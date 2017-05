Palmarito o el aparato militar mexicano al desnudo (I)

A propsito de los deleznables hechos ocurridos la semana pasada en que policas militares ejecutaron con el tiro de gracia a un civil en el poblado de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac en Puebla, vale la pena hacer una vista de pjaro acerca del papel histrico de los militares en este pas. Escribe Roderic Ai Camp en su investigacin sobre las fuerzas armadas en el Mxico democrtico (S.XXI Editores, 2010) que la institucin ms hermtica del Estado mexicano es la institucin militar. La preocupacin principal del analista norteamericano se centraba, hace siete aos, en el trnsito de las estructuras militares de los tiempos autoritarios a las democracias. Poca cosa.

Histricamente, el aparato militar mexicano ha fungido eficientemente en una doble asignatura por parte del Estado mexicano: como se tiene de vecino al pas ms poderoso del planeta, las funciones del ejrcito, armada y marina, no son funciones de beligerancia ni defensa externa, sino su papel se traduce en la poltica interna del pas (hasta el momento puesto que ante la muy posible separacin de Venezuela de la OEA, resulta factible que el ejrcito le mexicano se vaya a meter a territorio ajeno portando el casco blanco). Ese papel interno se traduce en resolver los planes de emergencia nacional ante desastres naturales y reprimir a la poblacin mexicana. Resulta paradjico pensar que en el imaginario de los mexicanos, durante mucho tiempo el ejrcito hubiera simbolizado una de las instituciones ms confiables del pas.

Desde la conformacin del Mxico posrevolucionario, el papel de las fuerzas armadas ha cumplido este doble carcter. La intencin de Calles, de unir las fuerzas locales disgregadas en el polvorn que era Mxico en la dcada de los aos veinte, tena el objetivo sustancial de llevar la lucha poltica a un terreno nacional y no local. Esa fue una de las razones principales de la concepcin del Partido Nacional Revolucionario. Por ejemplo, escribi Carlos Monsivis que la matanza de 1930 se apoya en un mecanismo que despus veremos repetirse en vasta escala. El procedimiento defensivo del rgimen se inicia en el ocultamiento de la matanza. El 14 de febrero se producen los crmenes. Los das siguientes no se dan noticias de prensa y el licenciado Octavio Medelln Ostos, director del Comit Pro-Vasconcelos, detenido unos das, puesto en libertad (Monsivis, Sobre el Henriquismo, populismo de derecha y la historia escamoteada Revista Siempre, Suplemento La Cultura en Mxico, No. 557, 11 de octubre, 1972, p. III)

El Mxico de las instituciones y la estabilidad keynesiana no estuvo libre de decenas de manifestaciones populares que fueron desarticuladas, en el caso extremo, por las fuerzas armadas, apelando a tcticas aplicadas por el Estado mexicano desde los aos treinta. Escribi el profundo crtico del sistema en los aos de la unidad nacional, Vctor Rico Galn, que es por dinero y no por ideales, que se mueve la represin.

El asesinato del lder campesino Rubn Jaramillo y su familia, imputado a miembros del ejrcito mexicano en 1962 es una de las tantas manchas indignantes que ha desvirtuado profundamente el papel de las fuerzas armadas en este pas. Un par de aos despus, el semanario SIEMPRE! inform sobre la publicacin en Francia de un libro escrito por Jean Potier Gallimard en el que denunciaba que de las fuerzas del orden de Amrica Latina, la peor era la mexicana: caracterizada por su crueldad, por su servilismo ante el poderoso y despotismo ante el dbil; por su venalidad; por su ausencia de valores humanos; por el odio que sabe inspirar en los pueblos; por su desclasamiento que le permite olvidar sus orgenes populares. Las peores fuerzas de Latinoamrica: la de Argentina es la ms desptica, barre con el individuo en defensa de un estado paramilitar. La de Mxico es la ms corrupta: es capaz de venderse por un plato de frijoles acedos. Tienen un comn denominador: su desprecio al pueblo, al que apalean, hieren y matan cuando sienten tener, tras de s, el aval del Estado (Rosales, Jos Natividad, La polica mexicana, revista SIEMPRE! No. 564, 15 de abr. 1964, p.44). Cabe sealar que en el texto descrito no se particulariza al aparato militar en esta clasificacin o taxonoma; resulta doloroso que al paso del tiempo parece que la premisa del francs no estaba tan distante del desempeo de los militares mexicanos en las ltimas dcadas.

