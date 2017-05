Entrevista a Eduardo Garzn, asesor econmico del Ayuntamiento de Madrid

Si nos basamos solamente en trminos capitalistas solo puede ser rentable lo privado

Eduardo Garzn Espinosa (Logroo, 1988) es de esa hornada de economistas crticos con el discurso dominante, cuyos argumentos convencen cada vez a un mayor nmero de pblico, sobre todo a raz de la ltima crisis. En su nuevo libro, este asesor de Economa del Ayuntamiento de Madrid explica conceptos como el dficit y la deuda pblicos, las pensiones o el trabajo desde una perspectiva que cuestiona la creencia comn. Normalmente la economa se presenta como una ciencia exacta de ah esa recurrente utilizacin de los nmeros, grficos y ecuaciones, con la pretensin de otorgarle una imagen que corresponde a las ciencias naturales, como algo que es lo que es sin dar cabida a la discusin, escribe Garzn , colaborador habitual de

Mustrenos ejemplos de estos mitos de los que habla en el libro.

Una creencia importante y de actualidad es que las finanzas de un Estado son como las de una familia. Eso de que no podemos gastar ms de lo que ingresamos. En el caso de un Estado, no es cierto. Un Estado siempre puede gastar ms de lo que ingresa. El dinero es un elemento que crea el Estado, como sucede en EEUU o Reino Unido. En el caso de la Eurozona es ms complejo porque ah s estn muchos pases. Pero el dinero en s no es ms que una invencin del ser humano, una forma para medir las transacciones econmicas, por lo tanto nunca se puede hablar de escasez. El Estado puede gastar ms de lo que ingresa porque el dinero lo est creando l mismo. Es un mito pensar que no podemos tener un dficit elevado o que hay que reducir la deuda pblica. Detrs de esto hay una serie de razones ideolgicas. Hay dos formas actuales de canalizar el dinero hacia la economa. Una es a travs del Estado y del dficit pblico. La otra es a travs de los bancos privados. Cuando los bancos privados dan crdito estn creando dinero, al aumentar la cantidad de dinero en circulacin. Entonces, al reducir la primera va del dficit se da alas a la segunda, la de los bancos, que es donde se est haciendo negocio. Cuanto ms se reduce el gasto pblico ms se encoge el Estado de bienestar, reduciendo la sanidad, educacin, pensiones Lo cual otra vez abre espacios para el negocio privado.

La economa espaola lleva tres aos creciendo a tasas del Producto Interior Bruto (PIB) muy altas, pero mucha gente se lamenta de que esta bonanza no le llega. Cree que los ciudadanos se plantea ese paradigma de que el crecimiento del PIB siempre beneficia a todos?

Claro, estamos viendo que la renta que se est creando no llega a todo el mundo y la mayora de los puestos de trabajo nuevos tienen condiciones lamentables. El PIB es el principal indicador de la marcha de la economa pero es un indicador bastante limitado porque no mide la redistribucin de la renta y la riqueza. Solo mide el total de las actividades monetarias que se producen en nuestra economa. En segundo lugar, el PIB tiene en cuenta actividades que no son necesariamente beneficiosas para el ser humano o el medio ambiente, como puede ser la venta de armas. Si se quema un bosque tambin aumenta el PIB porque el incendio crea actividades remuneradas como los bomberos o la reforestacin. Por el contrario, el PIB deja fuera un montn de actividades que redundan en beneficios sociales, culturales o ecolgicos, como el cuidado de nios y ancianos o las tareas medioambientales. Por ello el indicador principal que se usa, el PIB, est muy limitado para medir el nivel de bienestar de los pases.

Esta monetarizacin de la economa, el que solo vale lo que crea un valor que se puede medir en dinero, se puede combatir con leyes o es ms bien un tema de actitud social?

Con leyes, por supuesto. El sistema econmico no es algo natural sino que constituye la forma de organizarse que ha adoptado la sociedad a travs de las leyes. En nuestro caso se basa en el respeto a la propiedad privada, la posibilidad de realizar transacciones econmicas con una moneda concreta, etc. Todo esto se podra cambiar influyendo en las leyes. Se podra dar mucho ms valor a actividades que ahora no son pagadas. Qu sentido tiene que una persona que cuida de familiares en su casa sin recibir una remuneracin no cuente para el PIB, pero s lo hace cuando realiza las mismas labores en una empresa o espacio pblico donde se le paga? En un caso se lo considera como empleo y en el otro no, aunque la actividad es la misma. Hay que intentar visibilizar todas estas actividades para que cuenten tambin como empleo remunerado.

La renta bsica, el trabajo garantizado u otras variantes podran ser una solucin para este problema?

Es una forma de avanzar hacia este objetivo. La renta bsica tiene una limitacin porque se da dinero a una persona que puede disponer de ello libremente. Esto provoca que una madre que cuida a los nios y ancianos lo siga haciendo en vez de repartir estas tareas entre toda la sociedad. Ahora est cobrando pero sigue realizando la misma actividad. Creo que el trabajo garantizado resuelve este problema de una forma ms solvente, en el sentido de que este trabajo que hoy supone una carga para una persona concreta en el mbito privado se traslada al espacio pblico, donde se reparte la tarea entre hombres y mujeres. De esta forma, se consigue que no sea siempre la mujer la que cuida a los nios y ancianos en casa sino que se hace en guarderas o residencias pblicas. Creo que es una virtud que tiene el trabajo garantizado pero no la renta bsica. Pero en cualquier caso, ambas frmulas son un paso muy importante en visibilizar y remunerar estas actividades.

Uno de los argumentos del liberalismo es que la economa depende de la iniciativa privada para la innovacin o el dinamismo empresarial.

En el libro intento explicar este mito de que lo pblico es algo siempre muy anquilosado, inflexible, rgido, que no permite realizar innovaciones tecnolgicas, por ejemplo. Que eso es algo ms de emprendedores, startups de Silicon Valley. En el libro explico que hay dos tipos de investigaciones. Una es la bsica, que intenta convertir la incertidumbre en regla. Por ejemplo, se puede dedicar muchsimos recursos en investigar las posibilidades del teletransporte, pero es posible que se acabe dilapidando todo sin obtener resultados. Sin embargo, si da resultados ya empezamos a trabajar en investigaciones aplicadas. Sabemos que existe la posibilidad del teletransporte y ahora buscamos frmulas para hacerlo ms rpido y eficiente. Cuando ya sabes que se puede hacer algo es ms fcil dedicar recursos a desarrollar la idea. Pero la primera investigacin es mucho ms desagradecida porque puede que dediques muchsimos recursos sin que sirva para nada. Entonces, lo pblico es ms adecuado para hacer esta primera investigacin porque tiene ms recursos y no necesita la rentabilidad econmica a corto plazo. Hay espacios pblicos con prdidas que se compensan con otros que dan beneficios. A cambio, la investigacin aplicada s puede tener ms sentido en el mbito privado, donde cada uno decide en funcin de trminos de rentabilidad cmo mejora esta innovacin. La inmensa mayora de las innovaciones importantes del siglo XX fueron iniciadas en el espacio pblico y gracias a la financiacin pblica, como el GPS, Internet o el microondas. Lejos de ser rgido, el espacio pblico tiene una solvencia en el tiempo que permite llevar a cabo estas investigaciones. No hay que hacer una diferenciacin simplota y banal entre sector pblico y sector privado. Son ms bien dos espacios que se complementan.

En el libro menciona como alternativa al sistema capitalista modelos como el de la Unin Sovitica, donde son los dirigentes polticos los que deciden sobre la alocucin de recursos. En la URSS y la RDA parece que esto no era muy eficiente.

En ningn lugar del libro digo que la Unin Sovitica fuese ms eficiente que el sistema actual. Lo que digo es que se rige por una lgica muy diferente a la capitalista. La economa de mercado puede ser muy eficiente para conseguir beneficios privados pero no para repartir la renta y la riqueza para evitar, por ejemplo, que en nuestro pas haya tres millones de casas vacas pero mucha gente sin casa, que haya cuatro millones de personas sin trabajar pero un montn de trabajo que hacer, productos de alimentacin que sobran en los supermercados y se tiran mientras hay gente que est pasando hambre. Eso no es muy eficiente. En cualquier caso, depende de cmo se mide la eficiencia. Lo que digo es que lo pblico tiene una ventaja y es que no est regido o limitado por la lgica de la rentabilidad capitalista, no est buscando un beneficio econmico privado a corto plazo sino que puede regirse de otra forma. Esta forma puede ser buena, mala o estrambtica. Puede ser autoritaria en vez de democrtica. Pero te permite un abanico de posibilidades para decidir que nos regimos por criterios sociales, de gnero, a travs de mecanismos lo ms democrticos posible. Todo eso solo es posible a travs de lo pblico. Claro que desde lo pblico tambin se pueden cometer barbaridades. En lo privado, el mercado capitalista te exige obtener beneficios para seguir existiendo y eso te puede llevar a minimizar los salarios de tus empleados o hacer triquiuelas para pagar menos impuestos, etc.

Pero esta presin de conseguir beneficios tambin puede ser una forma de separar lo bueno de lo malo, en el sentido de que algo que no obtiene beneficios igual no satisface ninguna necesidad en la sociedad.

Eso es uno de los mitos de los que hablo en el libro. Esa idea que tiene la gente de que la renta y la riqueza solo se generan en el espacio privado y que lo pblico es una especie de parsito que extrae recursos de lo privado a travs de impuestos para luego repartirlo de alguna forma. Es un mito, es totalmente falso. Porque lo que genera renta, satisfaccin y bienestar, al fin y al cabo, son personas trabajando, con conocimientos, satisfaciendo necesidades. Esto puede ser pagado, entonces entra en la lgica capitalista del mercado, o puede no estar pagado. Pero si no est pagado ya no puedes determinar si es rentable o no en trminos monetarios. Si nos basamos solamente en si algo es rentable o no en trminos capitalistas, solo puede ser rentable lo privado. Pero tenemos que ir ms all y ver si algo es rentable, no en trminos econmicos para una empresa, sino en trminos sociales y ecolgicos.

Para los liberales la economa de mercado libre no es simplemente un tema de eficiencia o rentabilidad sino tambin una cuestin de libertad individual, de que cada persona pueda hacer lo que quiera. Esa libertad individual es compatible con un sistema econmico que vela por el inters general?

Por supuesto, pero depende de la definicin de libertad, si es positiva o negativa. Hoy en da el concepto de la libertad que impera es que cada uno pueda hacer lo que quiera. Pero la libertad tambin puede ser interpretada desde otro punto de vista, de que cada uno pueda hacer algo porque est capacitado para ello. Esa sera la definicin positiva frente a la negativa, que es decir que nadie debe impedirme que pueda hacer lo que quiera. Un ejemplo: una persona sin recursos, en trminos convencionales, es libre pero en realidad no tiene capacidad para sobrevivir porque no tiene ingresos para comprarse nada. En este sentido podemos orientar nuestra sociedad hacia la libertad positiva que es garantizar que cada uno tenga al menos garantizada la supervivencia. Eso se consigue con una renta bsica o un trabajo garantizado. Eso puede entrar en contradiccin con la libertad negativa de algunas personas? Evidentemente s. Pero, qu sentido tiene una sociedad en la que cada uno pueda hacer absolutamente todo lo que quiera? La sociedad no es la suma de los individuos porque estos se relacionan entre s, desde que nacen y reciben cuidados hasta que mueren recibiendo cuidados. Por ello no solo tenemos derechos sino tambin obligaciones. Hay necesidades en nuestra sociedad que deben ser cubiertas entre todos. Si esto pone en peligro una parte de esta libertad negativa de la que hablo creo que es totalmente aceptable y, de hecho, deseable.

Tras el estallido de la ltima crisis financiera y econmica, los dirigentes polticos hablaban de refundar el capitalismo y otras soluciones para cambiar de rumbo. Hemos aprendido algo o seguimos igual que antes?

Creo que fue un espejismo porque era un momento convulso. Todas las bolsas caan y las lites del mundo capitalista se asustaron.:Oye, a lo mejor se nos est acabando el chiringuito, vamos a reaccionar antes de que los de abajo nos den la vuelta. Sin embargo, a medida que se daban cuenta de que la crisis tampoco era para tanto, que podan domarla y que tampoco hubo unas revueltas sociales tales que pusieran en peligro sus privilegios, se calmaron y configuraron la salida de la crisis acorde con sus intereses. Pero creo que todava estamos en una situacin para darle la vuelta porque no estamos como antes de 2007. Mucha gente se ha dado cuenta de que algo no funciona. No es como nos lo contaron, que una carrera o una buena formacin no son suficientes para lograr un trabajo digno. Aqu hay gato encerrado y la gente busca respuestas. Por ello, los economistas crticos intentamos darles herramientas para que puedan encontrar estas respuestas.

Y sin embargo, sigue dominando otro discurso econmico

Es normal. Nadie es tan ingenuo de pensar que de un da al otro, en un ao o incluso en diez, va a cambiar la mentalidad de la gente. Este imaginario colectivo tarda mucho en cambiar. Alguien que se ha criado en este sistema difcilmente va a cambiar de opinin ahora. Por eso corresponde a la nueva generacin que va viviendo una realidad diferente y va asumiendo planteamientos diferentes. No soy pesimista. Creo que hemos conseguido mucho desde el ao 2006. Antes a las conferencias sobre economa alternativa iban diez o doce personas, y hoy va muchsima ms gente porque saben que las cosas que les han contado no cuadran.

Fuente: http://www.lamarea.com/2017/05/12/eduardo-garzon-si-nos-basamos-solamente-en-terminos-capitalistas-solo-puede-ser-rentable-lo-privado/