que avanza el debate pblico acerca del alquiler de vientres para la maternidad sobrevenida, van emergiendo los distintos intereses que subyacen en los argumentarios de lobbies poderosos, quienes, conscientes de lo que hay en juego, arengan a la ciudadana a sostener encendidas discusiones a favor de la regulacin de estas prcticas.Y hay que decir que, en general, la ciudadana no acaba de ver claro por qu muchas feministas nos posicionamos en contra de la regulacin del alquiler de vientres; por eso, ltimamente, me veo con frecuencia envuelta en debates de este orden vindome obligada a desmontar dialcticamente desde el principio la idea de que esta prctica es inocua y que, por lo tanto, no perjudica a nadie.Y all me lanzo, una y otra vez a recordar a mujeres y hombres, progresistas y no tanto, que el cuerpo de las mujeres no puede legalmente convertirse en una incubadora para crear maternidades en quienes no son madres. Recurro tambin a la de idea de hijas o hijos, que, ya adolescentes, preguntarn por una madre a la que una dudosa legalidad hizo desaparecer con el tero ensangrentado y un puado de euros en el bolsillo.En general, a mis interlocutores les parece un mal menor, ya que por encima de esas pequeeces (mujeres con secuelas fsicas y psicolgicas de por vida a consecuencia de los embarazos retribuidos) se alza la libertad, se alza el noble deseo laureado de tener hijos propios, como si la paternidad clsica no generara la propiedad identitaria de los hijos.Y como estas diatribas impuestas surgen siempre en animadas comidas de fin de semana, me dejo para el postre y hasta para la siesta, las siguientes reflexiones: Acaso no son propios los hijos nacidos de una madre que ejerce su voluntad de serlo y que ejerce su derecho a la maternidad a lo largo de toda la menor edad del hijo?Las palabras traicionan, porque los que hablan de tener hijos de propios, no se refieren a los nacidos de la reaccin qumica de un material biolgico; se refieren a hijos exclusivos, en los que la figura materna carecer por completo de derechos sobre el hijo. Aqu hijo exclusivo quiere decir que a pesar de que s hay una mujer, y es fundamental en el proceso reproductivo, esta no tiene derecho alguno sobre el resultado. (Ni derechos de autora tiene!)En definitiva, que si por ficcin legal se convierte a la mujer en mero objeto instrumental en la funcin reproductiva, esta va a carecer por completo de derechos sobre los nacidos bajo esta regulacin, y esto no es bueno para las mujeres, ni para los hombres, ni para los nios, ni para crear un mundo ms igualitario y ms justo. Y cuando los derechos de las mujeres gestantes sobre los hijos desaparecen, sabes t a dnde van? En el momento actual no se trata de imaginar para el futuro la dulce imagen de una parejita gay acunando al beb recin nacido de un vientre annimo y sin derechos.Ms all de la tierna imagen citada, con una hipottica regulacin del alquiler ventral, en la imagen del futuro habr tambin un anuncio publicitario que dir con voz suave (a la parejita o a la modelo que no quiere desfigurar su estilizada figura) que la maternidad es posible sin complicarse con molestas terceras (madres gestantes) que reclamen ahora o luego derechos sobre sus hijos.Tambin en ese futuro hipottico, la pgina web de la clnica en la que la prctica se llevar a cabo contendr una pestaa en la que dir: trabaja con nosotros. Y ah, pincharn muchas mujeres cuando no puedan pagar la hipoteca, cuando no tengan trabajo ellas o sus compaeros, cuando las dificultades econmicas acucieny lo que es peor, cuando se vean compelidas por cualquier causa a acatar la autoridad que alguien ejerza o pueda llegar a ejercer sobre ellas.Y lo harnpor voluntad propia? El acto de supuesta voluntad tendr lugar siempre entre mujeres pobres y sin recursos, o con graves problemas sociales. Dudo que alguna vez mujeres ricas y poderosas se presten a alquilar sus vientres.La mujer, la madre gestante, desaparecer legamente (por decisin propia, claro!) y en consecuencia desaparecer la parte del poder natural que representa, ya que habr perdido el derecho a participar en la crianza y educacin del menor y en su desarrollo personal y social. Y aqu, disclpenme ustedes, yo veo una nueva manera de practicar la exclusin de la mujer de los centros de poder y de privarla drsticamente de los derechos derivados del acto biolgico de la maternidad -y esta es la paradoja- con su consentimiento?