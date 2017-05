Quin est destruyendo Siria?

Los estados rabes del Golfo, Israel y Turqua prefieren la anarqua a Assad.

La Carta de las Naciones Unidas, firmada por todos los estados y que prevalece sobre todos los dems tratados y convenios, establece que la organizacin tiene la obligacin de determinar la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresin y tomar la accin militar y no militar para restaurar la paz y la seguridad internacionales.

En 1946 los jueces en los juicios de Nremberg llegaron a la conclusin de que iniciar una guerra de agresin... no es slo un crimen internacional, es el crimen internacional supremo, que slo difiere de otros crmenes de guerra en que contiene en s el mal acumulado del conjunto.

El artculo I de la Constitucin de Estados Unidos establece que slo el Congreso tiene autoridad para declarar la guerra, con el entendimiento de que segn el Artculo II el presidente est facultado para responder a una repentina o inminente amenaza slo si no hay tiempo para aprobar tal declaracin. Una enmienda a la Autorizacin para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) modificada en 2016 otorga al presidente la autoridad para responder militarmente a las amenazas contra Estados Unidos, pero slo si se hubieran originado por al-Qaeda y fuerzas asociadas.

Entonces, cmo es que el 6 de abril Estados Unidos atac a un Estado asociado de las Naciones Unidas que tiene un Gobierno soberano reconocido internacionalmente? Dicho Estado miembro no representaba una amenaza inminente, no haba atacado a los Estados Unidos y no estaba en guerra con Washington. Tampoco ese Estado miembro consiente ni apoya a al-Qaeda o un grupo asociado y tampoco estaba bajo sancin del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por autorizar a cualquier otro Estado miembro para actuar en contra l. Al contrario, dicho Estado miembro estaba luchando activamente contra varios grupos terroristas como estn definidos por el Gobierno de Estados Unidos cuando ocup su territorio soberano.

Me estoy refiriendo, por supuesto, al ataque de misiles crucero sobre Siria, que muchos crticos tardamente reconocieron que es ilegal tanto bajo la ley internacional como la de los Estados Unidos. Pero la ilegalidad en cuanto a la capacidad de hacer cumplir la ley, ha habido poco inters aparente por parte de las Naciones Unidas para plantarse frente a Washington y EE.UU. seguramente utilizar su veto en el Consejo de Seguridad para detener cualquier accin indeseable de parte de la ONU.

Desde 2006 Estados Unidos ha estado apoyando varias intrigas para socavar y forzar un cambio de rgimen en el Gobierno baasista de Siria, es decir, mucho antes de la llamada Primavera rabe que puso protestas en las calles de Damasco. Ms recientemente Washington ha estado armando y entrenando a los llamados rebeldes contra el rgimen de Bashar al Asad, aparentemente con la esperanza poco realista de dar paso a algn tipo de transicin a un rgimen moderado prooccidental. La actual poltica de la Casa Blanca parece consistir en ejercer presin sobre ISIS y al Qaeda vinculado a al-Ansar, contra los que el Gobierno sirio est luchando y al mismo tiempo exigir la sustitucin de Assad para permitir la reanudacin de las conversaciones de paz de todos los partidos. Aparte de esos marcadores generales se ha prestado poca atencin a lo que podra suceder el segundo da despus de que Assad se haya ido. Las preocupaciones razonables de que el vaco creado podra ser llenado por islamistas radicales han sido ignoradas en gran parte.

Pero incluso si la poltica de Estados Unidos es confusa hay otros en la regin que saben lo que quieren y estn bastante seguros de lo que tienen que hacer para llegar all. Arabia Saud y Catar tambin han estado luchando una guerra no autorizada e ilegal contra Siria con muy poca reticencia de la comunidad internacional. Han sido hostiles al Gobierno de Siria por dos dcadas y comenzaron financiando y armando a los disidentes en el interior del pas tras el comienzo del conflicto en 2011. Su razonamiento es que Siria se ha convertido en un aliado de Irn y los chies libaneses, entre ellos Hezbol, amenazan con crear un anillo en los territorios dominados por los chies que atraviesan el centro del Medio Oriente rabe y la autonoma de gobierno en Tehern, que los saudes en particular ven como su enemigo regional. Tambin es posible que la exportacin de militantes del wahabismo saud juegue un papel. Siria, que como antes Irak era tolerante con la mayora de las religiones, a menudo es acusada tanto de inaceptablemente laica como de apoyar a los herejes.

A los saudes les gustara ver una Siria en la que los rabes sunes fueran dominantes, que presumiblemente condujeran a la discriminacin de los chies, alawitas y cristianos, as como a una ruptura de los lazos polticos con Irn. En realidad una Siria rota probablemente resultar muy parecida al vecino Irak, con las minoras en problemas y una falta de control central efectivo. Pero eso estara bien para Riad, ya que significara que la alianza con Irn estara, de hecho, disuelta. Si los sirios se beneficiaran del cambio es indiferente, por lo que se percibe a travs de la ptica de los intereses saudes.

A Turqua tambin le gustara ver que Assad se ha ido y una Siria en el caos. El 25 de abril Ankara atac objetivos kurdos en Siria e Irak, incluidos los miembros de la milicia YPG Unidades de Proteccin Popular Kurdas (N. del T.)-, que son aliados entrenados y armados por Estados Unidos y contra ISIS. Se registraron veinte milicianos del YPG muertos. Los turcos afirman que prcticamente todos los grupos armados kurdos son terroristas, aliados en el problema de terrorismo domstico de Turqua, el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK). Turqua teme sobre todo que Siria permita la creacin de una entidad dominada por los kurdos a lo largo de su mutua larga y difcil frontera para defender. Quiere fuera a Assad, ya que lo ha acusado, tal vez con razn, de apoyar las incursiones de terroristas kurdos, pero opta por ignorar el hecho de que los problemas actuales con los kurdos fueron en parte iniciados por el Gobierno del entonces primer ministro Recep Tayyip Erdogan . El lder turco necesitaba un enemigo creble por razones polticas internas, para desacreditar a un partido que era en gran parte kurdo y se oponan a l.

Turqua apoy a ISIS en el pasado, incluyendo el tratamiento de sus heridos en los hospitales turcos y permiti que se reagrupasen en lugares seguros dentro de Turqua, sobre todo porque la banda terrorista es enemiga de los kurdos. Tambin se ha afirmado, plausiblemente, que Ankara suministra el gas sarn que se utiliz en varios ataques contra civiles sirios que luego fueron atribuidos convenientemente al Gobierno de Damasco. El derribo de un cazabombardero ruso en diciembre de 2015 tambin puede haber sido un burdo intento de arrastrar a los EE.UU. y la OTAN a una guerra contra Assad y Mosc. Irnicamente, jugando en ambos lados, en un intento demasiado visible para derribar Assad ha destruido cualquier credibilidad que pudiera tener Erdogan. Y debilitando el control del Gobierno central de Siria y de facto entregar el poder a una gentuza de rebeldes y a las tribus locales, prcticamente garantizara la aparicin de un pequeo Estado kurdo. Pero, al parecer, Ankara no piensa mucho ms adelante.

Por ltimo est Israel. Este, a diferencia de otros adversarios de Siria, ha estado tratando de desestabilizar a su vecino desde hace ms de 20 aos y tiene poco o nada que ver con Irn o los kurdos. El plan Yinon de 1982, redactado cuando el poltico de extrema derecha Menachem Begin era primer ministro, fue diseado en un documento titulado Una estrategia para Israel en la dcada de 1980. En l se sostuvo que estara garantizada la seguridad de Israel slo si sus vecinos tenan que ser de alguna manera forzados o inducidos a separarse y volver a sus circunscripciones tribales, tnicas y religiosas, que haban sido combinadas arbitrariamente en los Estados-nacin individuales por las potencias imperiales despus de la Primera Guerra Mundial. El plan Yinon inclua recomendaciones de una accin militar para alcanzar lo que podra no lograrse en forma clandestina, incluyendo una invasin israel de Siria para atomizar el pas en comunidades alauitas, drusas, sunitas y cristianas. Un mundo rabe fragmentado con la creacin de un sistema de estados dbiles balcanizados en la regin, combinado con la reubicacin de los palestinos en Jordania, eliminara todas las amenazas a la supervivencia de Israel.

El Plan Yinon nunca se convirti en la poltica oficial del Gobierno israel. Pero podra ser visto como un modelo para las acciones regionales posteriormente llevadas a cabo por Tel Aviv, que han buscado persistentemente debilitar a los gobiernos rabes percibidos como demasiado poderosos o amenazantes. Un segundo documento, Una ruptura limpia: Una nueva estrategia para asegurar la dominacin, le continu en 1996, durante el ejercicio del primer ministro Benjamin Netanyahu. Fue escrito por un grupo de neoconservadores estadounidenses que incluan a Richard Perle, Douglas Feith, Paul Wolfowitz, y Meyran y David Wurmser. Abogaba por una poltica de preferencia para Israel y se centraba especialmente en Irak y Siria como enemigos. Una vez fue criticado por describir al documento como un respaldo a una miniguerra fra en el Medio Oriente, abogando por el uso de los ejrcitos cercanos para cambios de rgimen, desestabilizacin y dominio.

Ms recientemente los funcionarios israeles han dejado claro que preferiran tener rebeldes moderados en el control de Siria que al Gobierno de Assad. Segn los informes han proporcionado atencin mdica a los militares heridos, posiblemente incluyendo a ISIS. Parecera que hay una tregua de facto entre el ejrcito israel e ISIS, tal como esta milicia declar una disculpa cuando uno de sus grupos asociados dispar contra unidades del ejrcito israel en los Altos del Goln en noviembre.

Israel ha llevado a cabo una serie de ataques areos contra las bases y unidades militares de Siria. Y ms recientemente un ataque con misiles cerca de Damasco el 27 de abril. Tambin hay informes de que ya est utilizando sus nuevos cazas furtivos F-35 cazas proporcionados por Estados Unidos para misiones de combate contra Siria.

Israel preferira tener una situacin poltica fragmentada en su frontera en lugar de un Gobierno unificado y capaz. El primero constituye una amenaza fcilmente controlable mientras que el segundo, sin duda, continuar con sus esfuerzos para recuperar la mayor parte de los Altos del Goln, que Israel ocup en 1967 y contina ocupando hasta ahora. As que la eleccin para el Gobierno israel es muy simple y no incluye lo que sea que actualmente Estados Unidos podra estar imaginando. Est, de hecho, mucho ms cerca de lo que Turqua y los saudes quieren.

Daniel Larison advirti con frecuencia de que EE.UU. est sobrecargado de aliados que lo son de nombre pero no en la realidad. En trminos de intereses nacionales reales se debe observar que los saudes, los catares, los turcos y los israeles estn actualmente (o recientemente) en la cama con los grupos terroristas que Estados Unidos se comprometi a destruir. Todos ellos han atacado ya sea directamente o por medio de sustitutos al legtimo Gobierno sirio que se opone a ISIS y al-Ansar en el campo de batalla. Turqua tambin ha atacado a milicianos kurdos aliados y entrenados por Washington.

Ciertamente la Administracin de Trump no presionar a Israel para cambiar de rumbo cuando el presidente viaje a Jerusaln a finales de este mes. Por sobre cualquier otra cosa, Trump tendr en cuenta que los republicanos en el Congreso han puesto en marcha una coalicin denominada Israel Victory Caucus y que los 100 senadores han firmado recientemente una carta a las Naciones Unidas exigiendo que abandone su sesgo anti-Israel. As que no hay espacio para desviaciones. Tampoco el Donald exprimir al presidente Erdogan cuando llegue a Washington la prxima semana, por temor a que la ya extenuante y funesta poltica siria se vuelva an ms inmanejable. Y los saudes estn siempre all detrs, prestos a usar su dinero como arma para comprar influencia y gestionar la narrativa.

As que la respuesta a la pregunta Quin est destruyendo Siria? debe ser casi todo el mundo. Sin embargo hay diferentes motivos que hacen emerger regularmente a los actores principales para justificar la continua carnicera. Dados los comentarios que salen de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa en Washington, Riad, Ankara, y Tel Aviv, es ms que un poco difcil discernir si podra haber una manera de salir de este atolladero. Por el contrario, parece que seguir siendo como hasta ahora hasta que todos se cansen, declaren la victoria y vuelvan a casa.

Philip Giraldi, exagente de la CIA, es el director ejecutivo del Council for the National Interest .

Este artculo fue publicado por primera vez por The American Conservative

Fuente: http://www.informationclearinghouse.info/47009.htm

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.