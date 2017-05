Novedad editorial

Cuando repaso la vida que he llevado, me parece que es natural que procediera as; y seguramente si tuviera que volver a empezar lo hara del mismo modo. No parece que hubiera otra posibilidad. Las dos nicas veces en que escrib largo tuve que suspender la actividad militante. Fue cuando redact mi tesis doctoral [Las ideas gnoseolgicas de Heidegger] y cuando escrib el manual de lgica. Dos veces qued claro que era imposible escribir un texto largo y llevar a cabo diariamente trabajo conspirativo. Y ganarme la vida, adems. Creo que veo claramente las limitaciones de lo que he escrito, que siempre ha sido con urgencia.

Manuel Sacristn (1983)

Te doy la enhorabuena, pues, y me la doy a m mismo, pues tus noticias [la publicacin de Introduccin a la lgica y al anlisis formal] aportan un elemento animador a mi visin del futuro de Espaa uno de los pocos- y constituyen un estimulante, hasta cierto punto inesperado. Tengo inters en conocer ms detalles de ese panorama entrevisto.

Miguel Snchez-Mazas (1965)

Scholz -la imagen le sera grata, dado el platonismo que profesaba- no era hombre para salir de la caverna como del lugar despreciable al que jams se vuelve; siempre estaba de vuelta en ella para tratar con sus moradores. ste es acaso el sentido de la actividad periodstica y divulgadora de los ltimos aos de su vida, durante los cuales relaj su contacto con la creciente complicacin tcnica de la lgica simblica. Obra viva y obra escrita se integran en esta admirable figura. Scholz empez su carrera intelectual en el terreno de la Teologa. Interesado a poco por temas filosficos generales, su personalidad docente se afirma ya dentro de la Filosofa (profesor de Filosofa en Mnster desde 1928); cuando, por ltimo, se dedica especialmente a la lgica formal, Scholz no deja nunca de ser un filsofo, asumiendo adems la responsabilidad moral que l consideraba aneja a ese ttulo; y ello a veces hasta extremos arriesgados como en las lneas antepuestas en 1941 a Metaphysik als strenge Wissenschaft, en un momento en que al recrudecerse, como consecuencia de la guerra, la tirana a que se hallaba sometido su pas, hasta los cientficos de ms viva sensibilidad moral renunciaban a todo intento de oposicin.

Manuel Sacristn (1957)

En todo caso y al margen de nuestros pensamientos contra-fcticos y desiderativos, la sabidura, el rigor y la lucidez filosficas de Sacristn siempre podrn representar tanto una demostracin prctica, como un modelo, para todos lo que se vean llevados a hacerse cargo de los problemas de la situacin actual de la lgica en Filosofa y afrontar sus nuevos desafos sean analticos y tericos, digamos internos, o sean acadmicos y profesionales, digamos interdisciplinarios y externos. Para nosotros mismos, sin ir ms lejos. Pero, en fin, creo que la leccin ms cierta y duradera de esta consideracin en torno a lo que Sacristn podra haber hecho si le hubieran dejado consiste, justamente, en evitar la ocasin de este tipo de consideraciones y de contra-fcticos: en la obligacin de preservar el ethos acadmico y los valores cognitivos, y en el compromiso de velar por la calidad del discurso pblico y por la dignidad de la lgica civil, frente al imperio de las consignas, los credos, la intimidacin del contrario o su reduccin al silencio.

Luis Vega Ren (2005)

