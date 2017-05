Rumbo a las legislativas

Parte del aire

Le Monde Diplomatique

Un balance del primer ao del gobierno dira que estuvo ms a la defensiva que a la ofensiva. Impuso la idea de que iba a ser gradual, es decir, impuso la idea de que iba a ajustar pero a lo micro, un micro-ajuste infinito, fijando en el tiempo pero no en la direccin la anatoma de su sensibilidad. Ajustar hay que ajustar, pero de a poco. Qu sostuvo entonces sus niveles de apoyo? El espanto al pasado reciente que an domina a la franja ms adulta, ms formada y pro agro-industrial del pas (ver editorial).

La marcha del 1-A supuso un cambio en esa estrategia slo defensiva y anti kirchnerista: en este electoral 2017 aparece una forma de amor al gobierno. Y qu sera eso? La percepcin del fin de la hegemona kirchnerista, o al menos el resquebrajamiento, el juicio de que el pas no es tan kirchnerista (retomando la idea de Ignacio Ramrez de que parte de la sociedad argentina es ms kirchnerista de lo que cree). Lo que empieza a percibir el gobierno es que hay campo frtil para explorar su pedagoga y ahora se puede mover en direccin a temas antes soslayados, como el orden pblico. Ha hecho del sindicalismo de clase, docente, peronista, de los organismos de derechos humanos y de cualquier otro conflicto una sola cosa maciza que atenta contra el orden de una mayora silenciosa que quiere trabajar y cuidar su trabajo. El gobierno como defensor de la sociedad contra los efectos de sus propias polticas.

Poco tiempo atrs un delegado de una oficina de ANSES del Gran Buenos Aires me hizo el relato sorprendente de una asamblea. Lo retomo porque esta escena de costumbrismo gremial expresa parte del aire de un nuevo tiempo. El motivo de la asamblea era discutir un nuevo sistema de gestin que requiere aumentar la cantidad y los ritmos de atencin. Si hay un mostrador del Estado, como dira Martn Insaurralde, es el ANSES: desde la Asignacin Universal por Hijo hasta los prstamos para jubilados con la mnima, pasando por los subsidios al desempleo o los casos de madres desocupadas que embargan salarios familiares a padres con exclusin del hogar y perimetral. Todos pasan por el ANSES, caja del Estado y caja de resonancia del drama social. En la asamblea, habitualmente marcada por combativos lcidos, pacientes y con compromiso, surgi algo nuevo. Aparecieron algunos compaeros que, con un fervor apabullante y casi violento, plantearon su propia caracterizacin de la situacin: El problema no es el nuevo sistema, ni el plan de modernizacin, ni el ajuste, ni un carajo: el problema es que hay trabajadores que se rascan las pelotas, que son oquis, hay que sancionarlos, que pierdan el laburo de ltima, as aprenden. El aplauso fue dbil pero demoledor.

La escena enfrent al delegado con sus certezas profundas: nadie puede ir contra sus conquistas, nadie puede querer destrozar su propio convenio colectivo, nadie puede desear que echen al compaero con el que comparte ms horas que con sus propios hijos. Nadie, hasta que un grupo de trabajadores empez a sentirse oficialmente habilitado a decir lo que piensa. 2017: empez el gobierno.

Fuente: http://www.eldiplo.org/215-el-regreso-de-la-patria-financiera/parte-del-aire