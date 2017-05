Macri y la Iglesia Catlica quieren perdonar a los genocidas argentinos

Pblico.es

Se empieza poniendo en duda que hayan sido 30.000 los desaparecidos-asesinados de la ltima dictadura militar; se sigue despus propiciando que los condenados por crmenes de lesa humanidad cumplan condena en su domicilio, y se termina buscando subterfugios legales como la ley del 21, la 24.390, para reducir drsticamente las penas de crcel de los genocidas condenados y dejar a muchos de ellos libres.

No tengo ni idea si fueron 30.000 o 9.000 los desaparecidos, Me parece una discusin que no tiene sentido. Las declaraciones de Mauricio Macri a BuzzFeed en agosto de 2016, demostraban ya una sensibilidad similar a la que tuvo el pepesta Pablo Casado aos antes hacia las vctimas del franquismo y sus familiares, cuando dijo que los de izquierda estaban todo el da pensando en la guerra del abuelo. O cuando el portavoz del PP, Rafael Hernando, dijo aquello de Esto de estar todos los das con los muertos para arriba y para abajo supongo que ser el entretenimiento de algunos. Este mismo martes Hernando declar: A m no me importa lo que pas hace ochenta aos, sino lo que pasa ahora, en relacin al debate en el Congreso para retirar los restos de Franco del llamado Valle de los Cados.

Reduccin de penas, el 21

Mientras Macri hace campaa por la liberacin del opositor golpista venezolano Leopoldo Lpez, mantiene en la crcel a la dirigente social Milagro Sala, diputada del Parlasur (Parlamento de MERCOSUR), a pesar de las crticas de la ONU, la OEA y la Comisin Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, el Gobierno s se preocupa por los cientos de militares condenados por el genocidio argentino, al igual que la jerarqua argentina de la Iglesia Catlica -cmplice de la dictadura- que ha recuperado protagonismo tras la llegada de Macri al poder hace casi un ao y medio.

Macri nombr a dos nuevos miembros de la Corte Suprema, a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rossati, y permiti a su vez a la jueza Elena Highton de Nolasco, de 75 aos, seguir en su cargo aunque la Constitucin Nacional prohbe expresamente que un magistrado ejerza a esa edad. Han sido nombramientos y favores que rpidamente parecen haber convertido a los tres jueces en fieles acrrimos del presidente.

Varias sentencias de esta nueva Corte Suprema ya fueron anticipando un cambio importante de doctrina, pero ninguna de ellas provoc tantas polmicas y contradicciones hasta en las propias filas del macrismo como la llamada ley del 21.

La nueva mayora de ese tribunal decidi reflotar dicha ley aprobada en 1994 durante el Gobierno de Carlos Menem para descongestionar las crceles y que fue derogada en 2001 por su ineficacia. Esta ley beneficiaba a los detenidos que se encontraban en prisin preventiva a espera de sentencia firme un tiempo superior a dos aos, el mximo marcado por la ley, contabilizndoles doble cada da de prisin preventiva que superara ese plazo. Dada la complejidad de los juicios a los militares y la cantidad de testigos existentes, la prisin preventiva super en muchos casos ampliamente esos perodos.

En ningn caso, sin embargo, se consideraba que tal beneficio, la condena ms benigna, pudiera aplicarse a casos complejos que justificaran los retrasos en las condenas, ni que se aplicara a crmenes de lesa humanidad, juicios que ni estaban abiertos mientras estuvo vigente la ley dado que an estaban vigentes las leyes de impunidad aprobadas durante el gobierno de Ral Alfonsn (1983-1989), reforzadas por los indultos de Carlos Menem durante su presidencia (1989-1999).

Sin embargo, la Corte Suprema, en una decisin indita en un pas que se enorgullece de tener abiertas ms causas judiciales por crmenes de lesa humanidad que ningn otro pas en el mundo, decidi aplicar esa ley del 21 retroactivamente, aunque ya estaba derogada, a un conocido represor, Luis Muia, abriendo as las puertas para que cerca de 300 represores puedan apelar ahora para acogerse a ella. Ya varios de ellos lo han hecho.

Muia, al frente de un grupo paramilitar, secuestr a varios empleados del Hospital Posadas en 1976 y los traslad a un centro de detencin clandestino conocido como El Chalet donde sufrieron brutales torturas, y fue condenado en 2011 a 13 aos de prisin, diez aos despus de que se derogara la polmica ley. A pesar de ello, la Corte Suprema decidi ahora, en 2017, aplicrsela retroactivamente.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, vot en contra de aplicarle a Muia ese beneficio, al igual que el otro miembro del tribunal, Rodolfo Yanzn, abogado querellante en la macro causa ESMA (Escuela Mecnica de la Armada), quien denunci que al aplicar una ley no vigente desde hace 16 aos, se estaba ante un manifiesto caso de amnista encubierta.

La ofensiva judicial que ha provocado una conmocin en Argentina y contra la que se han pronunciado fiscales, juristas y contra la que se han convocado manifestaciones, se produce simultneamente a un nuevo llamamiento de la jerarqua de la Iglesia Catlica argentina a favor de la reconciliacin de los argentinos tras los acontecimientos que tuvieron lugar en la dcada de los 70 y 80.

La propia ACNUDH (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), que no suele tomar posicin ante este tipo de veredictos, advirti a los jueces argentinos: Los crmenes de lesa humanidad agravian no solo a las vctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sancin proporcional.

Rosenkrantz, un defensor de los poderes fcticos

El revuelo poltico, jurdico y social provocado en Argentina con esa sentencia de la Corte Suprema ha colocado en una situacin embarazosa al Gobierno de Macri, que ha intentado desvincularse de la decisin del alto tribunal, aduciendo que respeta la separacin de poderes.

Macri intenta relativizar ahora su estrecha relacin con el juez Rosenkrantz, quien ha pasado a ser su hombre fuerte -y el de los poderes fcticos de Argentina- en la Corte Suprema. Fundador a inicios de los aos 90 del despacho de abogados Bouzart, Rosenkrantz & Zbar -desde 2001 Bouzart, Rosenkratz & Asociados- este magistrado ha tenido como clientes al Grupo Clarn, el poderoso holding meditico derechista argentino; Cablevisin, al diario La Nacin , La Rural S.A. -que rene a los mayores terratenientes del pas- o a McDonalds.

Rosenkratz defendi como letrado a Hernestina Herrera de Noble, directora de Clarn, cuando fue acusada por las Abuelas de Plaza de Mayo de adoptar a dos bebs hijos robados a militantes desaparecidas, y provoc tambin una polmica jurdica al rechazar los argumentos judiciales por los cuales en la era Kirchner el Congreso declar nula las leyes de impunidad, la ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final.

El Gobierno Macri y la jerarqua eclesistica han quedado en evidencia al mostrar su gran disposicin a favorecer las reivindicaciones de los cientos de genocidas presos.

Hoy tambin comienzan las acusaciones polticas, incluso dentro de las filas del kirchnerismo. El propio Frente para la Victoria (FpV), coalicin kirchnerista creada en 2003, ha mostrado sus grandes contradicciones al facilitar que fueran nombrados los jueces Rosenkratz y Rossati, ya que fue el Senado quien tuvo que refrendarlos, y muchos de los senadores de esta formacin le dieron su apoyo.

El Frente para la Victoria mantiene una mayora aplastante en el Senado y sin su apoyo no se hubiera logrado ratificar a los dos polmicos jueces propuestos por Macri, cuyos antecedentes eran bien conocidos.

De los 60 legisladores que votaron a Rosatti 29 eran del FpV y 8 senadores de esta formacin votaron en contra, mientras que en el caso de Rosenkratz, de los 58 senadores que votaron a favor, 26 eran del FpV, y 10 de ese partido votaron en su contra. Hoy el FpV se distancia del fallo dictado por los jueces a quienes ayudaron a nombrar y los senadores de esa formacin que no los votaron critican a quienes s lo hicieron.

Varios fiscales y jueces han rechazado aplicar el 21 a los represores presos que se han apresurado a reclamarlo, mientras constitucionalistas reclaman una revisin del fallo; se presentan en el Congreso proyectos de ley para enmendar la sentencia de la Corte Suprema, y numerosas vctimas de la dictadura se plantean apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El hastag #2x1AGenocidas ha inundado las redes sociales y los organismos de derechos humanos convocan para esta semana actos de repudio. En Barcelona se ha convocado tambin una concentracin en Plaa de Sant Jaume este mircoles a las 19 h, y en Madrid, en Puerta del Sol, este jueves 11 a las 20 horas.

Fuente: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/8741/macri-y-la-iglesia-catolica-quieren-perdonar-a-los-genocidas-argentinos/