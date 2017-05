Preacuerdo para implantar la renta garantizada catalana en septiembre

La Vanguardia

Uno de los objetivos de la renta pactada es evitar situaciones de pobreza como las que generan los desahucios (Kim Manresa)

El principal escollo que haba en las negociaciones para que los catalanes tengan una renta garantizada de ciudadana (RGC) este septiembre parece salvado. Representantes de la comisin promotora de la ILP (iniciativa legislativa popular) para su creacin y del Departament de Treball, Afers Socials i Famlies alcanzaron ayer un principio de acuerdo para que la Generalitat complemente los ingresos de los trabajadores a tiempo parcial que no lleguen a ese mnimo para que as, lo alcancen. Se comenzar con las familias monoparentales. Pero el objetivo es que el nuevo derecho en el 2020 sea universal , aunque en el preacuerdo no se fijan compromisos concretos al respecto.

La cantidad, 664 euros mensuales, se alcanzar progresivamente hasta el 2020

Hasta ahora, el Ejecutivo cataln no aceptaba compatibilizar trabajo y RGC. Principalmente porque podra disparar su coste, aunque tambin haba dado a entender que podra desincentivar la bsqueda de trabajo o promover sueldos bajos. Sus impulsores defienden su extensin puesto que cada vez hay ms poblacin con unos ingresos muy bajos que se ve abocada a vivir en unas condiciones muy difciles. Es el colectivo conocido como trabajadores pobres, que ha crecido sobremanera a raz de la crisis.

La comisin de la ILP tiene previsto ratificar el preacuerdo hoy mismo. De recibir luz verde, est previsto un acto de firma y una presentacin pblica, previsiblemente el prximo lunes, segn apunt un portavoz de la conselleria que dirige Dolors Bassa. Los promotores de la RGC recuerdan que para que sea efectiva en septiembre debe aprobarse una ley en el presente periodo de sesiones del Parlament, por lo que no hay tiempo que perder. La premura es si cabe mayor ante la incertidumbre sobre la duracin de la legislatura. De ah que urjan a su aprobacin antes de las vacaciones de verano. De lo contrario, todo podra quedar en el aire.

No se ha concretado cundo y cmo se extender el derecho a toda la poblacin

La RGC, que toma como referencia el ndice de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), se fijar en 664 euros mensuales. Pero se llegar progresivamente. Inicialmente, a partir del prximo 15 de septiembre, sern 564 euros (el 85%). El porcentaje se elevar al 88% en el 2018 y al 94% en el 2019, para alcanzar el 100% en abril del 2020. El segundo miembro de la unidad familiar percibir el 50% y cada hijo, hasta un mximo de tres, 75 euros en el 2017 hasta llegar a 100 euros en el 2020. Ese ao, el mximo a percibir por unidad familiar sern 1.281 euros. Esta nueva figura no es una prestacin sino un derecho, que no estar condicionado a los presupuestos. Para acceder se deber ser mayor de 23 aos, tener dos aos de residencia en Catalunya, carecer de propiedades, excepto la primera vivienda, haber agotado todas las prestaciones posibles y llevar seis meses sin ingresos ni prestaciones. De la cantidad percibida, 150 euros estarn condicionados a la participacin en un programa de insercin social o laboral. Si surgiera un empleo y se rechazase se perdera todo el derecho. Inicialmente tambin podrn recibir esta renta los perceptores de ayudas de la ley de dependencia y las familias con becas de transporte y de comedor escolar.

Las entidades recibieron con satisfaccin el preacuerdo. Lloren Serrano, responsable de proteccin social de CC.OO., reconoci los avances aunque lament que se haya podido concretar la generalizacin del derecho a toda la poblacin con ingresos inferiores al IRSC. Pese a las limitaciones, para Oriol Illa, presidente de la Taula dEntitats del Tercer Sector Social, es una excelente noticia, es el cambio ms importante de los ltimos aos en polticas sociales.

Una medida para 62.000 familias

La Generalitat estima que automticamente habr unos 29.000 beneficiarios de la nueva renta garantizada de ciudadana (RGC). Son los que actualmente perciben la renta mnima de insercin (RMI), fijada en 426 euros mensuales. A esta cantidad, habr que sumar unas 7.400 pertenecientes al colectivo de familiares monoparentales y que, segn el preacuerdo alcanzado ayer, tambin tendran derecho a la RGC desde septiembre prximo, cuando previsiblemente comenzara a aplicarse. En el clculo oficial para 2020, incluyendo a todos los colectivos que no lleguen al IRSC, la cifra ascendera a 62.000 familias. Con esta nueva figura se pretende reducir el riesgo de estar en riesgo pobreza como consecuencia de no tener ingresos o de que estos sean muy bajos. La RGC catalana tiene su origen en el Estatut de 2006 pero hasta el momento el Parlament no ha sido capaz de darle forma de ley y hacerla realidad. En el 2013, se present una iniciativa legislativa popular (ILP) en la cmara suscrita por ms de 120.000 ciudadanos, a partir de la cual se empez a tramitar como proposicin de ley. El proceso qued interrumpido por las elecciones de septiembre de 2015 y se retom en la presente legislatura.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/economia/20170511/422478875915/renta-garantizada-ciudadania-catalunya-preacuerdo.html