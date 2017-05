Lo primero que dijo despus de los agradecimientos fue: Libertad a Milagro Sala! y el estadio polideportivo de Humanidades de La Plata se vino abajo por la ovacin. As empez y as termin su exposicin con esa consigna la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien recibi ayer el Premio Rodolfo Walsh en la categora de presidentes latinoamericanos, que otorga la Facultad de Periodismo de La Plata.

Las paredes del estadio universitario estaban tapizadas con un gran retrato de Cristina Kirchner y con los carteles de las agrupaciones, en su mayora del kirchnerismo, desde La Cmpora hasta el Peronismo Militante, la Jauretche y la Walsh, que dirige el Centro de Estudiantes. Dilma era esperada en medio de cantitos y consignas.









La ex presidenta dilma Rousseff durante el acto de recogida del premio luciendo el pauelo que le entreg Hebe de Bonafini.

(imagen: Joaqun Salguero / Pgina 12)



En el escenario, acompaaron a Rousseff, la decana Florencia Saintout, el secretario ejecutivo de Clacso, Pablo Gentili, una ex ministra de la presidencia de Rousseff, Eleonora Minicucci, y Hebe de Bonafini. En la primera fila haba una delegacin de Madres de Plaza de Mayo con sus pauelos, y Rosa Schoenfeld, madre de Miguel Bru, estudiante de periodismo que fue torturado y asesinado en 1993 en la comisara 9 de La Plata.

Hebe le entreg un pauelo de las Madres a Dilma. Esto no es Ensenada ni es La Plata dijo, esto es el Dique, de esta zona soy yo y en este mismo lugar funcion un campo clandestino de detencin durante la dictadura. Pero Florencia puso el pie aqu y levant esta hermosura de Facultad. Hebe estaba emocionada, igual que Dilma, mientras el estadio aplauda. Como mis hijos sigui con un nudo en la garganta Dilma dio su vida, o casi la dio, en las mazmorras de Brasil para despus llegar a ser presidente y trabajar por su pueblo.

El pblico empez a gritar Fora Temer! Fora Temer! Hebe tom la frase: Pero no alcanza con decir fora Temer, hay que decir qu vamos a hacer para Fora Temer, igual que no alcanza con decir Fuera Macri, hay que decir cmo haremos para ese Fuera Macri.

Se proyect un video que volvi a emocionar a Dilma, donde estudiantes, artistas, trabajadores, feministas, jubilados y maestros entre los que estaban Estela de Carlotto, Hugo Yasky, Teresa Parodi y Sonia Alesso saludaban con afecto y respeto a la ex presidenta de Brasil. En otro video se haca un repaso de los premiados con anterioridad: Cristina Kirchner, Hugo Chvez, Rafael Correa, Evo Morales y Alvaro Garca Linera.

Este premio no es neutral empez Florencia Saintout, est del lado de los que luchan y no de los que lloran. Es un premio para los que, como usted, estn del lado de los humildes, es un premio para aquellos que no se arrodillan, para los que no claudican, lleva el nombre de Rodolfo Walsh y con l, el de los 30 mil queridos compaeros desaparecidos. La decana atac el proceso de destitucin que sufri Dilma Rousseff como esa farsa meditica que quiso hacer creer que 61 votos valen ms que 54 millones de votos.

Rousseff haba seguido con emocin las palabras de Bonafini y Saintout. Cuando se acerc al atril se seren. Hoy record toda mi vida. Cuando estaba en la crcel en los 70, sabamos que haba lucha aqu, en La Plata, porque una compaera que estaba prisionera haba estudiado aqu y nos deca que era un centro de lucha. Y de aqu es tambin una persona, que siempre me impresion y a la que yo calificara de extraordinaria lder latinoamericana, Cristina Kirchner. Y redoblaron las consignas y los bombos: Patria s, colonia, no!.

Rousseff haba agradecido a las personalidades presentes en el polideportivo, en especial al intendente de Ensenada, Mario Secco, que fue muy aplaudido. La ex presidenta brasilea record a las dictaduras implacables de los 70 en Amrica latina. En el tiempo, nuestra lucha se proyect en gobiernos populares en casi todo el continente, que demostraron que es posible crecer y desarrollar las economas elevando el nivel de vida de los pueblos. Y adems vimos que ramos una Patria Grande.

En esa lnea indic que los gobiernos populares, por fuera de los paradigmas del neoliberalismo, nos lanzamos a disminuir la desigualdad, en Brasil bajamos las privatizaciones, 50 millones de brasileos accedieron a la casa propia y 56 millones accedieron a programas de salud, sacamos 36 millones de brasileos de la pobreza extrema, amplificamos derechos de los trabajadores y garantizamos el crecimiento del salario real.

Pero estbamos nadando contra la corriente advirti . Cmo explicar, por ejemplo, que en Estados Unidos, el uno por ciento de la poblacin posee ms del 90 por ciento de las riquezas y que un cuarto de ella sea producto de los trabajadores mexicanos pobres. Explic que el neoliberalismo necesitaba imponer un nuevo programa. Lo primero que hicieron fue aprobar una ley para que por 20 aos no haya un aumento real del gasto en educacin y en salud pblica. Y puntualiz que el otro objetivo del golpe fue evitar que las investigaciones por corrupcin alcanzaran a los que tienen el gobierno en la actualidad.

Sobre su destitucin indic que cualquier persona acusada de corrupcin es juzgada por los medios, sin derecho a la defensa, sin derecho siquiera a conocer las pruebas, despus del juicio meditico llega el juicio de la Justicia condicionado por el anterior. En Brasil, los medios estn controlados por cuatro familias, cualquier persona puede ser acusada, criminalizada y descalificada, en un proceso que tiende a desmoralizar. Eso no es democracia, es un estado de excepcin.

Podemos salir profundizando el proceso democrtico indic, queremos ampliar todo el espacio democrtico posible, se han movilizado las mujeres, hubo un paro general en todo el pas por primera vez en 19 aos y vamos a elecciones con el candidato que ms mide en las encuestas: Lula. Al final volvi a puntualizar los peligros: La segunda etapa del golpe es impedir que participemos en las elecciones del 2019 y destruir a Lula.