"Estado Profundo" es ms de lo que se cree

Diario Por esto! (Mrida)

Hace algunos das escrib algo sobre el "Estado Profundo"ello movi a un buen amigo mo, el estadounidense nacido en CubaNelson P. Valds, profesor de la Universidad de Nuevo Mxico que haestudiado mucho el tema, a enviarme un comentario que aqu reproduzcoparcialmente para los lectores deEl Estado Profundo es mucho ms de lo que la gente cree o asume,enfatiza el profesor.El bipartidismo tradicional est en crisis. El partido demcratatradicional dej de existir desde la dcada de los 90. Los Clintonenterraron a aquel partido demcrata que estaba primordialmente basadoen los sindicatos. Desde tiempos de Nixon, los sindicatos fueronperdiendo poder poltico y econmico. Los Clinton aliaron el partidodemcrata a un sector capitalista relacionado con la industrializacinen el exterior () y se convirtieron en instrumentode sus finanzas, seguros y bienes races.Los republicanos respondan al gran capital industrial y a laexplotacin del petrleo en el oeste del pas y en el exterior. A estesector se le llamaba los "cowboys" porque casi todo el petrleoexplotado era de Luisiana, Texas y Arkansas o del exterior. En esostiempos el pas se estaba desindustrializando por efecto de unapoltica exacta, clara, y bien pensada de los republicanos paraquitarles a los demcratas su base social de trabajadoressindicalizados. Los demcratas estuvieron dispuestos a sacrificar labase social ya que pensaron que podan atraer a la mal llamada clasemedia urbana de profesionales que trabajaban por su cuenta (abogados,arquitectos, etc.). Ambos partidos tenan, por supuesto, una conexindirecta con el complejo militar-industrial y la industria delarmamento que aun mantienen. Esta es una industria diferente a la delautomvil, es una industria basada en contratos militares. Ambospartidos se aliaron a este sector.Trump aparece en la palestra porque ambos partidos haban colapsado.El tea party es una manifestacin de ese colapso y el desplome delpartido demcrata es otra. Supuestamente, Obama, deba movilizar asectores que forman parte de la llamada poltica de identidades oidentity politics. Es decir, sectores que en lugar de organizarse abase de la representacin de una clase social -algo que ninguno delos dos partidos desea hacer-, movilizan a la gente en base de sus maldefinidas identidades (mujer, negro, gay, etc.)Es este un fenmeno que se est dando en casi todo el mundo. Lapoltica basada en clase se ha deslizado hacia polticas definidas porla "identidad personal" que lleva hacia la construccin de lderes enbase al personalismo, algo que, segn Valds, no funciona.Pero al mismo tiempo aparece una industrializacin nueva, basada enlas nuevas tecnologas de la mal llamada informatizacin de lasociedad, que es en s la tecnologa del control directo del Estado,que lo abarca todo y por eso es totalizante y totalitario, mientrasque, para la poblacin, se enfatiza en la individualizacin.En realidad se trata de una sociedad masificada y altamente controladaen todos sus aspectos, resume el profesor.Por ejemplo, en casi todas las vas y en todos los semforos hay encada esquina entre 6 y 16 cmaras de televisin que filman y graban 24horas al da, todos los das. Hay, no menos de 50 millones de cmarasde trfico en todo el pas, y todas estn filmando 24 horas al da,guardando digitalmente todo lo registrado.A lo anterior se une lo que la poblacin le proporciona a lasinstituciones de la informacin sobre s misma. Facebook recibe de 1.8billones de personas informacin sobre s mismas, de lo que se enterany con quienes se conectan.Ahora comenzamos una nueva etapa, la delo internetde las cosas. La mayor parte de las personas no tiene idea de lo quees y lo que implica, pero significa un control sobre prcticamentetodas las actividades cotidianas de los seres humanos.Incluso cuando un elector va a votar y piensa que lo est haciendo ensecreto, el sistema est configurado electrnicamente de modo que elmecanismo revela por quien est votado en base al nmero del aparatoque recibe la hoja que usted marc, porque un escner ya detect loque marc el votante, lo proces y concaten.Por cierto -hace notar el profesor Nelson P. Valds-, ninguno de losgigantes capitalistas del Internet y de la industria de hardware tienesindicato! Los sindicatos se han opuesto a la revolucin de lascomputadoras porque saban que reemplazaran a los obreros. Esto lohan sabido Karl Marx y todos aquellos que han estudiado el tema. HastaPlatn escribi acerca de cmo en el espacio escultrico del Eutifrnlas estatuas de Ddalos reemplazaban a los humanos.El Estado Profundo existe pero hay que saber la profundidad a qu seencuentra, concluye el profesor Nelson P. Valds.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/