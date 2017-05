Nietos recuperados ante el fallo de la Corte Suprema que favorece a sus victimarios

Es desastroso para toda la sociedad

Pgina/12

La sorpresa. La amargura. La indignacin. La bronca. El repudio. Y, casi de inmediato, el alivio de que el rechazo es colectivo. Por esos estados, y en ese orden, pasaron la nieta y los nietos recuperados Victoria Donda Prez, Ignacio Montoya Carlotto, Pablo Gaona Miranda y Guillermo Prez Roisinblit desde el momento en que supieron del fallo de la Corte Suprema que habilit la aplicacin del 2x1 al represor Luis Muia, condenado por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino que funcion en el Hospital Posadas, y su posible efecto domin. Me sorprende que podamos retroceder tanto, opin el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien advirti que cinco personas en un fallo dividido tomaron la decisin poco tica de revertir un proceso histrico que llev dcadas. Porque es una decisin poco tica la de dejar libres a los peores criminales de la historia argentina. Con qu cara luego evalan a cualquier otro crimen?. Este fallo va a quedar en lo peor de la historia argentina, es peor que todos los fallos de la Corte menemista, aadi Donda Prez.

Montoya Carlotto se enter mientras trabajaba en Olavarra, donde fue criado por sus apropiadores y an vive. El fallo le cay muy mal, pero no desde el punto de vista personal, sino como miembro de una sociedad. Trato de sacarlo de m porque si no queda en una impresin personal y no s cunto sirve. El fallo es desastroso para toda la sociedad, sus consecuencias, que las tendr, las vamos a tener que pagar todos, no solamente los que fuimos vctimas de la ltima dictadura, plante. Su apropiacin fue uno de los 35 casos que integr el juicio por el plan sistemtico de apropiacin de bebs, que conden a ocho represores a penas de entre diez y cincuenta aos de prisin. Algunos de ellos, como el partero de la maternidad clandestina que funcion en la ex ESMA, Jorge Magnacco, se tir el lance de obtener su excarcelacin por la va que habilit el fallo de los supremos. No tuvo xito.

Entiendo que estos que estn a punto de ser liberados son de los peores criminales que tenemos en el pas, no quedan muchas dudas de eso. Permitirles salir en libertad despus de haber sido condenados por los peores crmenes que pueden existir es una decisin poco tica, entiendo. Y que solo cinco personas en un fallo dividido la hayan tomado; tres en realidad, y decidido revertir un proceso histrico que llev dcadas, es preocupante. Si se deja libres a estos criminales, con qu cara luego evalan a cualquier otro crimen?, analiz.

No era algo esperado, sostuvo el hijo de Laura Carlotto, quien se supone naci en el Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires adonde trasladaron a su mam, parturienta, desde el centro clandestino La Cacha, que funcion en La Plata, en el que permaneca secuestrada. Nunca pens que bamos a llegar a esta instancia, es un gran retroceso. Me sorprende que podamos retroceder tanto, aadi.

A Guillermo, nieto de la vicepresidenta de Abuelas, Rosa Roisinblit, quien recuper su identidad tras el trabajo del organismo y la bsqueda incesante de su hermana Mariana, lo enoj lo mismo: En una dcima del tiempo que tardamos en empezar a juzgarlos y condenarlos, les habilitan la libertad, se indign.

Guillermo supo en el 2000 que es hijo de Patricia Roisinblit y Jos Prez Rojo, una pareja de militantes secuestrada en 1978, mantenida cautiva en la RIBA, dependencia de inteligencia de la Fuerza Area, en el oeste de la provincia de Buenos Aires y an desaparecida. Patricia fue secuestrada embarazada de ocho meses y con su hija Mariana, que entonces tena poco ms de un ao y fue dejada en la casa de la familia paterna. Pari en la ex ESMA. Se cree que el parto fue monitoreado por Magnacco, el mdico del Hospital Naval a quien el viernes el Tribunal Oral Federal nmero 5, que lo juzga por los crmenes que cometi en ese centro clandestino de detencin, le rechaz el pedido de libertad. Por ahora, pero rapidito van a la Casacin y, si no tienen suerte, directo a la Corte, que es adonde estos animales quieren llegar. Es increble, que el tipo que tiene las manos manchadas de la sangre de mi mam est a punto de quedar libre, se despach el nieto a quien Rosa Roisinblit, que tiene 97 aos, recuper y sostiene la lucha.

Sobre el fallo, apunt que es una aberracin jurdica que no afecta solo a las vctimas. Lo que nos pas a nosotros le podra haber pasado a cualquiera. Yo fui vctima del terrorismo de Estado desde que nac, incapaz de poner una bomba o portar un arma. Lo que nos pas a los chicos robados, a nuestros viejos, nos pas a toda la sociedad y que los culpables puedan quedar libres nos ofende a todos, es reprochable universalmente, concluy. Para Donda, nacida tambin en la ex ESMA y apropiada por el represor Jos Antonio Azic condenado en los juicios por el plan sistemtico y los crmenes cometidos en la ex ESMA, el fallo de la Corte es una aberracin y jurdicamente insostenible. El mircoles, alguien la llam por telfono para contarle, pero le cost creerlo. No me daban los nmeros, porque poda sospecharlo de los dos jueces que ingresaron ltimos, pero lo de Highton de Nolasco no lo entenda, me llama la atencin su cambio de postura en relacin a los crmenes de lesa humanidad, cont a PginaI12 la diputada por Libres del Sur.

Donda no duda en calificar a la ms reciente decisin del mximo tribunal como el fallo ms vergonzoso en la historia del pas, ms vergonzoso que cualquiera de la Corte menemista y tampoco en relacionarlo con el contexto poltico. No se podra haber dado en otro momento, estamos gobernados por un presidente que niega la cifra de desaparecidos. An espero que se exprese en rechazo de la aplicacin del 2x1 a genocidas. No alcanza con que lo haga el jefe de Gabinete. Si no lo hace, Macri lo est convalidando y eso es gravsimo, remarc.

En tanto, Donda destac el consenso social de repudio a que los condenados por delitos de lesa humanidad salgan en libertad, algo que tambin remarc Pablo Gaona Miranda, quien recuper su identidad en 2012. A Pablo lo entreg a sus apropiadores Hctor Girbone, condenado por ese delito de lesa humanidad y a quien el TOF nmero 5 le rechaz el pedido de cmputo doble de sus das de encierro sin condena. Se han retrocedido dcadas con este fallo, pero de inmediato vimos muestras de que en la calle la gente no lo va a permitir. Esperamos que ahora los jueces se den cuenta, concluy.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/36232-es-desastroso-para-toda-la-sociedad