Inmigrantes indocumentados rechazan ayudas alimenticias por miedo a las deportaciones de Trump

- Las oficinas del Programa Especial de Nutricin Suplementaria para Mujeres, Bebs y Nios reciben incontables llamadas de inmigrantes indocumentados que quieren que sus nombres desaparezcan de los registros

- En febrero, un borrador filtrado de una orden ejecutiva pretenda expulsar a los inmigrantes que reciben asistencia pblica, incluidos aquellos con residencia legal

"Hemos tenido a gente que se ofrece a devolver las ayudas que han recibido", seala el presidente de la iniciativa. EFE

Las llamadas telefnicas empezaron en febrero: No voy a volver. No merece la pena asumir el riesgo. Borren mi nombre de sus registros. Una persona trajo un fajo de cupones e insisti en devolverlos. En todo Estados Unidos, inmigrantes indocumentados llaman a las oficinas del Programa Especial de Nutricin Suplementaria para Mujeres, Bebs y Nios (Wic) y ruegan que les saquen de la iniciativa.

Desde que Donald Trump lleg a la presidencia con la promesa de ejercer mano dura contra los inmigrantes indocumentados, el miedo ha generado cientos de historias como estas, de personas que se retiran a las sombras para evitar ser detectadas por las autoridades.

Las deserciones de Wic un programa federal que ayuda a ms de ocho millones de madres de bajos ingresos a comprar leche de frmula y alimentos nutritivos ponen de manifiesto las primeras consecuencias de las promesas de deportacin de Trump. Consecuencias de amplio alcance y potencialmente devastadoras para el bienestar de las personas afectadas.

De las 90 agencias locales que gestionan Wic, alrededor de un cuarto ha transmitido a la asociacin nacional que los beneficiarios indocumentados se estn saltando los encuentros y, por consiguiente, perdiendo las ayudas.

Muchas oficinas han registrado una aguda cada en el nmero de casos gestionados y, en zonas con una amplia proporcin de inmigrantes, algunos centros estn prcticamente vacos. Esto est pasando en todo Estados Unidos, asegura Elisabet Eppes, miembro destacado de poltica pblica de la Asociacin Nacional Wic. Estamos muy preocupados, aade.

Los beneficios en juego son bastante modestos; la mayora de los participantes apenas recibe unos 45 dlares al mes en cupones. Pero dcadas de estudio han vinculado el programa a bajadas en la obesidad infantil, en el nmero de nacimientos por debajo del peso normal, en nacimientos prematuros y en la mortalidad, as como a un incremento en la inmunizacin infantil.

Las madres y los hijos que cumplen los requisitos para participar en el programa estn en riesgo no solo de pobreza, sino tambin de malnutricin a causa de una dieta pobre o una afeccin mdica. Lanie Smith, una nutricionista de Wic en Kansas, ha tratado recientemente a un joven con epilepsia, una enfermedad que empeora con una dieta pobre. Mientras Smith se sienta con el chico, su madre, que tiene miembros de su familia indocumentados, discute con Smith si saca a su hijo del programa.

Hemos escuchado muchas historias de personas que, o bien no se presentan a las citas, o bien piden que se les saque del programa, que se cancelen las ayudas y que se les borre del registro, explica Douglas Greenaway, presidente y consejero delegado de la Asociacin Nacional Wic. Hemos tenido a gente que se ofrece a devolver las ayudas que han recibido, diciendo 'Esperen, encontrar dinero para devolvroslo', relata.

Las agencias del programa y los empleados empezaron a tener conversaciones como estas en febrero, tras los rumores que afirmaban que la administracin Trump se centrara en deportar a los inmigrantes que reciben asistencia pblica.

Los rumores no eran ciertos. Pero la Casa Blanca est contemplando acciones ejecutivas para hacerlos realidad. En febrero, un borrador filtrado de una orden ejecutiva facilitara la expulsin de los inmigrantes que reciban asistencia pblica, incluidos aquellos con residencia legal. Aquello fue suficiente para que miles de inmigrantes indocumentados dudasen si mereca la pena asumir el riesgo por Wic.

Los temores han aumentado y las agencias Wic intentan desesperadamente convencer a los participantes sin papeles de que sigan utilizando el programa. No va en contra de la ley que los inmigrantes indocumentados participen en Wic. Adems, Wic no pregunta ni hace un seguimiento del estatus migratorio de los participantes.

Pero el pnico puede superar a la poltica. Cuando el miedo a la deportacin es elevado, es menos probable que los inmigrantes indocumentados utilicen prestaciones pblicas sanitarias a las cuales tienen derecho. Incluso inmigrantes con su situacin regularizada evitarn los subsidios si tienen a miembros de su familia indocumentados.

Defensores de la sanidad pblica temen que Wic no sea un caso aislado, sino la vanguardia de las posibles consecuencias de marginar a los inmigrantes indocumentados.

Otros defensores de la sanidad y la seguridad de este colectivo estn empezando a registrar tendencias similares. Este lunes, el programa nacional de lnea directa contra la violencia machista, el recurso ms importante del pas para las vctimas de abusos a manos de sus parejas, ha informado que en 2016 registr ms de 7.000 llamadas relacionadas con la situacin legal de inmigracin, lo que supone un incremento del 30% respecto a 2015. Esta lnea directa, establecida por el Congreso en los aos '90 con financiacin federal, respondi el ao pasado a 323.660 llamadas.

Los defensores de la mano dura de Donald Trump argumentan que los inmigrantes indocumentados no deberan tener el derecho a utilizar prestaciones pblicas financiadas con los dlares de los contribuyentes.

La legislacin estadounidense ya veta a los inmigrantes de muchos programas de asistencia diseados para ayudar a los pobres. La orden ejecutiva filtrada argumenta que es necesario ampliar e imponer estas exclusiones porque es probable que los inmigrantes utilicen la asistencia pblica ms que los residentes legales.

Pero esa afirmacin no est apoyada por pruebas, que precisamente sugieren lo contrario. La orden tambin ignora que muchos inmigrantes, indocumentados o no, tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses pero que no pueden acceder a las prestaciones sociales por su cuenta.

Si las familias indocumentadas siguen saliendo del programa Wic, la mayor parte de las consecuencias caern probablemente sobre nios muy pequeos, incluido un nmero no calculado de personas que han nacido de padres indocumentados pero que tienen la ciudadana estadounidense.

Como pediatras, deberamos intentar animar a las familias a acceder a todos los programas para los que cumplen los requisitos, al margen de su situacin legal, explica la doctora Lanre Falusi, presidenta de la divisin de Washington DC de la Academia Estadounidense de Pediatras. Es desgarrador escuchar a un paciente afirmar que aunque su hijo tiene el derecho a acceder a este programa vital, aunque su hijo naci aqu y es ciudadano estadounidense... tienen demasiado miedo.

Smith, de la agencia Wic en Kansas, afirma que ms de 100 personas han dejado de ir a su centro en Kansas City, lo que equivale a las personas que acuden al centro en un solo da. Muchos de ellos llamaron al centro para sealar que simplemente tenan demasiado miedo.

Los temores son an ms significativos en California, donde numerosas agencias locales han recibido solicitudes de beneficiarios que quieren salir del registro de Wic. Un padre incluso ha llamado a la agencia para preguntar si algn da los hijos tendrn que devolver el dinero al Gobierno.

Hay bebs ciudadanos que no van a recibir las prestaciones a las que tienen derecho porque sus madres tienen demasiado miedo de venir, explica Karen Farley, directora ejecutiva de la Asociacin Wic de California. No importa que sus padres participen o no en la economa local, estamos hablando de nios y bebs.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

