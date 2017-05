El libro y la lectura, otro reto para el nuevo gobierno

El Telgrafo

La Feria internacional del libro de Bogot -Filbo 2017- termin con cifras rcord. Se realizaron 1.500 eventos, la visitaron 550.000 personas, el incremento de venta de libros fue del 7% y Francia -pas invitado- se convirti en el pas que ms libros ha vendido en la historia de la feria. Muchos coinciden en que ha sido la mejor de los ltimos 30 aos. Al mirar la lista de los escritores que participaron, la calidad de los actos y actividades de la feria, uno no puede sino sentir envidia. Como no hay envidia sana, simplemente envidia.Pero y Ecuador en la Filbo? Apenas un escritor y pare de contar. Y un stand que acogi -por iniciativa propia- a la Asociacin de Editoriales Independientes. La ltima actividad que el anterior ministro de Cultura, Ral Vallejo, cumpli antes de dejar su cargo fue precisamente la vinculada a la Feria del Libro de Quito. Firm un convenio con la Cmara del Libro y la Casa de la Cultura Ecuatoriana para la organizacin de la prxima feria. Corresponde al nuevo Ministro de Cultura y Patrimonio asumir el mandato de la Ley Orgnica de Cultura para que Ecuador tenga -al fin- un programa nacional de fomento al libro y la lectura. Y es en este marco que debe existir la Feria del libro. No puede hacerse al margen. Por tanto, en funcin de los contenidos, conceptos y actividades del programa deber estructurarse la nueva feria. Y por supuesto, con nuevos socios estratgicos, incorporando a sus mbitos de decisin a todos los actores del sector del libro.La Cmara del Libro de Ecuador -en verdad, de Pichincha- ha estado vinculada a las ltimas ferias del libro organizadas por el Ministerio de Cultura, que ha transferido recursos a la Cmara. Sin embargo, los resultados han sido cada vez ms decepcionantes, si no basta recordar la feria del ao pasado. El gobierno de la Revolucin Ciudadana se inaugur con la mejor feria del libro que se ha realizado en la historia del pas -la Fiesta Internacional de la Cultura, el libro 2008- y se despide con una de las peores. Por esto es necesario replantearse totalmente el concepto, la estructura y el programa de la feria que -repito- debe estar articulada al Programa Nacional del Libro y la Lectura. Y tambin el lugar; el Centro Bicentenario est prcticamente en abandono y deteriorado, apenas sirve para ferias de muebles y de comida. Adems, recordemos que ya se realizaron en ese espacio dos ferias y fue totalmente incmodo e inapropiado.La Cmara del Libro es el nico gremio que jams se ha pronunciado en defensa de sus socios. Mientras las Cmaras de Comercio, de la Construccin, de la Pequea Industria se pronuncian constantemente en defensa de su sector, la Cmara del Libro, nunca. Silencio. Jams ha mantenido una actitud proactiva para el fomento del libro y la lectura. En la vigente Ley Orgnica de Cultura apenas se menciona, de modo general, el fomento al libro. Y la Cmara? Ausente. Recibe recursos del ministerio para la feria, y cobra por los stands a sus socios. Absurdo. Sus propios socios lo dicen: Si no fuera porque la Cmara emite los certificados para la importacin de libros, yo no sera parte de la Cmara.El nuevo gobierno y el nuevo ministro tienen ahora la gran oportunidad para convertir al libro y la lectura en una gran cruzada nacional que movilice a Ecuador entero. La lectura debe ser el mayor capital de un pas que le permita, no solo transitar hacia un pas del conocimiento, sino hacia la unidad e integracin nacional.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/el-libro-y-la-lectura-otro-reto-para-el-nuevo-gobierno